Владимир Левитин: Безбородов ошибся, не назначив пенальти за фол Жиго - Советский спорт
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04 августа 2019 22:21ФутболГригорьевская Юлия

Владимир Левитин: Безбородов ошибся, не назначив пенальти за фол Жиго

Бывший арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подвел итоги работы судей в 4-м туре чемпионата России.   

– Как оцените работу Владислава Безбородова в дерби «Спартак» – «Динамо»?
– Игра «Спартак» – «Динамо» была непростой для судейства, но квалификация Владислава Безбородова соответствовала громкой афише этого матча. На 34-й минуте спартаковец Понсе грубо нарушил правила – врезался в динамовского вратаря Антона Шунина прямой ногой. В результате голкипер получил травму. Безбородов без колебаний и справедливо удалил Понсе с поля. В дальнейшем матч протекал под полным контролем Безбородова до 81-й минуты, когда спартаковец Жиго обхватил двумя руками за талию Вячеслава Грулева и завалил его на землю в площади ворот. Однако свисток арбитра промолчал – пенальти не был назначен. Это, конечно, ошибка.

– Безбородов работал два серьезных матча подряд. Могло это сказаться?
– Я считаю, нельзя ссылаться на то, что Безбородов провел два подряд серьезных матча в Москве и его перегрузили ответственными назначениями. Если судья находится в хорошей форме, ему достаточно трех дней, чтобы полностью восстановиться и быть готовым к работе на матче любой сложности. У Безбородова была неделя на отдых, и он этим не воспользовался.

– Как вам судейство в матче «Зенит» – «Краснодар»?
– Эта игра проводилась с использованием системы ВАР. Главным судьей был Алексей Еськов. На 90+2 минуте Артем Дзюба сравнял счет, забив матч в ворота гостей. Однако, за несколько секунд до этого момента зенитовец Бранислав Иванович ударил сзади по ноге краснодарца Вилена. Но свисток судьи промолчал и «Зенит» спасся от поражения. Спрашивается, почему не был использован ВАР, на котором настаивали игроки «Краснодара»? И почему молчали ассистенты по ВАР? Хотя я не считаю, что система видеоарбитра является панацеей от серьезных судейских ошибок. Важнее квалификация рефери и их принципиальность. Тут есть замечания к нашим судьям, которые слишком надеются на помощь ВАР. Это как шпаргалка для недостаточно квалифицированных арбитров.

– Что касается других матчей тура, где были допущены существенные ошибки?
– В остальных матчах тура каких-то грубых ошибок судьи не допустили, хотя высокий класс продемонстрировал только Василий Казанцев в игре «Рубин» – ЦСКА. Его решения отмечались глубоким пониманием игровых ситуаций. В других встречах я видел только небольшие оплошности, но тут ничего не сделаешь.

– Сколько результативных ошибок было допущено судьями в итоге?
– Только две, о которых я уже сказал.

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