Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 июля 2019 23:30ФутболАртамонов Антон

Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три года

В понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.

Игорь Корнеев, единственный российский легионер в истории каталонского суперклуба и бывший спортивный директор питерцев, оценил перспективы громкого перехода.

«ТАКИХ ЛЕГИОНЕРОВ В РПЛ НЕ БЫЛО СО ВРЕМЕН ХАЛКА»

GettyImages-1163738533

– Не может быть никаких сомнений, что такой игрок усилит не только «Зенит», но и весь наш чемпионат, – заявил Корнеев. – Очень качественный и молодой футболист. Даже если заплатить «Барселоне» те же 40 миллионов, которые каталонцы год назад отдали за Малкома «Бордо», вряд ли это обернется для «Зенита» потерей денег. Бразильца всегда можно будет перепродать.

– Болельщики уже начали рассуждать: раз покупают игрока за 40 миллионов, значит, нацелились минимум на четвертьфинал Лиги чемпионов…
– Такие высоты, как восьмерка лучших команд Европы, покупкой одного игрока не достигаются. Пусть даже Малком способен за счет скорости и индивидуального мастерства решать исходы матчей… Считаю, легионеров такого уровня не было в «Зените» со времен Халка и Акселя Витселя.

Но мы прекрасно знаем, каков уровень Лиги чемпионов сейчас. Поэтому успешное выступление в Европе будет зависеть от того, как бразилец впишется в игру «Зенита» и насколько сильнее питерцы станут с ним в составе, как команда.

– Всего 600 минут игрового времени за «Барселону» в минувшем чемпионате Испании не настораживают? Или конкуренция с тем же Лионелем Месси не предполагала для Малкома иного сценария?
– Во-первых, ни о какой конкуренции с Месси речи идти не может. У аргентинца нет ни одного конкурента в мире. И Малком – не исключение. А соперничал бразилец на фланге с Усманом Дембеле и Филиппе Коутинью. И у них урвать лишние минуты тоже очень сложно. Возможно, Малком в принципе поспешил с переходом в «Барсу». Но бывают такие предложения, от которых отказаться очень сложно. Тем более когда тебя зовет такой клуб. При этом я помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов.

– Российские клубы могли?
– Да. Его предлагали «Спартаку».

«ДУМАЮ, РЕЧЬ ИДЕТ О ПЯТИЛЕТНЕМ КОНТРАКТЕ»

GettyImages-1150301271

– У вас был успешный опыт переговоров со звездами, поэтому вы можете предположить, какие аргументы приводит «Зенит», чтобы заполучить Малкома сейчас.
– Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно, но главный аргумент на поверхности. «Зенит» – чемпион страны, соответственно уже является участником группового турнира Лиги чемпионов. Естественно, Малком будет железобетонным футболистом основы, и если очень сильно выступит в Лиге, то с нынешними ценами на европейском рынке легко может быть перепродан за 60-70 миллионов, допустим, в Англию.

– Но вряд ли «Зенит» собирается взять бразильца на полгода…
– Думаю, контракт будет подписан как минимум на пять лет. И вероятнее всего, два-три года Малком в Петербурге проведет. В любом случае, за этот срок цена на него не упадет ниже 40 миллионов, о которых пишут сейчас.

– Что для нашего обедневшего на громкие имена и крупные суммы трансферов чемпионата значит приход такой бразильской звезды?
– Думаю, вряд ли только в «Зените» знали, что Малком готов уйти из «Барселоны». Но кто кроме питерцев в России готов тратить такие суммы? Думаю, никто. И если рассуждать именно в масштабах чемпионата, то с новым лимитом отрыв топовых с точки зрения бюджета команд от остальных будет только расти. Вот «Зенит» и будет делать разницу с помощью Малкома.

10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
29/07 22:00Футбол
Григорян, Гогуа или Сулейманов: кто стал главным героем 3-го тура«Советский спорт» – о трех самых главных героях 3-го тура РПЛ.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
28/07 17:00Футбол
Владимир Левитин: Карасев трижды ошибся в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2).
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
28/07 15:30Футбол
«Всего-то за полторы недели Кононову удалось упорядочить спартаковский футбол»Так о тренере, в адрес которого звучат оскорбления, писала пресса в ноябре прошлого года. Пламенный трибун Отар Кушанашвили рассуждает о том, что со «Спартаком» сегодня.
28/07 21:00Футбол
Семин хотел VAR? На здоровье! Итоги дерби ЦСКА – «Локомотив»Армейцы одолели «Локомотив» благодаря единственному голу с пенальти, назначенному после просмотра видеоповтора.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
Новости
00:10 Футбол Флорентино Перес: «Реалу» будет не хватать Роналду до конца жизни
23:51 Футбол Голкипер «Рубина»: Мы не давали «Ахмату» создавать моменты
23:39 Теннис Павлюченкова проиграла американке Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
23:26 Футбол Эдуардо Докампо: Забили «Ахмату» логичный гол и довели до победы
23:07 Футбол Игорь Корнеев: Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно
23:06 Футбол Президент «Оренбурга»: Хотим подать жалобу в РФС на действия Карасева
22:58 Футбол Игорь Корнеев: Малкома предлагали «Спартаку»
22:50 Футбол Игорь Корнеев: Малкома всегда можно будет перепродать
22:37 Футбол Рашид Рахимов – о поражении от «Рубина»: Сами себе привозим
22:18 Футбол Форвард «Реала» Майораль перешел в «Леванте» (видео)
22:06 Хоккей Гусев перешел в «Нью-Джерси». Он подписал двухлетний контракт на девять миллионов
21:58 Футбол Бэйл не поехал с «Реалом» в Мюнхен на матч против «Тоттенхэма»
21:55 Футбол «Рубин» дома обыграл «Ахмат» и стал третьим
21:38 Футбол «Рубин» – «Ахмат». Кьяртанссон вывел хозяев вперед (видео)
21:30 Футбол Итальянский журналист: «Зенит» предложил пятилетний контракт Малкому
21:17 Бокс Следующий бой Поветкина может состояться 31 августа в Лондоне
21:15 Футбол Денис Попов: Встречались равные команды, но ЦСКА оказался хладнокровнее «Локомотива»
21:02 Баскетбол Россияне победили итальянцев на юношеском Евробаскете
20:51 Футбол «Армавир» сыграл вничью со «Спартаком-2»
20:46 Футбол «Бенфика» показала преимущество новых правил (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика