Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайф! - Советский спорт
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06 августа 2019 20:00ФутболЗибрак Артем

Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайф!

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.

«СИСТЕМА VAR ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ГОЛ ДЗЮБЫ – ЧИСТЫЙ»

«ЗЕНИТ» – «КРАСНОДАР» – 1:1

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91-я минута, гол Дзюбы

– На этом матче работал VAR. Алексей Еськов связался по рации с арбитром VAR и после консультации принял решение, что нарушения не было. У нас есть VAR-видео, подтверждающее правоту Еськова. После гола была выдержана пауза, видеоассистент еще раз посмотрел момент и подтвердил, что мяч забит без нарушений. Фола на Тонни Вильене со стороны Бранислава Ивановича в начале зенитовской атаки не было.

«ФОЛ ЖИГО – ЭТО ПЕНАЛЬТИ»

«СПАРТАК» – «ДИНАМО» – 0:0

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83-я минута, Жиго прихватил в штрафной Грулева

Владислав Безбородов очень хорошо провел этот матч, приняв много своевременных правильных решений. Однако получилось так, что, находясь за спиной у Самюэля Жиго, он не заметил этот захват. На повторе очевидно, что нарушение было – это 11-метровый удар. Но у Безбородова не было VAR

35-я минута, Понсе ногой врезался в Шунина

– Это черно-белый момент – ситуация, когда в миллионе случаев из миллиона должна быть показана красная карточка. Не дело арбитра смотреть, хотел спартаковец нарушить правила или нет, видел ли он вышедшего из ворот голкипера. Абсолютно правильное удаление. А по степени наказания Эсекиэля Понсе решение будет принимать КДК РФС.

Второе подряд столичное дерби Безбородова

– Неделей ранее Безбородов работал на матче ЦСКА – «Локомотив». Но увидеть в этом проблему может только человек, который никогда судейством не занимался. Это же такой кайф – дерби! У некоторых таких матчей никогда в карьере не будет. И это признак доверия к арбитру. Если вы спросите самого Безбородова, хочет ли он отработать и третье дерби, он ответит, что будет счастлив! Кстати, перед любым назначением я интересуюсь у судьи, готов ли он физически и психологически. Безбородов был готов.

«ПОЛОЗ НЕ БЫЛ В ОФСАЙДЕ»

«СОЧИ» – «УФА» – 0:0

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18-я минута, падение Полоза в чужой штрафной

– Арбитр Алексей Сухой был готов назначить в этом эпизоде пенальти, но его помощник сигнализировал, что Дмитрий Полоз чуть ранее оказался в положении вне игры. Это ошибочное решение ассистента. Ему за это снижена оценка.

«НА МАТЧЕ «СПАРТАК» – ЦСКА VAR БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО»

– Сейчас у нас используется VAR на одной игре в каждом туре, затем будет на двух. И мы стараемся равномерно распределить использование системы по командам, чтобы все находились примерно в равных условиях. В 6-м туре у нас дерби «Спартак» – ЦСКА, где VAR будет обязательно. Соответственно, затем на матчах с участием спартаковцев и армейцев обойдемся без видеоповторов.

«У АРБИТРОВ ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОБЕГ»

– Нам нужно действовать в одном ключе с командами. Плохо, когда арбитры пропускают фолы, а не когда они повышают планку единоборств. Бывает, участники матча не сразу привыкают к новым нормам, выпрашивают штрафные, но к десятой минуте понимание приходит.

Когда арбитр дает побороться, меньше остановок и больше футбола. Кстати, согласно данным InStat, у арбитров прилично увеличился пробег. Это важно, поскольку у нас есть показатель, исходящий из средней скорости команд. Он берется за единицу. Хороший показатель средней скорости для судьи – от единицы и выше.

«ДАЖЕ НА БУТЫЛКЕ ВИСКИ НАПИСАНО…»

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– УЕФА специально подготовил презентацию изменений в правилах. Мы ездили к Роберто Розетти для обсуждения, потом показывали презентацию ребятам. Перед началом сезона все арбитры тестируются на знание правил. К работе на матчах допускаются только те, кто эти тесты сдал.

Нет такого, чтобы судья РПЛ в ходе матча думал о том, как эпизод трактуется по старым правилам и как по новым. У нас было несколько случаев в сезоне, которые никто даже не заметил, когда, к примеру, спорный мяч неправильно вводили. Ну, бывает запарка. Футболисты ведь тоже ошибаются.

В целом, я доволен тем, как арбитры подготовлены, но вместе с тем понимаю, что есть, куда расти. Даже на бутылке виски написано: «Движение вперед не знает совершенства».

«С МОЕЙ ДОЛЖНОСТИ НА ПЕНСИЮ ЕЩЕ НИКТО НЕ УШЕЛ»

– С моей работы на пенсию еще никто не ушел… Понимал, куда приходил, и какое давление меня ждет. Если бы все шло гладко, ко мне было бы меньше вопросов, но мы такая же команда, где идут свои процессы. Кто-то хорошо работу провел, кто-то – не очень. Где-то я, как тренер, выбрал неправильную тактику, то есть назначение. Это рабочий процесс. Будем стараться, чтобы наша работа привлекала как можно меньше внимания.

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