Сергей Юран: Идеальный вариант для «Спартака» - Черчесов

«Я – НЕУДОБНЫЙ ТРЕНЕР»

- В 2017 году многие полагали, что «Зоркий» - очередной трамплин в вашей тренерской карьере. Однако вы там задержались. Настолько прикипели к Красногорску?

- Рассказываю по порядку. Предыдущий руководитель «Зоркого» Радий Фаритович Хабиров сейчас исполняет обязанности главы Башкортостана. А когда он в 2017-м стал главой Красногорска, я как раз сидел без работы… Кроме того, жена у меня родом из этого города, я довольно часто там бывал, знал многих детских тренеров – иногда с ними мячик гонял по вечерам. И вот так завязалось у нас знакомство с Хабировым, который сам не прочь в свободное время поиграть. Собирались компанией по понедельникам и четвергам. И постепенно пришли к совместной идее организовать в Красногорске профессиональный клуб.

- А условия для этого были?

- Конечно. Два стадиона, сейчас сдается в эксплуатацию третий. То есть, участие во втором дивизионе просто напрашивалось. Да, казалось бы, ПФЛ – не мой уровень. Но тренерам, как и игрокам, нужна постоянная практика. А я всегда говорил: пойду работать куда угодно, если увижу развитие клуба, серьезные задачи – например, в течение двух-трех лет добиться повышения в классе. Попросил Хабирова написать программу развития. В соответствии с ней «Зоркий» в этом сезоне должен был бороться за выход в ФНЛ. Но, к моему личному сожалению, Радий Фаритович пошел на повышение. Владимир Владимирович вызвал его перед Новым годом и поручил исполнять обязанности главы республики.

- С уходом Хабирова «Зоркий» уже не претендует на повышение?

- Да, жаль, что эта задача снята с повестки дня. Но бросать начатое я не стал, потому что клуб мог попросту развалиться. Было бы жаль потерять то, что мы вместе создавали… Хотя, не стану скрывать: если поступят более серьезные предложения, откликнусь на них. Я такой человек – мне нужны большие задачи. Пока же работаю в Красногорске, который стал фактически родным.

- Народа много ходит на «Зоркий»?

- Когда в прошлом сезоне играли с «Торпедо», собиралось пять-шесть тысяч. Сезоном раньше приезд в гости «Арарата» тоже вызывал интерес у зрителей. А обычно в среднем ходит по полторы-две, иногда три тысячи. Болельщика ведь тоже нужно приучать –раньше-то футбольной команды в городе не было.

- Две-три тысячи – это больше, чем на иных матчах ФНЛ!

- Ну да, пока вот так. Главное, что команда есть, продолжает существовать. Важно и то, что я принимаю решения по футбольной части – по финансовой есть генеральный директор, есть глава городской администрации. В «Зорком» совсем не как в некоторых наших клубах, где тренер шага не может ступить – его постоянно контролируют и ограничивают. Я могу реализовывать свои творческие идеи. Пусть бюджет в разы уменьшился, не хочу, чтобы мы стали мальчиками для битья…

- Как часто вам звонят с предложениями из клубов ФНЛ, к примеру?

- Не буду лукавить и говорить, что телефон разрывается от звонков. Да и вряд ли это вообще когда-нибудь случится: я, пожалуй, отношусь к категории «неудобных тренеров». Думаю, все понимают, о чем речь. Удобному тренеру в России команду комплектуют и говорят: «Вот тебе футболисты и вот тебе задача». Но зачастую же состав целям категорически не соответствует!

В таких случаях я всегда задавал руководителям клуба вопрос: «Если не будет результата, вы кого уволите? Тех, кто занимался комплектованием?». Мне отвечали: «Нет, у нас главный тренер несет ответственность». Тогда я говорил, что в спортивную часть процесса лезть не нужно. Это не всех устраивало.

- Кому конкретно вы выдвигали столь резкие требования?

- Наверное, фамилии было бы неэтично называть. А пример неудобного тренера, пожалуйста, могу привести – тот же Андрей Кобелев. У него есть свое видение, свое решение в любой ситуации.

Сам постоянно говорю: если я допустил ошибку – приду к руководству клуба и напишу заявление. Но я буду знать, что это моя, а не чья-то ошибка, из-за которой я мог бы выглядеть клоуном. Правда, порой складывается ощущение, что многим нашим клубам важнее иметь удобного тренера, чем добиваться результата.

«СМЕШНО СЛЫШАТЬ, ЧТО ШАЛИМОВ КОГО-ТО ПОДСИЖИВАЕТ»

- Как строятся взаимоотношения тренера и руководства клуба в Европе?

- За десять лет я поиграл в Европе у многих тренеров – и, безусловно, каждому задачу ставил президент клуба. При этом тренер заранее задавал вопрос, каким будет бюджет. А потом анализировал, соответствуют ли названные цифры поставленной задаче, за которую ему отвечать. Если нет – отказывался от работы.

- Согласны, что Олег Кононов в «Спартаке» расплачивается сейчас за чью-то недальновидную селекционную политику?

- В принципе можно допустить, что руководство каким-то образом вмешивается в тренерскую работу, покупая не совсем тех игроков, которые нужны. Но в «Спартаке» тренер должен изначально понимать всю меру ответственности. Ведь за этот клуб болеет 80 процентов страны!

Помните, года два назад Курбан Бердыев рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера «Спартака»? Но он был готов работать только с четким пониманием задач и имеющихся для их достижения ресурсов. Бердыев сам говорил, что уже прошел такой путь в «Рубине». Но выдвинутые им условия руководство «Спартака» не устроили…

- А Кононов условий не выдвигал?

- Кононов – прекрасный человек, мы с ним, если не ошибаюсь, вместе оканчивали Высшую школу тренеров, получая лицензию Pro. Но, возможно, он до конца не смог выдвинуть требования руководству клуба по игрокам. Явно же напрашивалось приобретение минимум четырех квалифицированных футболистов в летнюю паузу, именно по конкретным позициям, чтобы ставить задачу борьбы за чемпионство.

Может, Кононов не донес эту мысль, может, не убедил. Но тренер должен идти и пытаться убеждать до победного конца. Тем более в «Спартаке».

- Игорь Шалимов недавно очень жестко высказался в адрес Кононова. Что по этому поводу думаете?

- Наверное, где-то Игорь погорячился. Все-таки не следует выносить подобные выражения на всю страну. В то же время, сам я не слышал слов, которые Кононов произнес на могиле Федора Черенкова. И я не на базаре, чтобы комментировать и обсасывать то, чего точно не знаю.

- Допускаете, что Шалимов пошел на столь резкие высказывания, чтобы просто напомнить о себе «Спартаку»? Есть версия, что таким способом он «подсиживает» Кононова…

- Ну, это перебор! (Смеется.) Нужно смотреть на вещи реально. Если у тебя есть результат, не надо никого подсиживать – на тебя и так обратят внимание… Мы с Игорем нормально общаемся, но, не в обиду ему будет сказано, таких результатов, которые могли бы заинтересовать «Спартак», у него за плечами нет. Не исключено, когда-нибудь он и станет главным тренером красно-белых, но сейчас говорить об этом попросту смешно.

- Верите, что у самого Кононова может получиться в «Спартаке»?

- Я предпочитаю верить фактам. В «Краснодаре» у Кононова не получилось. Кстати, большой поклон Сергею Галицкому, который за свои деньги выстроил такой клуб. Считаю, «Краснодар» в Европе номер один по тому, как им занимается владелец.

У Кононова были отличные условия для работы, очень приличный состав, но все равно, по большому счету, результат отсутствовал. Да, в тульском «Арсенале» получилось лучше: клуб не упал вниз, «Спартак» обыгрывал. Но у нас действует странный принцип: победила команда красно-белых – ура, давайте ее тренера возьмем в «Спартак»! Следуя этой логике, сейчас надо Александра Григоряна главным тренером назначать – ведь «Тамбов» тоже обыграл москвичей…

Дай бог, конечно, чтобы Кононов выбрался из этой непростой ситуации, но, как мне кажется, вряд ли у него получится. Еще два-три тура с неудачными результатами – даже не с поражениями, а с ничьими – и вопрос встанет о кардинальных переменах.

- И что тогда будет со «Спартаком»?

- Все как всегда: вернемся к привычной чехарде с тренерами.

«НЕ ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ КОНОНОВА УВОЛИЛИ»

- Кто мог бы заменить Кононова? Иностранные специалисты или кто-то из бывших спартаковцев?

- Давайте дождемся ближайших матчей. Честно, я не хотел бы, чтобы Кононова уволили. Понимаю его как коллега, как такой же тренер. Поверьте: если не будет результата, Кононов сам напишет заявление. Он не будет сидеть и ждать, чтобы ему выплатили неустойку. Достаточно хорошо знаю этого человека.

- Нынешний состав «Спартака» по своему потенциалу, на ваш взгляд, на какое место в чемпионате России может претендовать?

- Шестое-седьмое, с натяжкой – пятое. Нынешняя игра команды – жалкое зрелище. «Сочи» на фоне «Спартака» смотрелся не хуже. А «Тамбов» и вовсе переиграл красно-белых! После такого провального матча спартаковцы должны были отдать свои зарплаты парням из «Тамбова», которые могли не два безответных мяча «Спартаку» забить, а четыре!

- Но красно-белые сами четырежды попали в штанги и перекладины.

- И что?! Если бы это было в матче c «Зенитом» или «Локомотивом», можно было бы говорить о невезении. Но это же был «Тамбов»! Там бюджет в десятки раз ниже, чем в «Спартаке», и зарплаты - тоже.

- В «Спартак» должен вот-вот перейти Андре Шюррле. Сможет ли этот новичок реально помочь красно-белым? Он же голевую передачу на Марио Гетце в финале чемпионате мира отдавал…

- В каком году это было?

- В 2014-м.

- А сейчас у нас какой год? Пять лет прошло…

- Но Шюррле не постарел – ему всего-то 28 лет.

- Конечно, Шюррле – личность, игрок сборной Германии, который привык к комбинационному футболу «Спартака». Но я одного не могу понять. В Европе клуб ведет кандидатов на проблемные позиции на протяжении целого сезона. Учитываются все нюансы: как человек ведет себя в быту, какой у него характер… А что у нас? Прошла предсезонка, пусть она летом и небольшая, уже стартовал чемпионат – и мы только начинаем искать футболистов! Ну, логика где?!

Помню, в Леверкузене был такой менеджер Райнер Кальмунд, с которым мы всегда хорошо общались. Как-то за ужином он говорит: «Сергей, вот мы под свой чемпионат с его непростыми погодными условиями рассматриваем бразильских игроков только из тех штатов, где тоже бывает и ноль градусов, и небольшой минус. И при этом следим за ними минимум полгода. А как вы в России можете принять решение по покупке бразильского легионера из жарких широт за неделю и не побояться выложить 15-20 миллионов евро?». Мне нечего было ответить. Потому что у нас такое в порядке вещей: взяли игрока в последний момент – ой, он не адаптировался, ой, ему надо время!

Эта фраза про «не адаптировался» меня вообще очень сильно раздражает. А что, там, где он раньше играл, - круглое поле? Или у нас тут квадратный мяч? Он же не в регби приехал играть после футбола! И когда легионер в кассу идет, адаптация ему не нужна…

- Шюррле – состоявшийся футболист, которому, очевидно, не надо рвать жилы в чужом чемпионате…

- Хорошее замечание, которое сразу дополню примером: помните «Динамо» с целой кучей португальцев, которые все на этом свете повыигрывали, а потом приехали в Россию отбывать номер? Здесь вообще очень тонкая грань… Но я играл в Германии три года, знаю ментальность футболистов из этой страны. Они очень большие профессионалы: если немец подписывает контракт, то дурака не будет валять. Так что в мотивации Шюррле не сомневаюсь.

«Я БЫ ПОРВАЛ АЙРТОНА В РАЗДЕВАЛКЕ»

- Качественных легионеров этим летом прикупил «Краснодар», который вы уже похвалили. Эта команда готова бороться за чемпионство?

- Да она и в прошлом сезоне была к этому готова. Мне кажется, Галицкий заслужил поднять над головой чемпионский кубок – и хочу ему этого пожелать. А насчет селекции вы правы. «Краснодар», как и ЦСКА, сколько бы ни брал иностранных футболистов, практически всегда это качественные игроки. Люди приезжают не просто за контрактами, а понимают ответственность. Да, может что-то не получаться, но самоотдача видна.

И совершенно противоположное отношение продемонстрировал, например, спартаковский бразилец Айртон, когда «Тамбов» забивал второй мяч с углового. Подача еще не дошла до штрафной, а он уже отвернулся и делал вид, что его все это не интересует. «Ну, забьют нам – и забьют», – у меня такое впечатление, что он думал в этот момент примерно так. В подобных случаях должен включаться и тренер. Если бы я увидел, что у меня футболист так играет на стандартах, я бы просто порвал его в раздевалке!

- «Краснодару» скоро дебютировать в квалификации Лиги чемпионов матчами с «Порту». Продолжаете следить за португальским клубом, который для вас не чужой?

- Конечно. Журналисты португальские продолжают звонить, интересоваться моим мнением, особенно перед матчами «Порту» – «Бенфика». И я четко представляю, что ослабнуть «Порту» никак не может (смеется). Даже если уходят лидеры, как этим летом. Поэтому немножко жаль «Краснодар». Потребуется приложить максимум усилий, чтобы хотя бы с запасиком в один мяч поехать на ответный матч в гости. Я знаю, что такое играть в Порту: это полный стадион, кураж местных футболистов – там будет очень сложно, очень!

- То, что «Порту» еще не успел обрести турнирный тонус, может стать преимуществом для «быков»?

- У нас было бы это преимущество, если бы премьер-лига не перешла на систему «осень – весна». Это раньше к осени мы заканчивали первый круг и находились в лучшей форме, чем европейцы. И при старой схеме «весна – осень» наши клубы завоевали два Кубка УЕФА. Да и сборной было легче начинать отборочный цикл…

Но когда приводишь такие очевидные аргументы, тебя не хотят слышать. Мы просто берем и копируем все с Запада. Поэтому никакого преимущества у «Краснодара» в плане подготовки не будет.

- И шансов пройти «Порту» - минимум?

- Повторюсь: будет очень сложно. Подсознательно все же понимают: «Порту» - это «Порту». Постоянный участник групповых турниров, бывший победитель Лиги чемпионов.

- Но «Краснодар» весной проходил «Байер», на равных бился с «Валенсией»…

- Поэтому я и не говорю, что шансов нет. Но нужна обязательно победа в Краснодаре.

- «Арсенал» в квалификации Лиги Европы свой домашний матч проиграл. Вас удивило такое начало противостояния туляков с «Нефтчи»?

- Я не понаслышке знаю о чемпионате Азербайджана, сам там работал. «Нефтчи» – ведущий клуб страны с хорошим финансированием, и футболистов стараются туда брать неплохих. Скорее меня неприятно удивил «Арсенал», который перед дебютом в еврокубках отпустил трех определяющих игроков: оба фланга и нападающего. Сейчас команда недоукомплектована.

- Так, может, «Арсеналу» даже лучше пораньше вылететь из Лиги Европы, чтобы не повторить участь «Уфы», которая прошлым летом провела в квалификации шесть матчей, а затем весь сезон боролась за выживание в РПЛ?

- Когда ты попадаешь в еврокубки, это праздник для болельщиков, весь город шумит, и авторитет в Европе ты себе зарабатываешь. Так что «Арсенал» наверняка будет стремиться пройти «Нефтчи». И борьба за выживание тулякам не грозит. Не настолько они слабы.

«В МОЕ ВРЕМЯ ЗА ГРАНИЦУ ЕХАЛИ ЗА ЕДУ И ЖИЛЬЕ»

- Но сам факт поражения шестой российской команда от представителя Азербайджана не говорит о слабости премьер-лиги?

- Какое место мы занимаем в рейтинге УЕФА? Ниже французов и выше португальцев? Ну, примерно там наша лига и находится. При этом у Португалии за чемпионство борются три, а то и два гранда. У нас топ-команд побольше.

- Но при этом португальские гранды каждое лето продают игроков на сотни миллионов евро…

- Потому что это бренды. Сравните, к примеру, «Локомотив», при всем к нему уважении, с «Порту» или «Бенфикой». Кого в Европе лучше знают? Ответ очевиден. На российских клубах никто внимания не заостряет.

- Но у нас и не вырастают такие таланты, как Жуан Фелиш, которого «Атлетико» купил за безумные деньги у «Бенфики».

- А как они могут вырасти? Зарубежные молодые футболисты в основной массе ставят перед собой не финансовые, а спортивные цели – попасть в более престижный чемпионат. У нас же игроку отсыпали беспредельную зарплату – и он доволен. Он не понимает, что эти деньги еще нужно заработать. Поэтому мало кто уезжает в Европу. Единственное исключение – Александр Головин в «Монако». Остальные, видимо, ждут приглашений из «Барселоны» или Мадрида, какой-нибудь средний клуб бундеслиги их не привлекает. Там платят мало.

- Можете напомнить, сколько платили в нашем чемпионате в ваше время?

- В Киеве я получал 200 рублей или даже 180. Но дело не в деньгах. У нашего поколения была мечта пробиться в большой европейский футбол. Я, например, поехал за еду и жилье. Мы смотрели на ведущие лиги с открытыми ртами, это был космос. Тем сильнее хотелось попасть туда, доказать свою состоятельность.

- Чтобы россияне снова потянулись за рубеж, не стоит ли полностью отменить в РПЛ лимит на легионеров?

- А куда они потянутся? В Польшу, Чехию, Бельгию?.. Совсем без лимита детские школы в стране можно будет сразу закрыть. И в сборной, наверное, только три коренных россиянина останется. А я противник раздачи паспортов! Думаю, Константин Бесков и Валерий Лобановский, Царствие им небесное, в гробу переворачиваться, когда мы натурализуем очередного иностранца. Мы же не просто страна – странище, со своей историей, в том числе – футбольной.

Нужно не лимит отменять, а просто порядок навести с молодыми футболистами, чтобы у них не было заоблачных зарплат, которых они еще и близко не заслуживают. У нас же одно время клубы вроде договорились установить что-то вроде потолка, но потом все это куда-то исчезло. А должно быть соответствие «цена - качество». Нельзя с юных лет раздавать ребятам квартиры, машины и прочее, отбивая у них стремление развиваться.

«VAR НАДО БЫЛО ВВОДИТЬ СРАЗУ НА ВСЕХ МАТЧАХ»

- Как относитесь к идее расширения премьер-лиги или увеличения количества игр за счет третьего круга или плей-офф?

- Я – за увеличение количества матчей. А расширение – для чего это? Прежде всего, надо обзвонить губернаторов и мэров тех регионов, которые могут добавиться в РПЛ, и спросить, готовы ли они финансировать свои клубы на новом уровне. У нас проблема в том, что все команды – бюджетные, частных практически нет. Хорошо бы, чтобы, как в хоккее, клубы содержали крупные предприятия – металлургические заводы, серьезные фирмы. А в футболе, к сожалению, все зачастую зависит от первого лица города, области, края. Если он любит футбол, спонсоры обязательно найдутся. Но сейчас в регионах гораздо чаще ситуация обратная – даже слова не могу подобрать. Полная «жэ». А количество матчей действительно можно было бы увеличить. Вон в Англии сколько играют – и никто не жалуется.

- Но в Англии климат позволяет играть круглый год, а у нас пять месяцев – зима.

- Именно поэтому я и предлагаю вернуться к системе «весна - осень». Ну, куда годится эта трехмесячная зимняя пауза внутри чемпионата?!

- А, может, нам сократить премьер-лигу и проводить турнир в четыре круга?

- В Австрии или Шотландии я бы поддержал такую идею (смеется). Но у нас огромная страна. Нельзя вообще лишать зрелища болельщиков в регионах.

- Так футбол – это все-таки бизнес или социальный проект?

- Лучше, чтобы было все вместе. Но, к сожалению, пока не получается. И все же 16 клубов для премьер-лиги – нормальный вариант. Сейчас у нас нет явных аутсайдеров. Таких, каким год назад был «Анжи». Заранее и не скажешь, кто вылетит в ФНЛ. Те же «Сочи» и «Тамбов» смотрятся достойно.

- В минувшем туре в матче ЦСКА – «Локомотив» большую роль сыграла система VAR. Как вы к ней относитесь?

- Положительно. Но давайте определимся: если вводим VAR, то пусть эта система будет на всех матчах – и нечего тему мусолить! А пока больше закулисных болтологий, разговоров о том, что где-то судья «заряжен», а где-то «перезаряжен».

- Руководство РПЛ заявляет, что на данный момент введение VAR на всех матчах тура технически невозможно.

- Ну как невозможно?! Мы в каком веке живем? Это отговорки.

- С весны VAR обещают на всех матчах…

- Господи, а что весной-то произойдет, если сейчас нет возможности?! Значит, кому-то выгодно, чтобы пока видеповторы использовались не повсеместно, чтобы разложить какие-то пасьянсы. Я, конечно, с иронией об этом говорю. Но если серьезно, то VAR нужно полноценно вводить как можно скорее. Тогда и судьям проще будет, и болельщики будут видеть все спорные моменты. Если пенальти назначен без видеоповтора, какие начинаются дискуссии! А посмотрели запись – да, действительно, был 11-метровый. И никакой полемики вокруг дерби.

«У НАС НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А ПОЛУЛЮБИТЕЛИ»

- Перейдем к теме сборной России. Зарплаты у наших игроков вроде бы завышены, но это не помешало команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира…

- Я говорил о клубах, а у Черчесова не забалуешь. Я знаю Станислава – человека жесткого, у которого все по делу. Если он куда-то приходит, то обязательно должен добиться результата. Для тренера это качество вообще сумасшедшее!

Если брать матчи на чемпионате мира не с «песочными», как я их называю, а с серьезными соперниками, когда из группы вышли, там было видно: игроки готовы умереть, но сделать то, что до них донес Черчесов. Многое действительно от тренера идет. Это бросалось в глаза по крупным планам: футболист вроде бы уже «плывет», но идет до конца. Такие моменты ни за какие деньги не купишь! И это заслуга тренерского штаба.

- В 2008 году на «бронзовом» Евро складывалось такое же ощущение. Однако уже в следующем цикле сказка Гуса Хиддинка драматическим образом закончилась – мы не попали на ЧМ-2010. Не боитесь повторения истории?

- Пока Черчесов возглавляет сборную, я в такое развитие событий не верю. Он просто не даст команде упасть. Когда у руля нашей сборной стояли иностранцы, они думали, что ниже определенной планки не опустятся. А в России и кнут должен быть помимо пряника. Но Хиддинк упустил бразды правления коллективом. Аналогичный пример – Фабио Капелло, который поначалу побеждал, вроде бы навел дисциплину. И все равно он исходил из того, что футболисты будут держать уровень, потому что профессионалы. А я всегда говорю: у нас в футболе – полулюбители. Если их постоянно не контролировать, ничего не выйдет.

- Вы в таких ярких красках описываете Черчесова, что возникает вопрос: может, именно такой тренер сейчас нужен «Спартаку»? Если да, то как относитесь к совмещению им должностей?

- Мое мнение – совмещать будет сложно. Но если на данном этапе сам Черчесов пойдет в «Спартак», для клуба это идеальный вариант. Жесткий человек со своими принципами, который может высказать мнение руководству о том, как именно достичь результата. Это как раз то, что нужно клубу. Особенно такому, как «Спартак».

- Тем не менее, вы против совмещения. А разве оно мешало в 90-е Олегу Романцеву?

- Думаю, да. Сборная-то ничего тогда не выиграла… Совмещая две должности, ты должен охватить весь чемпионат, а с другой стороны у тебя - «Спартак», болельщики, которые орут и требуют результата. Открываешь первую страницу газеты – а здесь крупными буквами про тебя. Включаешь телевизор, спортивный канал – оттуда тоже в тебя что-то летит… Ну это очень сложно. Даже для Черчесова.

- Сами когда планируете громко напомнить о себе?

- Думаю, как раз после прихода в «Советский спорт». Вы - фартовые! (Улыбается.) Так что в ближайший месяц, даст бог, поступит серьезное предложение, тьфу-тьфу-тьфу!

- Вы ждете этого предложения?

- Конечно, жду. Было бы мне 70-80 лет – тогда понятно: удочка, рядом с домом сидишь на берегу – задач никаких, голова ничем не забита… А мне хочется этого адреналина и драйва! Хочется, как говорится, заявить о себе. Карьера-то ведь начиналась здорово. Но, как мне говорят многие, кто-то не дал пойти вверх. Ведь и «Шинник» в премьер-лигу выводил, и старт чемпионата после этого был хорошим. И с «Химками» получалось неплохо, когда они вроде бы были обречены на вылет. Тогда, помню, ко мне и Юрий Семин с Валерием Газзаевым подходили, благодарили: «Спасибо, Сергей, что нам теперь хоть на этот Дальний Восток не летать!».

- Если бы поступило предложение из-за границы, из дальнего зарубежья? Не из Армении или Азербайджана, а из Германии или Португалии.

- Я легкий на подъем. Языки? Португальский у меня как русский, немецкий – чуть-чуть нужно практики.

- Когда-то были варианты в той же Германии?

- Был вариант в Турции, в их премьер-лиге.

- Почему отказались?

- Не отказался – у них было два кандидата, и в последний момент выбрали другого. В Португалию тоже приглашали, но там был второй дивизион. Но это же не вторая бундеслига. Не так интересно.