Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три года В понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.

Игорь Корнеев, единственный российский легионер в истории каталонского суперклуба и бывший спортивный директор питерцев, оценил перспективы громкого перехода.

«ТАКИХ ЛЕГИОНЕРОВ В РПЛ НЕ БЫЛО СО ВРЕМЕН ХАЛКА»

– Не может быть никаких сомнений, что такой игрок усилит не только «Зенит», но и весь наш чемпионат, – заявил Корнеев. – Очень качественный и молодой футболист. Даже если заплатить «Барселоне» те же 40 миллионов, которые каталонцы год назад отдали за Малкома «Бордо», вряд ли это обернется для «Зенита» потерей денег. Бразильца всегда можно будет перепродать.

– Болельщики уже начали рассуждать: раз покупают игрока за 40 миллионов, значит, нацелились минимум на четвертьфинал Лиги чемпионов…

– Такие высоты, как восьмерка лучших команд Европы, покупкой одного игрока не достигаются. Пусть даже Малком способен за счет скорости и индивидуального мастерства решать исходы матчей… Считаю, легионеров такого уровня не было в «Зените» со времен Халка и Акселя Витселя.

Но мы прекрасно знаем, каков уровень Лиги чемпионов сейчас. Поэтому успешное выступление в Европе будет зависеть от того, как бразилец впишется в игру «Зенита» и насколько сильнее питерцы станут с ним в составе, как команда.

– Всего 600 минут игрового времени за «Барселону» в минувшем чемпионате Испании не настораживают? Или конкуренция с тем же Лионелем Месси не предполагала для Малкома иного сценария?

– Во-первых, ни о какой конкуренции с Месси речи идти не может. У аргентинца нет ни одного конкурента в мире. И Малком – не исключение. А соперничал бразилец на фланге с Усманом Дембеле и Филиппе Коутинью. И у них урвать лишние минуты тоже очень сложно. Возможно, Малком в принципе поспешил с переходом в «Барсу». Но бывают такие предложения, от которых отказаться очень сложно. Тем более когда тебя зовет такой клуб. При этом я помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов.

– Российские клубы могли?

– Да. Его предлагали «Спартаку».

«ДУМАЮ, РЕЧЬ ИДЕТ О ПЯТИЛЕТНЕМ КОНТРАКТЕ»

– У вас был успешный опыт переговоров со звездами, поэтому вы можете предположить, какие аргументы приводит «Зенит», чтобы заполучить Малкома сейчас.

– Сравнивать Малкома с тем же Халком преждевременно, но главный аргумент на поверхности. «Зенит» – чемпион страны, соответственно уже является участником группового турнира Лиги чемпионов. Естественно, Малком будет железобетонным футболистом основы, и если очень сильно выступит в Лиге, то с нынешними ценами на европейском рынке легко может быть перепродан за 60-70 миллионов, допустим, в Англию.

– Но вряд ли «Зенит» собирается взять бразильца на полгода…

– Думаю, контракт будет подписан как минимум на пять лет. И вероятнее всего, два-три года Малком в Петербурге проведет. В любом случае, за этот срок цена на него не упадет ниже 40 миллионов, о которых пишут сейчас.

– Что для нашего обедневшего на громкие имена и крупные суммы трансферов чемпионата значит приход такой бразильской звезды?

– Думаю, вряд ли только в «Зените» знали, что Малком готов уйти из «Барселоны». Но кто кроме питерцев в России готов тратить такие суммы? Думаю, никто. И если рассуждать именно в масштабах чемпионата, то с новым лимитом отрыв топовых с точки зрения бюджета команд от остальных будет только расти. Вот «Зенит» и будет делать разницу с помощью Малкома.