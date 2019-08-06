Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита» В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.

АНДРЕ ШЮРРЛЕ

Матч: «Спартак» – «Динамо» (0:0)

Время на поле: 45 минут

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии – универсальный футболист, способный закрыть в атаке любую позицию, но излюбленной зоной Шюррле является левый фланг, где после отъезда Квинси Промеса у красно-белых образовалась дыра. Слева пробовали свои силы Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе и Педро Роша, но никто проявить себя не сумел. С приездом бывшего полузащитника «Челси» и «Боруссии» этот вопрос должен быть закрыт.

Однако свой первый матч за новую команду Андре провел не на фланге, а в линии нападения. Причиной тому сложная ситуация, в которую попал Олег Кононов. В первом тайме матча с «Динамо» Эсекьель Понсе был удален, и наставнику пришлось высматривать на скамейке запасных того, кто смог бы не только сыграть на острие, но и умел грамотно распорядиться свободным пространством, которое открывали сзади побежавшие реализовывать численное преимущество динамовцы. Джордана Ларссона красно-белые заявить не успели, а уровень Мелкадзе вообще вызывает сомнения в целесообразности нахождения в «Спартаке», поэтому особого выбора у Кононова не было.

По признанию самого Шюррле, он готов был сыграть только 15-20 минут, но тренер попросил выйти на второй тайм. Конечно, новичок не мог отказать наставнику и, по индексу Instat, в атаке уступил только Зелимхану Бакаеву (260 против 283). Только вот Бакаев провел на поле все 90 минут.

Что же успел немец за отведенный ему тайм на не самой привычной позиции в центре нападения?

Уже три минуты спустя после выхода он разогнал молниеносную контратаку. Принял мяч у центральной линии, рванул вперед, на замахе обыграл Владимира Рыкова, сместился к центру и нанес удар из штрафного полукруга. Мяч рикошетом от ноги Тони Шунич опасно полетел в угол ворот, где Антон Шунин накрыл его не без труда.

В данном эпизоде, как и в последующих, обращает на себя внимание нацеленность Шюррле на удар. Поскольку Сергей Паршивлюк сместился в центр подстраховать Рыкова, в завершающей стадии атаки у немца была возможность адресовать мяч в свободную зону Ташаеву, но он предпочел решить эпизод самостоятельно.

Этот удар стал одним из двух в створ в его исполнении, а всего он сделал четыре попытки. Причем ни один из эпизодов не выглядел голевым. Дважды Шюррле пробил с линии штрафной: в первом случае в борьбе с оппонентом за верховой мяч нанести нацеленный удар не было никакой возможности, и мяч пролетел высокой над перекладиной, в другой раз – в стоявшего перед ним оппонента. Три удара из четырех он нанес из центральной зоны перед штрафной, а из ее пределов – лишь однажды, но с такого острого угла, что забить было почти нереально (хотя именно так он и пробил Игоря Акинфеева в бытность игроком «Вольфсбурга»).

Также обращает на себя внимание тот факт, что в 75% случаев перед ударом Шюррле принимал мяч, предпринимал попытку обыгрыша оппонентов (дважды – успешно) и только потом наносил удар. Наибольшую активность продемонстрировал с 70-й по 82-ю минуту, когда динамовцы запыхались и стали регулярно пропускать контратаки, а сам Андре освоился на поле. По статистике xG (ожидаемых голов) больше шансов забить имел только Роман Зобнин (0,16 против 0,21).

Шюррле не играл центрального нападающего в чистом виде. Нередко смещался на фланги, неплохо взаимодействовал с партнерами. На свободном пространстве у него были возможности не только открываться под их передачи, но и самому пасовать им на ход. В основном это были передачи на фланг. Если развить атаку не удавалось, легко соглашался сыграть назад в целях сохранения мяча, однако точность передач у него все равно очень низкая – всего 75%. Хуже показатели только у Андрея Ещенко (72%).

Зато достаточно посмотреть на карту передач, чтобы понять, что на флангах Шюррле чувствует себя наиболее комфортно, из чего можно сделать вывод, что игра в свободных зонах – главный конек немца.

Не лучшим образом он действовал и в единоборствах, хотя шел в них активно. Из 18 попыток немец выиграл только четыре (22%). То же касается и борьбы на втором этаже. За 45 минут он оказался самым активным в воздухе (девять единоборств), но выиграл его всего лишь раз. Впрочем, с улучшением физических кондиций он сможет улучить эти показатели. Не случайно же он оценивал свою готовность 15-20 минутами.

Дриблинг Шюррле не самый замысловатый. Он предпочитает продвигать мяч на скорости за счет смены направления (желательно – в центр). Так он дважды обыграл Рыкова, но партнеры динамовца перехитрить себя аналогичным образом не позволяли, поэтому две эти попытки так и остались единственными удачными из пяти (40%). Для сравнения, Айртон семь раз обыгрывал оппонентов на фланге (100%). Впрочем, статистика Бакаева по этому показателю еще хуже – 38% успеха при 13 попытках обыгрыша.

Шюррле в матче с «Динамо»

Удары (в створ) 4 (2) xG (ожидаемые голы) 0,16 Пасы (%точности) 12 (75%) Ключевые пасы (% точности) - Потери мяча 6 Перехваты (на чужой половине поля) 1(1) Единоборства (% выигранных) 18 (22%) Борьба в воздухе (% выигранных) 9 (11%) Попытки дриблинга (% успешности) 5 (40%)

МАЛКОМ

Матч: «Зенит» – «Краснодар» (1:1)

Время на поле: 18 минут

Малком, блиставший в «Бордо», доверием Эрнесто Вальверде не пользовался и уехал в «Зенит» за астрономические для российского футбола 40 млн евро. По стилю игры чем-то похож на Шюррле – может сыграть на обоих флангах, но в отличие от немца, будучи левшой, наиболее комфортно чувствует себя на правой бровке, откуда смещается в центр или просачивается по флангу. Техничен, непредсказуем, обладает взрывной скоростью, любит пойти в обыгрыш, но все это нам известно по предыдущим выступлениям бразильца. По 18 минутам в матче с «Краснодаром» далекоидущие выводы делать сложно.

В этой встрече Малком заменил Алексея Сутормина по позиции и расположился на излюбленном правом краю. Старался активно взаимодействовать с партнерами и по возможности обострять, делая передачи на ход. Показательным получился эпизод на 79-й минуте. Бразилец удачно закрыл Кристиана Рамиреса, перехватил небрежную передачу Руслана Камболова, на скорости протащил мяч через центр и сделал разрезающую передачу Сердару Азмуну на угол штрафной. Иранцу не удалось обыграть прибежавшего тушить пожар Уроша Спайича, и момент был упущен.

Однако пока он еще не так здорово чувствует партнеров. Так, на 81-й минуте, отыгрывая мяч назад Сантосу, сделал передачу в противоход партнеру, и мяч ушел в аут. Похожий эпизод случился спустя три минуты, когда Малком мягко покатил мяч в свободную зону в штрафной. Артем Дзюба, открывавшийся под передачу, проскочил мимо мяча, а набежавший Азмун к нему не успел. А момент был острый.

На излюбленный дриблинг полузащитник отважился за отведенное время всего дважды – на 87-й минуте технично обыграл Кристофера Олссона, вовремя убрав мяч в сторону, а в другом эпизоде, находясь на линии штрафной, прокинул мяч мимо Камболова, но далеко отпустил его и позволил защитникам разрядить обстановку.

В единоборствах также не преуспел, выиграв только одно из трех. Зато, если сравнивать с Шюррле, чаще появлялся на своей половине поля – совершил тот самый перехват и вступил в борьбу с Ари за мяч (краснодарец поставил своему соотечественнику корпус и без труда сохранил владение).

В целом, Малком создал впечатление техничного, дисциплинированного и нежадного футболиста. Будет интересно посмотреть его в игре следующего тура с «Динамо». Наверняка Сергей Семак выпустит новичка с первых минут. Не для усиления же скамейки запасных питерцы выложили за него 40 млн.

Малком в матче с «Краснодаром»