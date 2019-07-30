«У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й тур

ВИЛКОВ НАВРЕДИЛ «СПАРТАКУ» ТОЛЬКО РАЗ

Сначала Егоров отчитался за второй тур, вернее за матч «Ростов» - «Спартак», по нескольким эпизодам которого хозяева обратились с жалобами на судейство Кирилла Левникова.

- Экспертная комиссия рассмотрела четыре момента, - отметил Егоров. - Падение Магнуса Норманна в штрафной на 13-й минуте, пенальти в ворота «Ростова» на 25-й, а также фолы спартаковцев Фернандо и Зелимхана Бакаева во втором тайме. Решение таково: на 13-й минуте арбитр, не назначив пенальти, поступил правильно - как и на 25-й. При этом на 60-й минуте Левников должен был ставить 11-метровый в ворота «Спартака», а на 86-й - показать Бакаеву вторую желтую карточку. Впрочем, «Ростов» не просил отстранить арбитра. Что будет дальше – внутреннее дело департамента…

Затем Егоров принялся разбирать самые свежие судейские ошибки, имевшие место в матче с участием «Спартака» уже из третьего тура - против «Тамбова»:

- На 25-й минуте Михаил Вилков не назначил пенальти в эпизоде, который долго обсуждался в департаменте. Пришли в итоге к такому мнению – это фол и желтая карточка. У игрока, стоявшего в стенке и закрывавшего лицо рукой, было явное движение руки к мячу. Это нарушение и пенальти плюс «горчичник» игроку «Тамбова».

Впрочем, больше Вилков спартаковцам в Саранске не «вредил». Опять же, если полагаться на Егорова.

- Когда забивался первый гол «Тамбова», при подаче штрафного один игрок атакующей стороны был за линией офсайда, - заявил глава ДСИ. - Но это первая фаза атаки. Вторая фаза – когда еще один игрок хозяев коснулся мяча головой в штрафной, и тогда офсайда уже не было, а ассистент судьи этого касания не видел. Поэтому гол засчитан верно. Что же касается эпизода, когда в штрафной «Тамбова» был сбит Роман Зобнин, там первым на мяче был игрок хозяев, случился контакт, рядом находился еще один защитник, и его рука касалась Зобнина, но это нормальный физический контакт – нужно было продолжить игру. Так что и здесь Вилков не ошибся.

КАРАСЕВ «НАКОСЯЧИЛ» В ОРЕНБУРГЕ

Заметим, что другой эпизод с участием Зобнина, когда в столкновении в штрафной площади спартаковскому хавбеку «прилетело» локтем в лицо, Егоров оставил без комментария. Зато на вопрос «Почему Вилков не взял на эту игру баллончик с исчезающим спреем?» отреагировал с юмором:

- Возможно, Михаил даже яичницу не ел на завтрак. Брать или не брать спрей – личное дело арбитра. Поверьте, у РФС есть деньги на баллончики. Тут все нормально…

После этого речь зашла о скандальном матче «Оренбург» - «Зенит».

- Оценка судейства инспектором этой встречи совпала с моей, – честно признался Егоров. – В моменте с пенальти в ворота «Оренбурга» Сергей Карасев ошибся: это не игра рукой. А вот в конце матча, напротив, был фол со стороны полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, за который следовало ставить 11-метровый. За эти две ключевые ошибки Карасеву снижена оценка. Если «Оренбург» напишет письмо, мы передадим его в экспертную комиссию…

Столичное дерби ЦСКА – «Локомотив», как известно, стало лишь вторым матчем в истории РПЛ, на котором система видеоповторов работала официально в онлайн-режиме. И по ходу игры арбитр Владислав Безбородов дважды принимал решения с подачи видеоассистентов.

- VAR сделал то, для чего он и вводится в нашем футболе, – подчеркнул Егоров. – Иностранные коллеги, кстати, оценивают нашу работу по внедрению видеоповторов положительно. У нас ноль ошибок в ее применении. Это достижение. Что касается претензий главного тренера «Локо» Юрия Семина по поводу падения Федора Смолова в штрафной ЦСКА в концовке встречи, есть протокол VAR, который определяет моменты, подлежащие просмотру. Между арбитром в поле и видеоассистентом идет постоянный диалог. В моменте со Смоловым не было пенальти, что очевидно для всех. Инспектор матча, между прочим, снизил Безбородову оценку за то, что он не показал Смолову желтую карточку за симуляцию…

КАК ЕГОРОВ УСПОКОИЛ БОССОВ «ЛОКО»

- По ситуации с Дмитрием Живоглядовым, когда мяч попал ему в руку, скажу следующее, - продолжил Егоров, разбирая эпизоды с использованием VAR. - Игрок выполнял техническое действие, делая движение ногой, после чего мяч рикошетом отскочил в руку. Кстати, я смотрел матч в одном из скай-боксов, неподалеку от руководителей «Локомотива», и услышал, что они были уверены в том, что сейчас в ворота их команды будет назначен пенальти. На что я ответил: решение арбитра должно быть иным – назначается спорный мяч. Как видите, я был прав…

Касательно второго эпихода с использованием VAR было интересно узнать у Егорова, насколько долгим может быть промежуток времени, когда арбитр имеет право обращаться к видеоассистентам уже после того, как спорный момент «заигран». Ведь все болельщики помнят: пенальти на Федоре Чалове был назначен задним числом, когда мяч уже переместился на половину поля ЦСКА и защитник армейцев Хердур Магнуссон даже успел получить желтую карточку.

- Да, прошло некоторое время, прежде чем судья отреагировал на подсказку, – согласился Егоров. – Разъясняю: идет игра, и судья работает в поле, есть, повторюсь, постоянный диалог между ним и видеопомощниками. Когда мяч выходит из игры – идет просмотр эпизода. VAR ведь и ввели для принятия правильных решений. Да, пока случаются длинные паузы. Первая – в эпизоде с Живоглядовым – продолжалась три минуты. В следующие разы, дай бог, остановки будут короче. Мы тоже тренируемся. Надо понимать, что в официальных матчах есть накал, а наша задача – все сделать правильно.

ПОКА ЛИМИТ – ОДИН-ДВА МАТЧА С VAR В ТУРЕ

По поводу возможной отмены предупреждения Магнуссону Егоров высказался в том смысле, что оснований для этого нет. Если бы арбитр показал карточку за срыв перспективной атаки, тогда можно было бы говорить об отмене санкции. Но в том эпизоде было обычное техническое нарушение – грубая игра. Поэтому карточка исландского защитника армейцев остается в силе.

- Да, в первых турах чемпионата были громкие судейские ошибки, и это всколыхнуло общественность, – резюмировал Егоров стартовый отрезок чемпионата в целом. – Это, конечно, неприятно. Наша работа должна оставаться в тени, а тут все вышло на первый план. Но мы знаем, в каком направлении двигаться. Вот что важно.

Также глава ДСИ ответил на важный вопрос: будет ли в ближайших турах увеличено количество матчей с полноценным использованием VAR?

- Это непростой процесс, – заявил Егоров. – На использование системы видеоповторов отправляется специальная заявка, но пока речь идет о том, что мы будем использовать VAR на одном или двух матчах в каждом туре. Есть ведь еще и сложности с назначением видеоассистентов. Сейчас их у нас подготовлено около десяти. В ближайшие дни два арбитра – Мешков и Сергей Лапочкин – уедут работать на международных матчах. Значит, в выходные игры очередного тура РПЛ они судить не смогут. Кроме того, Карасев и Алексей Еськов отправятся на международный сбор судей. Это тоже не способствует увеличению числа матчей с использованием VAR.

… Что ж, спасибо и за один-два матча. С видеоповторами все же лучше, чем без них. Это даже Семин подтвердит.