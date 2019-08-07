По закону «дракона»… «Краснодар» проиграл концовку - Советский спорт
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07 августа 2019 22:11ФутболМощенко Захар

По закону «дракона»… «Краснодар» проиграл концовку

«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов с обиднейшего домашнего поражения от «Порту».

11 С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

Вот, наконец, и пробил тот счастливый для всего Краснодарского края час, когда спустя 11 лет и пять с половиной месяцев со дня основания местный футбольный клуб и десятки тысяч его болельщиков, заполнивших трибуны красавца-стадиона, своими ушами услышали гимн Лиги чемпионов. В летописи российского футбола столь стремительного взлета в самый престижный европейский клубный турнир ранее и в помине не было, а посему в очередной раз снимаем шляпу перед владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. Который действительно знает, как сказку сделать былью…

Понятное дело, каждый из нынешнего состава южан спал и видел себя выходящим на исторический – премьерный – матч в Лиге чемпионов против «Порту» в числе одиннадцати игроков «основы». Накануне «Советский спорт» подробно разобрал возможные тактические варианты и кадровые решения, которыми Мурад Мусаев мог удивить или хотя бы слегка озадачить своего португальского коллегу Сержиу Консейсау. И тренерскому штабу «быков» действительно удалось приготовить сопернику пару сюрпризов.

Во-первых, выбор атакующей схемы 4-3-3 (такой вариант изобразил УЕФА на своем официальном сайте) не помешал Мусаеву выпустить с первых минут Реми Кабелля, чьи физические и игровые кондиции, а главное – степень сыгранности с партнерами по новой для него команде, пока еще наверняка далеки от оптимальных. Во-вторых, по-настоящему неожиданным было включение в стартовый состав шведского нападающего Маркуса Берга. Форвард сборной «Тре Крунур», которому через полторы недели исполнится 33 года, выходил на замену во втором тайме матча с «Сочи», а в поединке последнего тура с «Зенитом» участия не принимал. Поэтому в хорошем игровом тонусе шведа можно было усомниться. Однако Мусаев с помощниками наверняка сделали ставку на огромный опыт, которым обладают Кабелля и Берг и который в Лиге чемпионов становится одним из ключевых факторов.

Что касается стартового состава «Порту», он не таил в себе особых неожиданностей. Место в воротах занял Агустин Марчезин – но аргентинца как раз и приглашали на замену легендарному Икеру Касильясу, временно приостановившему карьеру. Вернулся в атакующую группу Мусса Марега – так малийцу вполне логично давали передышку, не задействовав в контрольных матчах в межсезонье после его возвращения с Кубка африканских наций.

Естественно, обратило на себя внимание отсутствие в стартовом составе «драконов» Зе Луиша. Бывший спартаковский форвард, так любивший забивать «Краснодару» в матчах РПЛ, остался в запасе. При наличии на поле Мареги «драконы» смогли вернуться к схеме с двумя форвардами – вторым стал бразилец Тикиньо Соарес.

МАРЕГА «БЫКОВ» ПОЖАЛЕЛ…

Гости начали не то чтобы активнее – просто увереннее, пользуясь своим огромным опытом встреч подобного уровня. За первые десять минут они пару раз создали остроту у ворот Матвея Сафонова: однажды после розыгрыша углового, когда мимо мяча проскочили сразу несколько игроков, во втором случае завершили ударом с разворота Тикиньо Соареса неплохую комбинацию, однако Руслан Камболов не позволил мячу долететь даже до вратаря.

Стартовый отрезок матча дал более точную картину относительно тактической схемы «быков». Это все-таки был вариант, приближенный к классическому – в котором Тонни Вилена то поднимался из опорной зоны, то вновь возвращался в нее, Вандерсон и Юнес Намли играли инсайдов, а Кабелля чаще всего оказывался на позиции плеймейкера, порой внося разнообразие смещениями на фланг или помощью Бергу в передней линии.

На 13-й минуте «Порту» соорудил самый опасный момент в первом тайме: Сержиу Оливейра диагональю метров на двадцать вспорол центр обороны хозяев, и Урош Спайич уже никак не мог помешать Мареге пробить в дальний угол. Обреченно провожал мяч взглядом и Сафонов – но повезло: удар оказался чуть неточным.

«Краснодар», демонстрируя готовность держать удар, мгновенно огрызнулся дальним продольным забросом мяча в штрафную соперника по левому флангу. Если бы Намли был на десяток сантиметров ближе к воротам Марчесина и сумел принять передачу, быть чистому выходу один на один.

В середине тайма свой шанс открыть счет получил и Тикиньо Соарес, на сей раз все-таки заставивший вступить Сафонова в игру. Но этот удар бразильца, хоть и вышел в отличие от первого достаточно плотным, пришелся прямо в руки голкиперу.

Остаток времени до перерыва прошел в более равной борьбе, причем у хозяев Берг обозначал все более зримое желание зацепиться за мяч и хотя бы заработать опасный штрафной. Пару раз шведу это удалось, однако «стандарты» успеха «быкам» не принесли. «Порту» старался доставлять мяч вперед максимально быстро, в три-четыре паса, но врасплох застать оборону черно-зеленых не получалось.

Доподлинно не известно, что смогли передать своим подопечным оба отлученных от своих команд наставника (Мусаев – на постоянной основе, как не имеющий лицензии Pro, Консейсау – на одну игру за прегрешения прошлого сезона), но «Порту» вышел на вторую половину каким-то взвинченным. И принялся играть «в кость». Сначала от Ромариу Бару досталось Кабелля, затем явно заслуживал желтой карточки Хесус Корона, въехавший Камболову в икроножную мышцу. Наконец, немецкий арбитр Тобиас Штилер все-таки вынул из кармашка «горчичник», чтобы охладить пыл обладателя роскошной прически Ромариу Бару – после того как тот грубо атаковал Кристиана Рамиреса.

…А ЗЕ ЛУИШ СНОВА НАВРЕДИЛ

Сразу после этого эпизода помощник Консейсау Витор Бруну поспешил убрать не в меру распалившегося хавбека с поля, выпустив колумбийского вингера Луиса Диаса. Как раз в этот момент у «Краснодара» начали проходить перспективные ходы в атаке. В одном из эпизодов мяч после прострела попал в руку Ивана Маркано, но судья посчитал, что бывший защитник «Рубина» никак не успевал убрать помеху с траектории, поэтому о пенальти даже не задумался. А спустя пару минут Вандерсон, собрав вокруг себя трех защитников, заметил находившегося в абсолютно голевой позиции Кабелля, однако с пасом запоздал – лайнсмен зафиксировал офсайд.

К середине второй половины стало окончательно ясно, что «Краснодар» ментально не уступает серьезному сопернику, а текущий счет ударов по воротам (3:14, при этом 0:3 – в створ) – это пища исключительно для умов статистиков и аналитиков. По игре «быки» удерживали заданную «драконами» планку, а появление на поле одного за другим Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова говорило о том, что дебютант Лиги чемпионов до конца будет искать свой шанс у чужих ворот.

За четверть часа до конца трибуны загудели с неопределенной интонацией, когда в игру наконец-то вступил долгожданный Зе Луиш. Впрочем, его появление предсказуемо вызвало прилив энтузиазма у отдельных спартаковских болельщиков, которые тоже были замечены в монолитных черно-зеленых рядах поклонников «Краснодара».

На 80-й минуте арбитр вполне мог показать Данилу Перейре за откровенный срыв атаки желтую карточку, которая стала бы для капитана гостей второй в этом матче. Но «быки» вполне могли наказать «драконов» и без вмешательства рефери. Они разыграли образцово-показательную комбинацию, завершением которой стал зрячий пас Сергея Петрова в зону «второго темпа» и смачный удар Кабелля под перекладину. Аналогичным способом «Краснодар» забил третий мяч в ворота «Сочи» в позапрошлом туре, когда Шапи эффектно воспользовался похожей передачей Петрова. Но, к сожалению, на сей раз Марчесин оказался удачливее Николая Заболотного, переведя мяч на угловой.

Как же обидно было пропустить в самой концовке при такой равной игре и собственном нереализованном моменте! И вдвойне обидно от того, что Зе Луиш, зарабатывая в контратаке штрафной, похоже, «включил актера»: никакого фола со стороны Спайича, скорее всего, не было. На трибунах болельщики скрещивали пальцы, Сафонов тщательно выстраивал стенку, Спайич в момент удара Сержиу Оливейры рванул на помощь своему вратарю, как сделал это в воскресном поединке с «Зенитом» – но, увы…

Что ж, знакомство с неизведанным миром Лиги чемпионов получилось для «Краснодара» намного более суровым, даже жестоким, чем можно было представить. Но это вовсе не означает, что в ответной встрече, которая пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту, у «быков» не будет шансов восстановить справедливость.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) – 0:1 (0:0)

Гол: Сержиу Оливейра, 89

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Камболов (Фьолусон, 72), Вилена – Вандерсон, Кабелля, Намли (Сулейманов, 66) – Берг (Ари, 62)

«Порту»: Марчесин – Манафа, Маркано, Пепе, Теллес – Данилу Перейра (к) – Ромариу Бару (Диас, 55), Сержиу Оливейра, Корона (Отавио, 85) – Марега, Тикиньо Соарес (Зе Луиш, 74)

Предупреждения: Камболов, 28 – Данилу Перейра, 39. Ромариу Бару, 49. Корона, 63

Судья: Тобиас Штилер (Германия)

7 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 35 000 зрителей

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