Семья, футбол и Самедов. Отар Кушанашвили об уходе героя - Советский спорт
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01 августа 2019 15:12ФутболКушанашвили Отар

Семья, футбол и Самедов. Отар Кушанашвили об уходе героя

Наш ироничный обозреватель, провожая Самедова с футбольного поля, находит честные и искренние слова.

Ирония - вот мой канон, но я этот инструментарий, пугающий даже Аллу Пугачеву, пущу в ход, когда дойдет до боксера Ковалева, который, конечно, скажет, что женщина в самолете была шлюхой, и сама к нему приставала, потому что «нельзя быть на свете красивым таким».

Судя по тому, что я наблюдаю, сравнивать Самедова с подавляющим большинством его коллег - все равно что сравнивать красное с круглым.

Он - не пластиковая звезда, его инструментарий прост: голова и ноги, а сердце его, евойное ретивое, принадлежит семье, и он без обиняков говорит, что главное для него, ключевое, магистральное - условия контракта, потому что у него есть Семья.
Святые угодники, я дождался, таки дожил до момента, когда наш игрок благодарно признает, что хорошо, прилично заработал, я б на его месте вообще изменил формулировку, чтоб испортить жизнь недругам: денег до ...; а чего, Самедов - работяга, заработал, самую малость можно побравировать и покрасоваться; самую малость. Еще раз воспользуемся словом «инструментарий» (это слово очень нравится Отари).

По завершении карьеры все сводят счеты.

Самедов не таков: не пользуется гвоздем и молотком; он переполнен благостью, хотя говорит, что память у него отменная.
Мне этот подход очень близок: когда в 669 я соберусь на покой, я тоже произнесу: «Не расстраивайтесь от того, что все закончилось, радуйтесь, что все было».

Не знаю, откуда в Самедове, человеке младом, столько мудрости (наверняка равняется на меня), но воркотня, обиды, желчь могут стать фатальными; это мне еще мама с папой внушили.

За годы карьеры организм Самедова выработал такое количество дофамина, что желчь накопиться в нем никак не могла.
Достойно уходит Самедов, без вот этого:

«Но старость мне согнула плечи,

И мне смешно, что я поэт».

По Платонову, «будь самим собой, только и всего», не дуйся, не совершай мерзостей, не относись к жизни как к заезженному анекдоту, будь бодр, добр, цЕпок, не дезертируй во время трудностей, не третируй слабых, радуйся жизни некартинно, гордись собой чинно.

Именно таким должен быть переход в новую жизнь всамделишного парня: без немолчного гомона, но с осознанием, что сделал все, что мог, и даже больше.

Спасибо, Саша.

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