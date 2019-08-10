Марко Монти: «Интер» не намерен увозить в Италию русских самородков В сентябре в Санкт-Петербурге откроется филиал академии «Интера». А 17 августа любой желающий сможет проникнуться философией итальянского суперклуба в рамках тренировочного лагеря. О запуске проекта нам рассказал технический директор академии, который посетил город на Неве.

«НАША ФИЛОСОФИЯ – НАПРАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ, А НЕ ДАВИТЬ НА НИХ»

– Синьор Монти, какие впечатления от Санкт-Петербурга?

– Я впервые в России. И мне здесь очень нравится. Страна, город … Счастлив оказаться в Санкт-Петербурге для подготовки к открытия нашего лагеря. Да и погода располагает. В Италии сейчас очень жарко, в такое пекло заниматься спортом опасно для здоровья. А в Петербурге в августе будут идеальные условия для работы лагеря.

– Как долго вы работаете в академии «Интера»?

– В проекте я с 2008 года. А в самом клубе – с самого детства. В 9 лет поступил в академию и прошел все возраста до 18 лет в качестве игрока молодежной команды. Потом выступал в серии А за разные клубы. Карьеру завершил 22 года назад, после чего вернулся в «Интер» и приступил к тренерской деятельности. Начинал с командой U-13. Затем продолжал двигаться вверх по карьерной лестнице, пока не стал техническим директором академии «Интера».

– Какие цели и задачи стоят перед академией?

– Наш проект отражает философию клуба «Интернационале». Цель – находить партнеров по всему миру, которые исповедовали бы ту же философию, и помогать игрокам из разных стран становиться профессионалами. Не только на поле, но и за его пределами. Ведь изначально мы воспитываем хороших людей и только потом – футболистов. Поэтому тренеры нашей академии – не только футбольные наставники, но и, в первую очередь, учителя.

Для реализации такого глобального проекта задействованы более 25 специалистов, каждый из которых от 3 до 9 месяцев проводит в той стране, где расположен филиал академии, и пытается привить там философию «Интернационале», выстраивая стратегию итальянского футбола и помогая игрокам в достижении успеха.

– Почему очередной филиал академии «Интера» будет открыт именно в Санкт-Петербурге?

– Нашли здесь партнеров, которые разделяют наши философию и стратегию. Как и везде, мы пытаемся показать, что работа с детьми – это работа на перспективу. Поэтому ни на кого не давим, не ставим задачу получить результат максимально быстро. Мы лишь направляем детей, а сами результаты должны прийти сами. Поняв, что наш партнер в Петербурге разделяет эти взгляды и не собирается оказывать давление на потенциальных воспитанников академии, сразу приступили к совместной работе.

«В ЛАГЕРЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ЛЮБОЙ, ОТ 5 ЛЕТ ДО 17»

– Что ждет ребят, которые 17 августа посетят две смены вашего лагеря?

– Это хорошая возможность дать интенсив. С точки зрения технической подготовки и распространения клубной философии. Мы хотим показать местным тренерам, а также детям и их родителям, как можно не просто заниматься футболом, но и становиться друзьями на поле. Чтобы никто не боялся отдавать своего ребенка в этот вид спорта. Наш проект имеет богатую историю, он успешен и доказывает, что за короткий промежуток времени можно многое успеть и получить хорошую отдачу.

– Расскажите подробнее о распорядке лагеря.

– Все начнется 17 августа. Первая смена продлится с субботы до среды. Потом двухдневный перерыв, во время которого мы проведем методические занятия для российских тренеров. И в следующую субботу – начало аналогичной второй смены, которая продлится еще пять дней.

Теперь о расписании каждого дня. Сбор – в 9 утра. В 10 часов – первая тренировка, двухчасовая. Затем участники лагеря получат три часа на отдых, обед и различные развлекательные и образовательные мероприятия, не относящиеся к футболу. Далее – вторая послеобеденная тренировка, которая продлится около двух часов. А в шесть вечера дети вернутся к родителям.

Отмечу, что за ребятами будут постоянно присматривать как тренеры, так и присутствующие в лагере ассистенты и аниматоры. Участники смогут завести новых друзей и улучшить свои навыки. В тренировках будут ежедневно задействованы два тренера из Италии.

– Как ребенку попасть в лагерь? Нужна ли минимальная подготовка?

– В лагерь может попасть любой в возрасте от 5 до 17 лет, мальчик или девочка, независимо от уровня футбольного образования. Мы с удовольствием примем всех желающих. Две недели лагеря – хороший первый шаг перед открытием филиала академии «Интер». Повторюсь, это возможность продемонстрировать детям и их родителям подходы и методики, которые мы намерены использовать в работе.

– Сейчас популярность набирает женский футбол. Будут ли организованы специальные группы для девочек?

– У нас будут смешанные группы. Не вижу смысла на короткий промежуток времени отделять мальчиков от девочек. А решение о необходимости создания женских групп в рамках академии, будет приниматься исходя из количества поданных заявок.

«УВИДЕЛ ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА РОССИЙСКИХ ТРЕНЕРОВ»

– В вашей практике бывали случаи, чтобы за две недели работы лагеря открывалась будущая звезда?

– Конечно, если такое произойдет сейчас в Санкт-Петербурге, мы будем очень рады за партнеров, которые совместно с нами занимаются организацией лагеря. Но я хотел бы подчеркнуть: наш проект не направлен на то, чтобы отыскать самородков и увезти их за границу. Наоборот – мы предоставляем возможность талантливым ребятам развиваться в своем родном городе, в своей стране.

Это очень важный аспект. Мы не занимаемся скаутингом. К тому же международные правила запрещают несовершеннолетним футболистам перемещаться внутри Евросоюза до 18 лет. «Интер» эти правила чтит и соблюдает.

Обычно за сезон в Италии мы принимаем до 2000 участников лагерей. Бывало, нам удавалось разглядеть очень хороших игроков в юном возрасте. Таких ребят стараемся сразу взять в академию в Милан. Но это возможно исключительно внутри Италии.

– Каковы впечатления от общения с российскими тренерами, которые примут участие в работе лагеря и академии?

– Я действительно встречался с местными тренерами. Могу сказать, что они готовы, у них горят глаза, люди увлечены проектом и хотят нам помогать. Для нас важно, чтобы тренеры разделяли философию «Интера» и были готовы не только следовать нашим методикам, но и помогать адаптировать эти методики к российским реалиям.

Как я уже сказал, проект академии «Интера» развивается давно, наши филиалы разбросаны по всему миру, от Южной Америки до Австралии. И в каждой стране мы уделяем внимание местным культуре, ментальности, подстраиваемся под эти особенности. Поэтому главным было найти в Санкт-Петербурге не опытных профессионалов, а тех, кто готов учиться и помогать. Считаю, нам это удалось.

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