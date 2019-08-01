Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре Шюррле - Советский спорт
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01 августа 2019 13:25ФутболАбушкин Руслан

Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре Шюррле

Сегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».

31 июля стало известно о переходе в московский «Спартак» немецкого атакующего полузащитника Андре Шюррле. Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа.

Это единственная футбольная информация, которая будет в этом материале.

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Анна родилась в Казахстане 22 октября 1987 года. По образованию она архитектор, окончила университет в Берлине. После этого работала моделью. Еще у нее есть свой кулинарный канал на Youtube.

Познакомились Анна и Андре в январе 2017 года на показе мод в Берлине. В брак пара вступила в декабре 2018 года. Тайная церемония прошла в родном городе чемпиона мира 2014 года – Людвигсхафене. На свадьбе присутствовали только родственники и самые близкие друзья.

В апреле 2019 года у пары родилась дочь, которую назвали Кайя.

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Фото: instagram.com/sharypova_nna/

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