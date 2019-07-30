«У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й тур

Сначала Егоров отчитался за второй тур, вернее за матч «Ростов» - «Спартак», по нескольким эпизодам которого хозяева обратились с жалобами на судейство Кирилла Левникова.
- Экспертная комиссия рассмотрела четыре момента, - отметил Егоров. - Падение Магнуса Норманна в штрафной на 13-й минуте, пенальти в ворота «Ростова» на 25-й, а также фолы спартаковцев Фернандо и Зелимхана Бакаева во втором тайме. Решение таково: на 13-й минуте арбитр, не назначив пенальти, поступил правильно - как и на 25-й. При этом на 60-й минуте Левников должен был ставить 11-метровый в ворота «Спартака», а на 86-й - показать Бакаеву вторую желтую карточку. Впрочем, «Ростов» не просил отстранить арбитра. Что будет дальше – внутреннее дело департамента…
Затем Егоров принялся разбирать самые свежие судейские ошибки, имевшие место в матче с участием «Спартака» уже из третьего тура - против «Тамбова»:
- На 25-й минуте Михаил Вилков не назначил пенальти в эпизоде, который долго обсуждался в департаменте. Пришли в итоге к такому мнению – это фол и желтая карточка. У игрока, стоявшего в стенке и закрывавшего лицо рукой, было явное движение руки к мячу. Это нарушение и пенальти плюс «горчичник» игроку «Тамбова».
Впрочем, больше Вилков спартаковцам в Саранске не «вредил». Опять же, если полагаться на Егорова.
- Когда забивался первый гол «Тамбова», при подаче штрафного один игрок атакующей стороны был за линией офсайда, - заявил глава ДСИ. - Но это первая фаза атаки. Вторая фаза – когда еще один игрок хозяев коснулся мяча головой в штрафной, и тогда офсайда уже не было, а ассистент судьи этого касания не видел. Поэтому гол засчитан верно. Что же касается эпизода, когда в штрафной «Тамбова» был сбит Роман Зобнин, там первым на мяче был игрок хозяев, случился контакт, рядом находился еще один защитник, и его рука касалась Зобнина, но это нормальный физический контакт – нужно было продолжить игру. Так что и здесь Вилков не ошибся.
Заметим, что другой эпизод с участием Зобнина, когда в столкновении в штрафной площади спартаковскому хавбеку «прилетело» локтем в лицо, Егоров оставил без комментария. Зато на вопрос «Почему Вилков не взял на эту игру баллончик с исчезающим спреем?» отреагировал с юмором:
- Возможно, Михаил даже яичницу не ел на завтрак. Брать или не брать спрей – личное дело арбитра. Поверьте, у РФС есть деньги на баллончики. Тут все нормально…
После этого речь зашла о скандальном матче «Оренбург» - «Зенит».
- Оценка судейства инспектором этой встречи совпала с моей, – честно признался Егоров. – В моменте с пенальти в ворота «Оренбурга» Сергей Карасев ошибся: это не игра рукой. А вот в конце матча, напротив, был фол со стороны полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, за который следовало ставить 11-метровый. За эти две ключевые ошибки Карасеву снижена оценка. Если «Оренбург» напишет письмо, мы передадим его в экспертную комиссию…
Столичное дерби ЦСКА – «Локомотив», как известно, стало лишь вторым матчем в истории РПЛ, на котором система видеоповторов работала официально в онлайн-режиме. И по ходу игры арбитр Владислав Безбородов дважды принимал решения с подачи видеоассистентов.
- VAR сделал то, для чего он и вводится в нашем футболе, – подчеркнул Егоров. – Иностранные коллеги, кстати, оценивают нашу работу по внедрению видеоповторов положительно. У нас ноль ошибок в ее применении. Это достижение. Что касается претензий главного тренера «Локо» Юрия Семина по поводу падения Федора Смолова в штрафной ЦСКА в концовке встречи, есть протокол VAR, который определяет моменты, подлежащие просмотру. Между арбитром в поле и видеоассистентом идет постоянный диалог. В моменте со Смоловым не было пенальти, что очевидно для всех. Инспектор матча, между прочим, снизил Безбородову оценку за то, что он не показал Смолову желтую карточку за симуляцию…
- По ситуации с Дмитрием Живоглядовым, когда мяч попал ему в руку, скажу следующее, - продолжил Егоров, разбирая эпизоды с использованием VAR. - Игрок выполнял техническое действие, делая движение ногой, после чего мяч рикошетом отскочил в руку. Кстати, я смотрел матч в одном из скай-боксов, неподалеку от руководителей «Локомотива», и услышал, что они были уверены в том, что сейчас в ворота их команды будет назначен пенальти. На что я ответил: решение арбитра должно быть иным – назначается спорный мяч. Как видите, я был прав…
Касательно второго эпихода с использованием VAR было интересно узнать у Егорова, насколько долгим может быть промежуток времени, когда арбитр имеет право обращаться к видеоассистентам уже после того, как спорный момент «заигран». Ведь все болельщики помнят: пенальти на Федоре Чалове был назначен задним числом, когда мяч уже переместился на половину поля ЦСКА и защитник армейцев Хердур Магнуссон даже успел получить желтую карточку.
- Да, прошло некоторое время, прежде чем судья отреагировал на подсказку, – согласился Егоров. – Разъясняю: идет игра, и судья работает в поле, есть, повторюсь, постоянный диалог между ним и видеопомощниками. Когда мяч выходит из игры – идет просмотр эпизода. VAR ведь и ввели для принятия правильных решений. Да, пока случаются длинные паузы. Первая – в эпизоде с Живоглядовым – продолжалась три минуты. В следующие разы, дай бог, остановки будут короче. Мы тоже тренируемся. Надо понимать, что в официальных матчах есть накал, а наша задача – все сделать правильно.
По поводу возможной отмены предупреждения Магнуссону Егоров высказался в том смысле, что оснований для этого нет. Если бы арбитр показал карточку за срыв перспективной атаки, тогда можно было бы говорить об отмене санкции. Но в том эпизоде было обычное техническое нарушение – грубая игра. Поэтому карточка исландского защитника армейцев остается в силе.
- Да, в первых турах чемпионата были громкие судейские ошибки, и это всколыхнуло общественность, – резюмировал Егоров стартовый отрезок чемпионата в целом. – Это, конечно, неприятно. Наша работа должна оставаться в тени, а тут все вышло на первый план. Но мы знаем, в каком направлении двигаться. Вот что важно.
Также глава ДСИ ответил на важный вопрос: будет ли в ближайших турах увеличено количество матчей с полноценным использованием VAR?
- Это непростой процесс, – заявил Егоров. – На использование системы видеоповторов отправляется специальная заявка, но пока речь идет о том, что мы будем использовать VAR на одном или двух матчах в каждом туре. Есть ведь еще и сложности с назначением видеоассистентов. Сейчас их у нас подготовлено около десяти. В ближайшие дни два арбитра – Мешков и Сергей Лапочкин – уедут работать на международных матчах. Значит, в выходные игры очередного тура РПЛ они судить не смогут. Кроме того, Карасев и Алексей Еськов отправятся на международный сбор судей. Это тоже не способствует увеличению числа матчей с использованием VAR.
… Что ж, спасибо и за один-два матча. С видеоповторами все же лучше, чем без них. Это даже Семин подтвердит.