Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре Шюррле

31 июля стало известно о переходе в московский «Спартак» немецкого атакующего полузащитника Андре Шюррле. Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа.
Это единственная футбольная информация, которая будет в этом материале.
Анна родилась в Казахстане 22 октября 1987 года. По образованию она архитектор, окончила университет в Берлине. После этого работала моделью. Еще у нее есть свой кулинарный канал на Youtube.
Познакомились Анна и Андре в январе 2017 года на показе мод в Берлине. В брак пара вступила в декабре 2018 года. Тайная церемония прошла в родном городе чемпиона мира 2014 года – Людвигсхафене. На свадьбе присутствовали только родственники и самые близкие друзья.
В апреле 2019 года у пары родилась дочь, которую назвали Кайя.
Фото: instagram.com/sharypova_nna/
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемсяГлавный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи». Лига Европы: шансы «Арсенала» на проход – 11,111 процентаДля выхода в третьей квалификационный раунд Лиги Европы «Арсеналу» необходимо в четверг в Баку отыграть у местного «Нефтчи» домашние 0:1. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба. Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»Лидер столичного клуба дал большое интервью «Советскому Спорту». Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов. Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов?Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. РПЛ vs. МВД: кто кого? Разбираем историю с переносом матча «Спартак» – «Динамо»Появилась информация о том, что столичное дерби может быть отменено или перенесено из-за митинга в Москве. Разбираемся, что происходит на самом деле и как этому относиться. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. 76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний». Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». «Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге. Гжегож Крыховяк: VAR – хорошо, наша игра с ЦСКА – плохоПольский полузащитник «Локомотива» продемонстрировал громадный прогресс в изучении языка, ответив на вопросы о команде по-русски. «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.