Новый «Спартак»: Шюррле пишем, Черчесов в уме С приходом Андре Шюррле и, вероятно, Джордана Ларссона «Спартак» начинает новую эру, предварительно попрощавшись с Фернандо и Луисом Адриано – одними из последних представителей золотого состава красно-белых-2016/17. Но для кого формируют новый «Спартак»? Есть ощущение – что не для Олега Кононова.

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ПРОДАЖА ФЕРНАНДО – КОНЕЦ «СПАРТАКА» КАРРЕРЫ

Итак, «Спартак» официально обнародовал секрет Полишинеля: в аренду до конца сезона у «Боруссии» взят Андре Шюррле. Атакующий полузащитник, автор «золотого» паса на Марио Гетце в эпическом для сборной Германии финале ЧМ-2014 с Аргентиной, в четверг примерил футболку с ромбиком на груди и 20-м номером на спине.

Здесь уместно вспомнить, что практически достигнута договоренность о переходе в «Спартак» 22-летнего форварда «Норчепинга» Джордана Ларссона – сына знаменитого нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона. А кроме того, продолжаются – правда, пока без особого успеха – переговоры о приобретении у голландского «Алкмара» центрального полузащитника Гуса Тила.

Добавим летнее подписание аргентинского форварда Эсекиэля Понсе, еще одного игрока с немецким паспортом защитника Малкольма Баду – и приходим к выводу, что из легионеров чемпионского состава красно-белых образца 2017 года остался лишь Лоренсо Мельгарехо. Да и парагвайцу, по признанию нынешнего главного тренера «Спартака», уже ищут варианты трудоустройства…

В принципе началом конца эпохи золотого «Спартака» Массимо Карреры можно считать сделку годичной давности - продажу «Севилье» Квинси Промеса. После голландца постепенно выветрились из клуба Александр Самедов, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти и Зе Луиш. С уходом последнего в «Порту» стало очевидно: прежнего «Спартака» нет и не будет. А окончательно в этом убедили две сделки последних дней: Луис Адриано подписал контракт с «Палмейрасом», Фернандо – с китайским «Бэйцзином».

Продажа центрального полузащитника выглядела особенно цинично по отношению к спартаковским болельщикам: едва ли не единственного настоящего креативщика середины поля, способного вести и обострять игру умными и своевременными передачами, отдали не в приличный европейский клуб, а попросту сбагрили на «денежную фабрику» в Поднебесной.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ДНИ ОЛЕГА ГЕОРГИЕВИЧА СОЧТЕНЫ?

Многие сейчас задаются вопросом: зачем Олег Кононов затеял столь масштабную перестройку уже после старта сезона? Или формулируют вопрос несколько иначе: почему главный тренер идет на поводу у руководства клуба и соглашается на такие революционные перемены? Неужели надеется, что ему в два счета удастся на ходу построить новый «Спартак», если аналогичную задачу не удалось решить в прошлом сезоне?

Ответ на все эти вопросы, по всей вероятности, заключается в том, что в клубе уже всерьез задумываются о распространении революционных перемен и на позицию главного тренера. При этом возросшую роль и влияние в «Спартаке» Томаса Цорна характеризует такой любопытный штрих: новость о подписании соглашения об аренде Шюррле сначала появилась в инстаграме нового генерального директора, а уже затем ее опубликовал официальный аккаунт красно-белых.

Похоже, дни Кононова в «Спартаке» сочтены. Согласитесь, нет никакой логики в том, что тренеру дают пройти пусть и короткий, но все же подготовительный период перед стартом нового сезона с одним составом, а затем в пожарном порядке начинают набирать практически другой. Конечно, офис Леонида Федуна уже приучил болельщиков, что логики в его решениях зачастую бывает мало, но не до такой же степени!

Иными словами, новые игроки сейчас, вероятно, закупаются под нового главного тренера. И здесь требуются два уточнения. Первое – что станет точкой невозврата для Кононова? Второе – кто займет освободившийся «электрический стул» красно-белой расцветки?

Тут самое время вспомнить, что на днях в информационном пространстве появился якобы инсайд, согласно которому на исправление ситуации Кононову даются пять ближайших матчей: с «Динамо», «Ахматом» и ЦСКА в чемпионате страны и оба поединка со швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. При этом не уточнялось, что имеется в виду под «исправлением ситуации». Может, подъем команды с текущего 11-го места в таблице на восьмое? А может, обязательная победа в главном дерби страны? Или набор определенного количества очков вкупе с выходом в следующий раунд еврокубка?

Спартаковская головоломка…

КАРПИН? КАРРЕРА? БЕРДЫЕВ?

Думается, нет смысла гадать на кофейной гуще, потому что даже в случае преодоления швейцарского барьера Кононов вряд ли всерьез укрепит шатающееся под ним кресло. И уж наверняка с треском полетит с него, повторив судьбу Дмитрия Аленичева, если сойдет с еврокубковой дистанции, едва ступив на нее.

Выходит, поиск ответа на второй из поставленных чуть выше вопросов – лишь дело времени.

Какие могут быть кандидатуры на замену Кононову? Снова иностранный специалист? Тогда Федуну логичнее всего было бы наступить на горло собственной гордости и возобновить контакты с Каррерой. Уж если не так давно активно муссировались слухи, что владелец «Спартака» готов вести переговоры с отвергнутым им в свое время в грубой форме Валерием Карпиным, то почему сейчас не вернуть обожаемого красно-белыми фанатами Массимо?

Если обратиться к рынку свободных российских специалистов, то первым в воображаемой очереди видится Курбан Бердыев. В конце концов, велись же с ним переговоры еще до счастливого назначения Карреры в августе 2016-го – почему бы не вспомнить то, что не было завершено три года назад? Но здесь есть большая загвоздка: Курбан Бекиевич потребует максимальной полноты власти в клубе с захватом не только творческого процесса, но и селекционной политики, финансовых потоков. Подобное и раньше в «Спартаке» было сложно себе представить, а с появлением в клубе Цорна – и подавно.

Как ни крути, придется, видимо, соглашаться с Сергеем Юраном: нынешний наставник скромного красногорского «Зоркого», побывав в минувший понедельник в гостях у нашей газеты, заявил, что на данный момент идеальным вариантом на посту главного тренера «Спартака» стал бы Станислав Черчесов. Но это – чисто гипотетически. Поскольку тот же Юран резко высказался против совмещения, а покинуть сборную даже ради красно-белых Станислав Саламович сейчас вряд ли согласится.

АЛЬТЕРНАТИВЫ САЛАМЫЧУ НЕТ?

Между тем, кандидатура Черчесова наверняка в значительной степени устроила бы спартаковское руководство, поскольку этот специлаист при своем жестком характере не имеет ничего общего с Олегом Романцевым и тем же Бердыевым в плане претензий на смежные должности и предпочитает полностью сосредоточиться на тренерском процессе. Есть у Саламыча и еще один плюс, особенно с точки зрения Цорна – владение немецким языком и хорошее знание бундеслиги и выступающих в ней футболистов. Кстати, и подписание Шюррле как раз косвенно может доказывать предположения о том, что Черчесов вскоре может оказаться в «Спартаке». А все последующие (равно как и нынешние) приобретения будут делаться уже с ведома и по просьбе вероятного нового главного тренера красно-белых.

Должен Черчесов устраивать и болельщиков: за плечами Станислава Саламовича четыре сезона за спиной Рината Дасаева в «Спартаке» советских времен, еще шесть – на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, а также уже имеющийся опыт работы на посту главного тренера красно-белых – в 2007 и 2008 годах. И даже работа в «Динамо» пять лет назад ничуть не запятнала репутацию Черчесова в глазах спартаковских болельщиков.

Наконец, самому Саламычу помогло бы отличное знание многих игроков, с которыми он успел пересечься в сборной и том же «Динамо». И этот фактор, с другой стороны, может способствовать получения у РФС разрешения на совместительство.

Другой возможности прихода в «Спартак» действительно сильного специалиста с твердым характером пока не наблюдается. Как, собственно, и альтернативной кандидатуры сопоставимого масштаба.