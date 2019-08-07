Как «быкам» убить «драконов». Превью к матчу «Краснодар» – «Порту»

ЗЕ ЛУИШЕМ «БЫКОВ» НЕ НАПУГАТЬ

Сразу оговоримся: учиться на ошибках «Локомотива», дважды уступившего «Порту»в группе ЛЧ-2018/19, у «быков» вряд ли получится – по той простой причине, что «драконы» с тех пор значительно обновили состав. Ключевая пара центральных защитников – бразильцы Милитао и Фелипе – проданы в «Реал» и «Атлетико» соответственно, уругваец Макси Перейра, играющий на правом фланге обороны, пока не нашел себе новое место работы.

В Испанию подались и центральные полузащитники: Оливер Торрес стал игроком «Севильи», многоопытный капитан «Порту» мексиканец Эктор Эррера примерил форму «Атлетико». Французско-алжирский вингер Юнес Браими отправился на заработки в катарский «Аль-Райян», нападающий Адриан Лопес перебрался в «Осасуну», а еще один форвард Андре Перейра ушел в аренду в «Гимараэш»… И даже несгибаемый Икер Касильяс в свои 38 лет поставил карьеру на паузу. Кто знает, может, отсутствие легендарного голкипера станет решающим фактором, который позволит «Краснодару» пройти «драконов»?

Однако речь сейчас пойдет не о вратарях, хотя они, как известно, половина команды. С обороной у «быков» все тоже более или менее понятно. Мурад Мусаев определился и с дуэтом основных центральных защитников (Александр Мартынович – Урош Спайич), и с флангами (Сергей Петров справа, Кристиан Рамирес слева). Безусловно, левша Дмитрий Скопинцев может появиться вместо эквадорца, а универсал Дмитрий Стоцкий – на любой из бровок, но подобную ротацию лучше все-таки проводить в матчах внутреннего чемпионата, а не в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому почти со стопроцентной вероятностью сдерживать атаки малийца Муссы Мареги, камерунца Венсана Абубакара, бразильцев Соареса и Фернандо и примкнувшего к ним экс-спартаковца Зе Луиша будет привычный квартет краснодарских защитников.

Зато в опорной зоне и группе атаки у тренерского штаба «быков» есть возможность выбора – как из тактических вариантов, так и конкретных исполнителей на каждую позицию. Не секрет, что «Краснодар» в последнее время использует две основные схемы: 4-3-3 и 4-2-3-1. Отталкиваясь от них, рискнем предложить Мусаеву три способа добиться положительного результата в среду в домашнем поединке с «Порту».

ВАРИАНТ 1: ОТЧАЯННЫЙ

С учетом того, что «Порту» еще не провел ни одного официального матча в нынешнем сезоне (чемпионат Португалии стартует как раз в ближайшие выходные), «быки» могут попытаться использовать уже обретенную ими за последний месяц в четырех турах РПЛ игровую практику. Кроме того, как считает эксперт по португальскому футболу Сергей Юран, недавно побывавший в гостях у «Советского спорта», рассчитывать на конечный успех наш клуб сможет только в том случае, если отправится на ответный поединок хотя бы с запасом в один гол.

Значит, дома черно-зеленым необходимо обязательно побеждать. Один из способов достижения такого результата – возвращение к расстановке 4-3-3 с чрезвычайно мобильными полузащитниками Тонни Вильеной и Юнесом Намли. Первый уже успел продемонстрировать свою работоспособность и умение нанести разящий дальний удар, второй безболезненно способен перемещаться с левого фланга полузащиты на правый край атаки.

В линии нападения в дополнение к хорошо сыгранному и достаточно агрессивному дуэту Ари – Вандерсон можно попробовать подключить самого свежего новобранца команды Реми Кабелля. Да, француз пока успел провести лишь чуть больше тайма в своем дебютном матче против «Зенита» и ничем особенным в Санкт-Петербурге не запомнился. Однако мастерам подобного уровня порой и такого мизерного времени достаточно, чтобы вписаться в игру новой команды. К тому же дополнительной эмоциональной составляющей, способной мотивировать Кабелля (на кону – продолжение борьбы за выход в группу Лиги чемпионов), никто не отменял.

ВАРИАНТ 2: КЛАССИЧЕСКИЙ

Победа – победой на своем поле, а баланс между атакой и обороной, равно как и между линиями команды, тоже жизненно необходим. И в этом плане субботний матч в Санкт-Петербурге против чемпиона страны дал «Краснодару» отличный эмоциональный заряд и наверняка добавил уверенности в своих силах. При классической расстановке с двумя опорниками, тремя атакующими хавбеками и одним нападающим «быки» в целом справлялись с мощной атакой «Зенита» (а где не справлялись, выручал Матвей Сафонов), но главное – могли вести полноценную осмысленную контригру, подолгу контролируя мяч и лишая соперника возможности постоянно нагнетать давление на ворота.

Безусловно, столь же бесцеремонно и надолго забрать мяч у куда более техничных игроков «Порту» вряд ли получится, но стремиться к этому необходимо. Так же, как необходимо не отдавать без боя плацдарм в середине поля. С этой точки зрения весьма полезным может быть присутствие в стартовом составе Кристоффера Олссона. Да, шведу не очень удался матч в Питере, хотя именно его активность заставила Дугласа Сантоса отправить мяч в собственные ворота, но работоспособность шведа, его умение пахать на поле от первой до последней секунды против «Порту» может очень пригодиться.

Учитывая, что Вильена способен вести игру из глубины поля или затевать атаки из любой точки на обоих флангах, возможны варианты с перемещением Намли на одну из позиций атакующего игрока второго темпа. А также имеется альтернатива в выборе между Кабелля и Вандерсоном. Если француз пока еще не готов на все сто процентов выходить в основе, его можно использовать в качестве «джокера» по ходу второго тайма, а бразильцу с бельгийским паспортом предоставить возможность потерзать оборону «драконов» с первых минут.

ВАРИАНТ 3: НЕОЖИДАННЫЙ

Мусаев вполне может удивить своего португальского коллегу Сержиу Консейсау, который на девять лет старше, нетривиальным тактическим ходом, начав игру с двумя номинальными форвардами. При этом напарником Ари мог бы стать кто-то из молодых нападающих – Иван Игнатьев либо Магомед-Шапи Сулейманов. Оба уже успели отличиться в нынешнем сезоне РПЛ, причем Игнатьев оформил дубль, выйдя против «Сочи» в стартовом составе. Почему бы не использовать этот положительный опыт на более высоком уровне – ведь должны же молодые воспитанники краснодарской академии заявлять о себе не только как о мастерах выхода на замену!

При использовании схемы, которую формально можно изобразить как 4-1-3-2, еще больший простор – но и большая ответственность с возросшим объемом работы – выпадает «свободному художнику» Вильене. Поэтому очень важны будут отходы Ари в глубину, а также активность, мобильность и готовность подстраховать партнера обоих вингеров. Вероятно, Кабелля еще не совсем готов взвалить на себя такой груз ответственности, поэтому более предпочтительными кандидатурами выглядят Намли и Вандерсон. С другой стороны, мы же назвали наш вариант неожиданным – значит, появление француза в основе вполне вписывается в общую канву данного тактического построения.

Напоследок стоит отметить, что при всем богатстве выбора схем и расстановок, альтернативности тактических заданий, которые могут получать одни и те же футболисты при разных вариантах, важнейшим фактором был и остается настрой. Если тренерскому штабу «быков» удастся убедить своих подопечных убить в себе дракона, то это получится у них и в реальности – по отношению к сопернику. Причем как тактически, так и психологически.