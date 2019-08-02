Томас Цорн: «Спартак» еще не закончил комплектование

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– У нас команда формируется. Многие игроки пришли, многие ушли. Сегодня мы представляем четырех новичков. Но это не конец. Новички еще будут. Наши новички сами о себе расскажут. У нас есть Понсе, которого вы уже знаете, Мирзов тоже чуть-чуть поиграл за «Спартак», чемпион мира Андре Шюррле и Джордан Ларссон.

– Постепенно в мировом футболе идет тенденция раскрытия сумм трансферов футболистов. Если можно, раскройте детали сделки Шюррле. Мы знаем, что это аренда, но пишут, что есть опция обязательного выкупа. Или ее нет? И расскажите по стоимости остальных футболистов.

– По Шюррле могу сказать, что у нас аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы может совместно это решить до 15 мая 2020 года, продолжим отношения или нет. По сумме трансферов мы публиковали на сайте то, что могли. По другим игрокам у нас есть договоренности с клубами, согласно которым мы не можем разглашать эту данные.

– Вы сказали, что игроки еще будет покидать «Спартак». Когда уедет Мельгарехо? Или он останется в команде?

– Я говорил, что игроки еще будут приходить в команду. А не покидать ее. Что касается Мельгарехо, на данный момент он игрок «Спартака». На сегодня нет предложения, по которому мы хотели бы его отпустить. Это универсальный хороший игрок и я не могу сказать, что он уйдет и уйдет ли вообще.

– Сегодня КДК РФ вынес решение по матчу «Ростов» – «Спартак», признал, что там были нарушения, но дал только наказал только на две игры на нейтральном поле условно. Как оцените это наказание?

– Мы позже опубликуем от клуба нашу реакцию.

– Каких новичков вы еще ждете и есть ли с кем-то договоренность?

– Я не могу называть фамилии, но это игрок в атакующую зону и опорник.

– Много говорят о Гусе Тиле, он тоже заявлял о желании перейти в «Спартак». Когда его ждать в команде и сильно ли повлияла история, что он вчера играл за АЗ? И хотелось бы спросить о том, что трансферная кампания уже идет, чемпионат стартовал месяц назад. Как это влияет на игру команды?

– Трансферное окно идет до 2 сентября и рынок в большей степени открываются в августе, когда открываются европейские лиги. Рынок работает очень долго и все движение затягивается. Мы начинаем довольно рано, в начале июля. В середине мая заканчиваются еврочемпионаты, многие уходят в отпуск и тяжело подписывать договора с игроками по адекватной цене так рано. Поэтому мы должны были довести переговоры до адекватного уровня, чтобы взять игроков. При этом мы должны были разгрузить старую команду. У нас ведь нет бездонной бочки. Чтобы покупать игроков, мы должны кого-то продать. В этом сезоне мы продали на рекордную сумму. Взяли молодых перспективных игроков и сэкономили на трансферах. Нелегко играть, если команда укомплектована не на сто процентов. А по Гусу скоро ждите тизера от нашей пресс-службы. Все будет нормально.

– Когда эта команда, собранная вот-вот, будет находиться в оптимальном состоянии и когда ждать результат?

– В августе мы еще сможет команду укомплектовать и вывести на тот уровень, чтобы она играла. Но на пике она будет в течение сентября, когда все футболисты сыграются. Надеемся, на матче с ЦСКА будет готовая команда.

– Мы видим глобальную перестройку «Спартака», причем по ходу сезона. Почему все это не происходило в июне, а только сейчас?

– Мы продали Фернадо очень успешно. В июне не смогли бы этого сделать. Мы не можем просто набрать команду в 30 человек и наигрывать ее на сборах. Это не редкость, что команда к концу трансферного окна до конца укомплектовывается. Агенты и игроки были в отпусках. Иностранцев трудно покупать в мае или июне.

– Три года ходили слухи о предложениях по Фернандо из Китая.

– Конкретное предложение нам поступило только в июле.