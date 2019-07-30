Гиорги Шелия: Джикия спросил, на фига я отбил тот мяч 30-летний вратарь «Тамбова» поделился впечатлениями от матча со «Спартаком», в котором во многом благодаря его уверенной игре клуб-дебютант РПЛ одержал сухую победу.

«ЗНАЮ, У «СПАРТАКА» БЫЛО ДОЛГОЕ СОБРАНИЕ»

– Понятно, что первая в истории «Тамбова» победа в премьер-лиге, отняла много эмоций. Успели уже отойти от субботней игры в Саранске?

– Тот матч – уже история. Но не буду скрывать: после победы была эйфория… Сейчас нам дали выходные, идет плановое восстановление. Постараемся доказать в следующих играх, что успех со «Спартаком» не был случайным.

– Что творилось в раздевалке?

– Главный тренер поздравил всех. Сказал, что мы к этому шли и заслужили победу.

– А вот игроки «Спартака» после матча находились в подавленном состоянии.

– Я это заметил по тем ребятам, кого знаю лично. Это их вратари, а еще Георгий Джикия, Джано Ананидзе, Александр Ташаев. Знаю, у «Спартака» состоялось собрание, они там долго что-то обсуждали… А Джикия потом сказал мне: «Вот на фига ты отбил тот мяч? Оно тебе вообще нужно?». (Смеется.) Имелся в виду мой сейв после удара Самюэля Жиго. Разумеется, Джикия возмущался в шутку. По-доброму.

«В ТАМБОВЕ ВЕСЬ ГОРОД СТОЯЛ БЫ НА УШАХ»

– «Тамбов» пока принимает соперников не у себя дома, а на «Мордовия Арене». Вам там комфортно?

– В матче со «Спартаком» перекричать московских фанатов было непросто, но мы слышали наших. Особенно во втором тайме, после смены сторон. Спасибо болельщикам! «Тамбов» победил во многом благодаря их поддержке… С другой стороны – конечно, было бы лучше играть в Тамбове. Там бы весь город стоял на ушах, жил бы игрой.

– Вам не повезло с календарем – «Зенит», «Локомотив», «Спартак»…

– Увидим потом. Конечно, в матчах с такими соперниками тратишь много сил и эмоцией. Не исключаю, что у команды может наступить спад. А расслабиться никто не даст. Впереди – «Арсенал», «Оренбург», затем «Краснодар». Все это лидирующая группа прошлого сезона. Так что три очка со «Спартаком» весьма кстати.

– Эксперты хвалят «Тамбов» за смелую игру против лидеров. Команда не боится прессинговать, не отходит в глухую оборону. Это установка Александра Григоряна?

– Александр Витальевич делает ставку на максимально мотивированных игроков. Мы стараемся выкладываться на сто процентов в каждом эпизоде. И через матчи постепенно приходит целостная, сбалансированная игра. Без провалов.

«МУНИРУ – ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»

– Поздравили отдельно авторов голов в ворота «Спартака» – Седрика Гогуа и Сослана Таказова?

– Гол «Спартаку» – событие в карьере любого футболиста. А для Седрика это был еще и первый матч в РПЛ. Конечно, мы все поздравили его с успешным дебютом.

– Помимо Гогуа, в составе команды есть и другие африканские легионеры. Они уже вписались в коллектив?

– А мы не смотрим на национальность и цвет кожи. Каждый из нас нацелен на то, чтобы приносить «Тамбову» максимальную пользу. Думаю, африканские ребята чувствуют себя не менее комфортно, чем россияне. Мы все – одно целое.

– В «Тамбов» приехал Салли Муниру, младший брат бывшей звезды «Интера» и «Милана» Салли Мунтари. Он такой же жесткий игрок?

– Очень хороший парень. Я не знаю, будут ли Муниру вносить в заявку, но он по-прежнему с нами тренируется. А насчет его жесткости можно будет судить только после официальных матчей.

«СЕЙЧАС ГОТОВ КОНКУРИРОВАТЬ С КЕМ УГОДНО»

– До «Тамбова» вы выступали за «Уфу», где тренировались под руководством Виктора Гончаренко и Сергея Семака. Хорошая школа?

– Считаю, мне вообще везет на тренеров. Сейчас очень интересно работать с Григоряном. И Гончаренко крайне позитивно повлиял на мою карьеру. Пожалуй, это вообще сильнейший специалист, с которым я пересекался.

О тренировках Семака тоже вспоминаю с удовольствием. Рад, что у Сергея Богдановича все получается в «Зените». Я, кстати, случайно оказался в гостинице с питерцами перед их матчем за Суперкубок России против «Локомотива». Мы пообщались. Там еще был Вильям де Оливейра, который ассистировал Семаку и в Уфе. В общем, знакомые мне лица. А вратаря «Зенита» Андрея Лунева я вообще считаю своим другом.

– Вы – воспитанник московского «Динамо». Сохранилась обида на родной клуб, который в вас не поверил?

– Когда я был в «Динамо», Антон Шунин объективно меня превосходил. Поэтому пришлось искать другой клуб. С тех пор о «Динамо» не вспоминаю. Меня же нет там уже 12 лет.

– А сегодня могли бы составить Шунину конкуренцию?

– Сейчас я готов конкурировать с любым вратарем. Мне кажется, от здоровой конкуренции ты всегда выигрываешь. В этом и есть смысл спорта.

– Рассчитываете оказаться со временем в каком-нибудь топ-клубе?

– Каждому игроку хочется расти – и я не исключение. Сейчас все мои мысли связаны с «Тамбовом». Но если представится шанс сделать шаг вперед, постараюсь его не упустить.

«В СЕНТЯБРЕ ПОЕДУ В ГРУЗИЮ НА МАШИНЕ»

– Вам когда-нибудь предлагали выступать за сборную Грузии?

– Когда-то давно эта тема поднималась, но до серьезных переговоров не дошло. А я сам свои услуги не предлагал. Родился в Москве, всю жизнь прожил в России.

– Количество грузин в РПЛ в последнее время растет. Вас это не удивляет, учитывая политическую обстановку?

– А зачем мешать политику и футбол? В Грузии появляются молодые талантливые игроки. И вполне логично, что некоторые попадают в российские клубы. Когда я был ребенком, в «Локомотиве» столько грузин было! Даже сейчас есть Соломон Кверквелия. Мне кажется, ни один чемпионат России без грузин не обходился. (Смеется.)

– Хвича Кварацхелия, который перед стартом сезона перешел из «Локо» в «Рубин», – будущее грузинского футбола?

– По матчам «Локомотива» он мне очень нравился. Но Хвича еще очень молод. Не хотел заранее раздавать авансы. Надо ему отыграть стабильно хотя бы один полноценный сезон. А в сборной Грузии сейчас полно талантов. Некоторыми даже «Манчестер Сити» интересуется. Думаю, результаты команды пойдут наверх.

– У вас родственники в Грузии есть?

– Сестра там живет. Жена на данный момент там. Она в положении, и ей нельзя сейчас летать.

– Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Трудно теперь добираться до родственников?

– К сожалению, сообщения нет. Я еще успел слетать туда, до запрета. Сейчас, когда будет небольшая пауза 31 августа, поеду на машине. Но хочется, чтобы поскорее все это разрешилось, и люди могли опять спокойно летать друг к другу.