Роман Зобнин: Выход Шюррле на поле нам помог

– Для «Спартака» ничейный результат можно считать успешным? – вопрос Зобнину.

– У нас было удаление. Когда мы играли в равных составах, начали хорошо, потом немного подсели. Инициатива переходила то к «Динамо», то к нам. После удаления пришлось перестраиваться.

– Показалось, что удаление пошло на пользу «Спартаку». Футболисты стали более ответственно играть.

– Это вам так показалось. Хотя, наверно, так и есть. Все равно, играя в обороне, бежать в свободные зоны легче, чем взламывать защиту соперника, который обороняется вдесятером.

– Какие корректировки Олег Кононов делал в перерыве?

– Мы стали играть от отборны, на контратаках. Что-то получалось, что-то нет. У нас были моменты.

– Выход Шюррле помог?

– Конечно, помог. Он цеплялся, создавал моменты. Он не так много тренировок с нами провел, но уже видно, что это футболист другого уровня.

– Как проходит адаптация Шюррле в клубе?

– Все отлично. Мы его приняли. Европейские футболисты быстрее адаптируются, чем игроки с других континентов. С этим никаких проблем.

– У вас был убойный момент в конце матча, когда вы пробили выше ворот. Что помешало сыграть точнее?

– Ноги у меня кривые (смеется). Надо тренировать такие моменты. Это несвойственная для меня позиция. Я селен немного в других качествах. Возможно, нужно было покатить мяч Мирзову. Я решил взять ответственность на себя, и, к сожалению, не попал в ворота. Извиняюсь перед ребятами.

«УДАЛЕНИЕ ПОНСЕ? СО ВСЕМИ БЫВАЕТ»

– Как оцените игру? – вопрос Мирзову.

– Не получилось забить мяч. А так играли неплохо. До удаления смотрелись хорошо. А потом уже, когда играли вдесятером, смотрелись достойно и даже были моменты. Молодцы, отстояли одно очко. Мы хотели победить, но получилось сыграть вничью.

– Понсе сильно подвел команду?

– Нельзя так говорить. Со всеми это бывает. Он шел к мячу, и получилось так, что ударился во вратаря. Можно сказать, что мы бились и за него.

– Как оцените свою игру?

– Мы играли в обороне, было тяжело. Я тоже больше играл на оборону.

– Ничья – справедливый результат?

– Я думаю, да.

– Как оцените игру Шюррле?

– Не мне ее оценивать, а тренерам. Но вроде он сыграл хорошо, цеплялся за мячи, бил по воротам. Видно, что это опытный игрок, который выступал на чемпионате мира. Есть, чему поучиться. Он подсказывал, подбадривал.

– Насколько вам было комфортно играть с ним на поле?

– Он только вчера тренировался, а так видно, как он открывается, как ему отдавать пас. Но все равно нужно время, чтобы сыграться.

«ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ У СОПЕРНИКА, НИЧЬЯ НАС НЕ УСТРАИВАЛА»

– Ничья со «Спартаком» – это неудача в данной ситуации? – вопрос Раушу.

– Независимо от красной карточки, моментов было достаточно, но вратарь сыграл здорово. Конечно, после удаления у соперника счет 0:0 нас не устраивает, но если вспомнить матч с «Рубином», все может быть. Хотелось сегодня победить, но мы взяли очко. Теперь будем двигаться дальше.

– В матче с «Рубином» «Динамо» тоже не смогло реализовать большинство. Как планировали играть после перерыва?

– Как вторую половину первого тайма: оставить «Спартак» без мяча, потому что соперник любит играть с мячом.