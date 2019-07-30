Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков - Советский спорт
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30 июля 2019 19:00ФутболБезъязычный Алексей

Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков

СМИ продолжают отправлять в ряды красно-белых Джордана Ларссона. Это далеко не первый сын известного в прошлом футболиста, заинтересовавший «Спартак». Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.

ВРАТАРЬ

Каспер ШМЕЙХЕЛЬ

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32 года. Сын великого Петера Шмейхеля, бывшего вратаря «МЮ» и сборной Дании. До 2023 года связан контрактом с «Лестером». Рыночная стоимость – 12 миллионов евро. Дорого? Зато надежно.

ЗАЩИТНИКИ

Кристиан МАЛЬДИНИ

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23 года. Сын великого Паоло Мальдини, бессменного защитника «Милана» с 1985 по 2009 год. Прошлый сезон провел в клубе «Фано». Сейчас без команды. Стоит 50 тысяч евро. Надо брать!

Лука РАВАНЕЛЛИ

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22 года. По слухам, является сыном великого итальянского нападающего 90-х Фабрицио Раванелли, но сам это отрицает. Ну так и гендиректор «Спартака» Томас Цорн не признает своего родства с главой РПЛ Сергеем Прядкиным… Вполне приемлемый вариант для красно-белых. «Сассуоло» отпустит Луку в Москву тысяч за 200. Ну, хорошо – за 500 с учетом «российской надбавки».

Найл КИОУН

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24 года. Сын вечного защитника «Арсенала» 90-х Мартина Киоуна. Никак не может запустить свою карьеру по-настоящему, болтаясь по различным британским клубам. Сейчас прибился к шотландскому «Сент-Джонстону». В Москву сорвется по первому зову.

Дейли БЛИНД

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28 лет. Чтобы уравновесить такую «легендарную» по именам защиту по-настоящему большой величиной, было бы неплохо заманить из «Аякса» сына экс-капитана амстердамского клуба Данни Блинда. Да, Дейли за последний год резко подорожал – почти до 30 миллионов. Но эта овчинка стоит выделки. Мы же формируем команду мечты!

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Янис ХАДЖИ

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20 лет. Сын великого Георге Хаджи, лучшего румынского футболиста всех времен, «карпатского Марадоны». Только что подписал контракт с бельгийским «Генком». Но ведь все еще можно переиграть – «двойной» трансфер Алексея Сутормина в «Зенит» перед глазами.

Энцо ЗИДАН

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22 года. Сын великого Зинедина Зидана, живой легенды сборной Франции, «Ювентуса» и «Реала». Пробовался в королевском клубе в первый срок работы там отца главным тренером. До 2021 года связан контрактом с португальским «Авешем». Цена – 1 миллион евро.

Оан ДЖОРКАЕФФ

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22 года. Сын великого Юрия Джоркаеффа, чемпиона мира и Европы, подносчика снарядов для Зидана в финале ЧМ-1998. Воспитанник «Сент-Этьена» недавно подписал контракт с шотландским «Сент-Мирреном». Цена отсутствует. Зато есть армянский паспорт. Возможно, скоро не будет считаться в РПЛ легионером.

НАПАДАЮЩИЕ

Джордан ЛАРССОН

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22 года. Воспитанник «Барселоны». Сын великого Хенрика Ларссона, наколотившего кучу голов за сборную Швеции, «Селтик» и «Фейеноорд». До 2020 года принадлежит «Норчепингу». Оценивается в 800 тысяч евро, но «Спартак» готов заплатить 4 миллиона. А чего экономить? Это же сам Ларссон!

Джастин КЛЮЙВЕРТ

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20 лет. Сын великого голландского нападающего Патрика Клюйверта. Сам уже тоже звезда. На покупку такого футболиста денег у Леонида Федуна не хватит, но ведь можно договориться с «Ромой» об аренде. В Риме наверняка благодарны красно-белым за то, что те забрали Эсекиэля Понсе и Андреа Романьоли.

Маркус ТЮРАМ

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21 год. Сын великого Лилиана Тюрама, одного из лучших защитников 90-х и 2000-х. В отличие от отца избрал стезю нападающего. Ярко проявил себя в минувшем сезоне в «Генгаме», недавно перешел в менхенгладбахскую «Боруссию». Оценивается в 9 миллионов евро.

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