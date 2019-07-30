Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков СМИ продолжают отправлять в ряды красно-белых Джордана Ларссона. Это далеко не первый сын известного в прошлом футболиста, заинтересовавший «Спартак». Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.

ВРАТАРЬ

Каспер ШМЕЙХЕЛЬ

32 года. Сын великого Петера Шмейхеля, бывшего вратаря «МЮ» и сборной Дании. До 2023 года связан контрактом с «Лестером». Рыночная стоимость – 12 миллионов евро. Дорого? Зато надежно.

ЗАЩИТНИКИ

Кристиан МАЛЬДИНИ

23 года. Сын великого Паоло Мальдини, бессменного защитника «Милана» с 1985 по 2009 год. Прошлый сезон провел в клубе «Фано». Сейчас без команды. Стоит 50 тысяч евро. Надо брать!

Лука РАВАНЕЛЛИ

22 года. По слухам, является сыном великого итальянского нападающего 90-х Фабрицио Раванелли, но сам это отрицает. Ну так и гендиректор «Спартака» Томас Цорн не признает своего родства с главой РПЛ Сергеем Прядкиным… Вполне приемлемый вариант для красно-белых. «Сассуоло» отпустит Луку в Москву тысяч за 200. Ну, хорошо – за 500 с учетом «российской надбавки».

Найл КИОУН

24 года. Сын вечного защитника «Арсенала» 90-х Мартина Киоуна. Никак не может запустить свою карьеру по-настоящему, болтаясь по различным британским клубам. Сейчас прибился к шотландскому «Сент-Джонстону». В Москву сорвется по первому зову.

Дейли БЛИНД

28 лет. Чтобы уравновесить такую «легендарную» по именам защиту по-настоящему большой величиной, было бы неплохо заманить из «Аякса» сына экс-капитана амстердамского клуба Данни Блинда. Да, Дейли за последний год резко подорожал – почти до 30 миллионов. Но эта овчинка стоит выделки. Мы же формируем команду мечты!

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Янис ХАДЖИ

20 лет. Сын великого Георге Хаджи, лучшего румынского футболиста всех времен, «карпатского Марадоны». Только что подписал контракт с бельгийским «Генком». Но ведь все еще можно переиграть – «двойной» трансфер Алексея Сутормина в «Зенит» перед глазами.

Энцо ЗИДАН

22 года. Сын великого Зинедина Зидана, живой легенды сборной Франции, «Ювентуса» и «Реала». Пробовался в королевском клубе в первый срок работы там отца главным тренером. До 2021 года связан контрактом с португальским «Авешем». Цена – 1 миллион евро.

Оан ДЖОРКАЕФФ

22 года. Сын великого Юрия Джоркаеффа, чемпиона мира и Европы, подносчика снарядов для Зидана в финале ЧМ-1998. Воспитанник «Сент-Этьена» недавно подписал контракт с шотландским «Сент-Мирреном». Цена отсутствует. Зато есть армянский паспорт. Возможно, скоро не будет считаться в РПЛ легионером.

НАПАДАЮЩИЕ

Джордан ЛАРССОН

22 года. Воспитанник «Барселоны». Сын великого Хенрика Ларссона, наколотившего кучу голов за сборную Швеции, «Селтик» и «Фейеноорд». До 2020 года принадлежит «Норчепингу». Оценивается в 800 тысяч евро, но «Спартак» готов заплатить 4 миллиона. А чего экономить? Это же сам Ларссон!

Джастин КЛЮЙВЕРТ

20 лет. Сын великого голландского нападающего Патрика Клюйверта. Сам уже тоже звезда. На покупку такого футболиста денег у Леонида Федуна не хватит, но ведь можно договориться с «Ромой» об аренде. В Риме наверняка благодарны красно-белым за то, что те забрали Эсекиэля Понсе и Андреа Романьоли.

Маркус ТЮРАМ

21 год. Сын великого Лилиана Тюрама, одного из лучших защитников 90-х и 2000-х. В отличие от отца избрал стезю нападающего. Ярко проявил себя в минувшем сезоне в «Генгаме», недавно перешел в менхенгладбахскую «Боруссию». Оценивается в 9 миллионов евро.