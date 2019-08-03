Георгий Джикия: Если бы не удаление, ничья с «Динамо» нас не устроила бы - Советский спорт
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03 августа 2019 23:39ФутболГригорьевская Юлия

Георгий Джикия: Если бы не удаление, ничья с «Динамо» нас не устроила бы

 Капитан «Спартака» Георгий Джикия после ничьей с «Динамо» поделился впечатлениями от игры.

– Как оцените результат матча?
– Если бы не было удаления, ничья у себя дома нас бы не устроила. А так при удалении ничья – это достойный результат. Но, конечно, мы хотели победить «Динамо» на своем поле.

– Как вы видели удаление Понсе?
– Я стоял за Понсе и не видел, была ли поднята нога или нет. Но потом, как выяснилось, это было удалением.

– «Спартак» четыре матча подряд не может забить с игры. В чем проблема?
– Сегодня была не та игра, чтобы спрашивать, что мы не забили с игры.

– Шюррле дебютировал за «Спартак». Что скажете?
– Он провел с командой только одну тренировку, и сегодня так получилось, что ему надо было выходить на поле. Это классный игрок, и все об этом знают. Мы постараемся помочь ему быстрее адаптироваться в команде. Надеюсь, что он принесет нам много пользы.

– Зобнин извинился перед партнерами за неиспользованный момент в конце матча?
– Он взял ответственность на себя. Рома проделал огромную работу, как и Аяз Гулиев. Никто претензий никто никому не высказывал.

– Бакаев и Гулиев каждый матч получают карточки. Вы можете повлиять на них?
– Всегда предупреждаю ребят до игры, что это ни к чему и нужно быть аккуратнее. Но это игровые моменты, когда непонятно, за что дают желтую карточку. У Гулиева в премьер-лиге такой статус и репутация, что любой его фол – это карточка. Бакаев более спокоен, но тоже лишние карточки ему ни к чему.

– Фернандо попрощался с командой?
– Да, он попрощался с нами на тренировке, произнес речь. Сказал, что провел отличное время в «Спартаке», поблагодарил за моменты, которые были у него в России. Мы расстались друзьями. Сказали ему, что если он захочет приехать на игру «Спартака», мы рады будем его видеть. Это его дом.

– Адриано тоже попрощался?
– Да, он приезжал. До тренировки сказал речь.

– Фернандо никого не звал в Китай?
– Нет. Никого с собой в Китай не звал.

– Как реагируете на глобальную перестройку в команде?
– Мы все понимаем, что рано или поздно время каждого игрока в «Спартаке» закончится. К этому круговороту надо относиться спокойно и профессионально. На смену им приходят другие ребята.

– Сегодня на игре был Гус Тиль. Он не заходит в раздевалку?
– Мы, конечно, виделись с ним, но не было никаких представлений. Поздоровались, он сказал, что рад всех видеть. Он скоро будет работать с командой и в ближайшее время принесет нам пользу.

– Чемпионский состав все больше распадается, игроки уходят. Жалеете об этом?
– После того сезона прошло больше двух лет. Все – профессиональные футболисты и все понимают. Согласен, что нас осталось мало, но молодежь наступает на пятки.

– Какое впечатление оставили Шюррле и Ларссон по тренировкам?
– Шюррле тренировался с нами только один раз, а Ларссон вообще толком пока не занимался с нами. Но Шюррле все прекрасно знают. Всем известно, что это за футболист и что он умеет.

– Насколько Шюррле далек от оптимальных кондиций?
– Не могу оценивать его состояние – толком не видел его в деле. Мы поможем ему адаптироваться побыстрее и набрать кондиции. Надеюсь, он принесет нам много пользы ближайших матчах.

– После каждого неточного удара Шюррле походил к спартаковцам и что-то говорил. Что именно?
– Андре – общительный парень, и с первого дня тепло со всеми общается.

– Может ли чемпион мира принести в раздевалку психологию победителя?
– Это важно. Не буду называть фамилию, но когда Шюррле зашел в раздевалку, один из ребят сказал: «Вот времена! Рньше я за него играл в ФИФА, а сейчас он с нами в раздевалке сидит». Это плюс для молодых ребят. Мне тоже приятно, что такой футболист играет за «Спартак» и находится рядом с нами.

– 8 августа вам играть первый матч с «Туном» в Лиге Европы. Что скажете?
– Мы еще даже не вылетели, а все уже тревогу бьют. Спокойно! Все будет хорошо.

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