Андрей Воронин: Самедов никогда не менял клубы из-за денег - Советский спорт
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30 июля 2019 19:47ФутболАвгустин Александр

Андрей Воронин: Самедов никогда не менял клубы из-за денег

Решение Александра Самедова завершить карьеру прокомментировал его давний приятель, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины.

«САША - НЕ ИЗ ТЕХ, КТО ГОТОВ БЕЗ МЫЛА В ЗАДНИЦУ ПРОЛЕЗТЬ»

- Решение Самедова стало для вас неожиданным?

- Конечно, нет. Мы с Сашей постоянно на связи, общаемся чуть ли не через день-два. Я знал, что к этому идет, но просил его не спешить с решением. Он же летом стал свободным агентом. Мало ли где его услуги понадобились бы - бывают травмы или еще что, а Саша все еще в хорошей форме.

Решение точно далось ему нелегко. Он же не разлюбил футбол, способен играть на высоком уровне. Силы и здоровье позволяют. Вспомните, как он выглядел весной в «Крыльях»! Еще сезон Саша точно мог бы выступать, минимум. Молодые на него равнялись бы.

- Так почему Самедов поставил точку? Никто же не заставлял, трансферное окно открыто до сентября…

- Есть определенные нюансы. В первую очередь непорядочность людей, которые дают обещания и не выполняют их. Имею в виду представителей некоторых клубов… Второй момент - возраст. Почему-то в России на 35-летних смотрят уже скептически. Можно вспомнить единицы, кому удавалось подписать контракт. Большинство до 35 не доигрывают, хотя в Европе все иначе. Плюс у Саши семья немаленькая, родился третий ребенок. Значит, не имело смысла срываться абы куда.

- Обсуждали с Самедом, чем он займется дальше?

- Был разговор на эту тему… Понимайте, есть такие футболисты, у которых после окончания карьеры есть талант без мыла в задницу пролезть, лишь бы устроиться на какую-то должность. А Самед - не такой! Он точно не будет никого упрашивать. Мне же лично хочется, чтобы он в футболе остался, приносил пользу. На редкость порядочный человек. Никогда не подставит, не подведет. Ну и ко всему, профессионал своего дела, каких поискать. Любому клубу такой человек пригодился бы.

- В качестве кого? Тренера, скаута, спортивного директора?

- Мне кажется должность спортивного директора была бы для него идеальной. Насчет тренера - не знаю. Необходимо время, чтобы вообще понять, твое это или нет. Саша играл во многих командах, в сборной, много чего повидал. Так что имеет огромный опыт, широкий кругозор для работы спортдиром.

«НА ТАКИХ ЛЮДЕЙ ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ»

- Как игрок он себя реализовал?

- Об этом тяжело говорить. Когда заканчиваешь, всегда кажется, что мог бы сделать больше. Но Саня точно может гордиться своей карьерой. Поиграл во всех столичных клубах кроме ЦСКА, везде был на виду. Брал Кубок, выигрывал чемпионат. Участвовал в чемпионатах мира и Европы. По крайней мере, в российском футболе он точно оставил глубокий след.

- Но при этом, в отличие от вас, так и не попробовал свои силы за границей…

- Есть небольшая досада по этому поводу. Я ему давно еще говорил: настоящий футбол в Европе, а не в Химках. Да он и сам интересовался заграницей, интересовался, каково там играть. Насколько знаю, предложения ему поступали. Но так сложилось, что всю карьеру он провел в России. У каждого своя судьба. Не думаю, что Саша сильно переживает по этому поводу.

Сейчас у него одно желание - хорошенько отдохнуть. Последние месяцы были непростыми - он не понимал, что будет дальше. Зато, завершив карьеру, можно сбросить этот груз. Жду его к себе в гости. У него и его семьи начинается новый большой этап. И я ему советую, в первую очередь, отвлечься от всего, чтобы собраться с силами и мыслями.

- Какие главные человеческие качества Самедова отметили бы?

- Порядочность, преданность, честность, доброта, искренность. Такое сочетание встретишь нечасто. У меня вообще два близких друга - Самед и Денис Колодин, тоже замечательный человек. Еще с Димой Хохловым, когда бываю в Москве, стараюсь обязательно пересечься. На этих людей можно всегда положиться.

- А какие главные качества у Самедова-футболиста?

- Нереальная работоспособность. Помню, когда только с ним познакомился, он был зациклен на футболе, на тренировках, все матчи соперников просматривал, что-то для себя отмечал. Еще - фантастическая целеустремленность. Саня всегда хотел добиться чего-то большего. На тренировках, когда все уходили, оставался, отрабатывал штрафные. Просто так его никто в состав не ставил, он всегда отвоевывал себе место.

«В «СПАРТАКЕ» С НИМ ПОСТУПИЛИ НЕКОРРЕКТНО»

- У болельщиков неоднозначное отношение к Самедову. Можно вспомнить, какими баннерами сопровождался его переход из «Локомотива» в «Спартак»…

- Болельщики видят конечную стадию, уже сам переход, а не причины, по которым этот переход состоялся. А мне известно все. Как Саня из «Динамо» уходил, из «Локомотива», из «Спартака», в который потом вернулся… И если бы болельщики владели той же информацией, то и отношение к Самеду поменяли бы. Им надо помнить, как клубы порой обращаются с футболистами. Тогда бы и свой «праведный гнев» они обращали совсем в другую сторону. Неужели кто-то думает, что Саша гнался за длинным рублем? Да никогда такого не было. Это не про него. Если он уходил, то отнюдь не по финансовым причинам. По сути, у него не оставалось выбора.

- Был у Самедова конфликт с Юрием Семиным, когда тот отстранял его от тренировок перед уходом из «Локо»?

- О таких вещах пусть сам Самед рассказывает. Я же могу лишь еще раз подтвердить: со времен «Динамо» он никогда не менял команды из-за денег. А вот клубы часто вели себя некорректно. Тот же «Спартак» за полгода до истечения контракта попросил Сашу покинуть клуб. И это после чемпионата мира! И с учетом чемпионского сезона, в котором он сыграл такую важную роль. Нормальный расклад?..

- Какие-нибудь смешные эпизоды в вашей совместной карьере случались?

- Не то чтобы смешные… Помню, победили 4:1 «Локомотив» - и на следующее утро большой компанией у него дома выпили литров пять пива. Потом поехали в аэропорт, закупили там шампанского - и с семьями улетели на Ибицу.

- А если бы не победили «Локо»?

- Так там планировалась неделя отдыха, мы же не сами себе праздник устроили. Просто еще и совпало с яркой победой. Поэтому та поездка запомнилась.

- Чего пожелаете сейчас другу?

- Доехать до меня побыстрее. (Смеется.) У человека начинается новая жизнь. Но я уверен, что он себя найдет после футбола. У Саши замечательная семья, друзья, которые ему, если что, помогут. Все будет нормально. Лишь бы все были здоровы.

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