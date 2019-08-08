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08 августа 2019 07:31ФутболЗибрак Артем

Новый «Спартак», открой личико. Москвичей не узнать

В этом году красно-белые пережили настоящую кадровую революцию, а новой команды пока не видно.

Не увидим мы ее и в четверг в квалификационном матче Лиги Европы против «Туна». Настоящая премьера, как обещал генеральный директор клуба Томас Цорн, состоится 19 августа в дерби с ЦСКА. Самое время проанализировать произошедшие в «Спартаке» перемены и немного заглянуть в будущее.

МИНУС 1111 МАТЧЕЙ

После чемпионского сезона-2016/17 «Спартак» стабильно шел по нисходящей. В 2018-м - третье место и вылет из Лиги чемпионов от ПАОКа, в 2019-м - пятое место и жалкая путевка в квалификацию Лиги Европы, которая начнется для команды Олега Кононова в четверг с «Туна» и, будем верить, продолжится матчами против победителя пары «Брондбю» - «Брага».

За это время поменялись не только состав и тренерский штаб. Перестройка затронула и высшие руководящие эшелоны: функции ушедших вице-президент клуба Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова и главы селекционного отдела Александра Аверьянова владелец «Спартака» Леонид Федун переложил на плечи приглашенного из Германии гендира Цорна и нового начальника команды Михаила Ходырева (бывшего арбитра и члена КДК РФС).

Новый менеджмент взялся за дело с нескрываемым рвением. Но революция, как мы знаем, началась еще при их предшественниках. За два последних трансферных окна «Спартак» покинули 11 (!) игроков с претензиями на стартовый состав. Зимой ушли Роман Еременко, Ивелин Попов, Александр Самедов и Марко Петкович, летом - Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Луис Адриано, Фернандо, Софьян Ханни и Зе Луиш. В сумме они провели за клуб во всех турнирах 1 111 матчей! Можно сказать, ушла целая эпоха.

НОВАЯ АТАКА, СТАРАЯ ЗАЩИТА

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Массовая распродажа позволила «Спартаку» заметно разгрузить зарплатную ведомость, омолодить (средний возраст ушедших - более 30 лет) и освежить команду. При этом Александр Ломовицкий уже отдан в аренду в Тулу, ждут своей участи Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе и Александр Ташаев. Так что на четыре освободившиеся позиции в атаке красно-белых сейчас претендует целая россыпь новобранцев: Гус Тил (бывший клуб - «Алкмар», приобретен за 18 миллионов евро), Резиуан Мирзов («Ростов», 4 млн), Джордан Ларссон («Норчепинг», 4 млн), Эсекиэль Понсе («Рома», 3 млн), Малколм Баду («Вольфсбург», 75 тысяч), Андре Шюррле («Боруссия» Д, аренда), и Зелимхан Бакаев («Арсенал», возврат из аренды).

При этом линия обороны в летний период изменений вообще не претерпела. Кононов весь 2019 год наигрывает слева Айртона, а в центре Георгия Джикию и Самюэля Жиго (с момента выздоровления француза после разрыва крестообразных связок). Остается вопрос только по правому защитнику, где на место в основе в равной степени претендуют Андрей Ещенко и Николай Рассказов.

ПЛАН ЦОРНА, СХЕМА КОНОНОВА

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Когда новый генеральный директор 2 августа анонсировал «новый «Спартак» к дерби с ЦСКА», подразумевалось, что к этому времени состав команды окончательно сформируется. После тех слов Цорна был подписан контракт с Тилом, но трансформация не завершена. Предположительно, красно-белые еще пополнятся опорным полузащитником. И в этом случае мы сможем констатировать удивительную вещь: за один месяц (!) средняя линия «Спартака» сменится полностью. Если не считать «вечного» Романа Зобнина.

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С учетом всех этих перемен нетрудно спрогнозировать схему, по которой собирается играть Кононов с обновленным составом. Еще при наличии Адриано и Зе Луиша 53-летний специалист, обжегшись на расстановке 4-4-2, перешел на более привычные 4-5-1. И летняя трансферная кампания (приход двух чистых форвардов Понсе и Ларссона и плеймейкера Тила) предполагает, что в дальнейшем он будет придерживаться той же модели.

Поскольку лидеров прошлых лет Цорн разогнал, у Кононова попросту не остается выхода, кроме как рискнуть и выставить 19 августа против ЦСКА несыгранных новичков. Вот как это может выглядеть.

Вратарь

С тех пор, как Александр Селихов получил травму, пост номер один принадлежит его тезке Максименко. Если в ближайших матчах с «Туном» и «Ахматом» молодой голкипер не начудит (или не начудит вся команда, проиграв швейцарцам), наверняка именно его мы и увидим в воротах в «дерби всея Руси».

Оборона

Если Айртон, Жиго и Джикия будут здоровы, точно выйдут в старте. Серьезной альтернативы им вообще нет. Два ИльиГапонов и Кутепов – даже близко не конкуренты.

Вопрос в том, кто сыграет справа. Рассказов агрессивнее Ещенко в атаке и играет в пас, но в нынешнем сезоне хуже справляется со своими непосредственными задачами – чаще теряет мяч и реже выигрывает единоборства, в том числе в воздухе. Очевидно, что Николай сейчас не в форме. В отличие от Андрея.

Полузащита

В средней линии угадать расстановку очень сложно. В центре железное место только у Зобнина. Если нового опорника не появится, пару Роману составит Аяз Гулиев. Перед ними, скорее всего, должен играть Тил.

На две фланговые позиции претендуют Шюррле, Бакаев и Мирзов. Немец способен действовать на обеих бровках, поэтому многое решит, выиграет ли Бакаев конкуренцию у Мирзова. Если да, то Шюррле сыграет слева, а Бакаев на противоположном краю. Если нет - то Шюррле уйдет направо, а его место займет Мирзов. Зная любовь Кононова к крайним полузащитникам, умеющим смещаться в центр, первый вариант кажется более предпочтительным.

Не исключено, кстати, что Шюррле окажется и в центре нападения, но вероятность этого не очень велика. Во-первых, это не лучшая позиция для самого Андре, а во-вторых, в нападении имеются Понсе и Ларссон.

Ташаев может рассчитывать лишь на роль запасного, а о Баду мы вообще практически ничего не знаем. Его, скорее всего, будут задействовать в матчах за «Спартак-2», и тот факт, что он был внесен в заявку на Лигу Европы, еще ни о чем не говорит.

Нападение

Понсе в первых матчах не впечатлил. К тому же не исключено, что аргентинец получит длительную дисквалификацию за удар в живот Антона Шунина. Однако и Ларссона мы в деле пока не видели. В заявку «Спартака» на Лигу Европы швед не попал, значит, до матча с ЦСКА успеет сыграть (если его выпустят) только в Грозном. Как он себя там проявит - загадка.

ЛИГА ЕВРОПЫ

Кстати, помимо Ларссона, «Спартак» не заявил на Лигу Европы и Тила. Поэтому Кононову придется всерьез поломать голову над оптимальной расстановкой в матчах с «Туном», значимость которых недооценивать нельзя. Вылет на столь ранней стадии может стоить должности… самому главному тренеру красно-белых.

Кононов все это прекрасно понимает. И, конечно, намерен дожить до дерби. Ведь новый «Спартак» - это же «Спартак» Кононова. Или Цорн имел в виду что-то другое?..

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