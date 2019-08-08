«Танчик исправляется за удаление». Лучшие твиты по матчу «Тун» – «Спартак» - Советский спорт
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08 августа 2019 20:30ФутболАбушкин Руслан

«Танчик исправляется за удаление». Лучшие твиты по матчу «Тун» – «Спартак»

В эти минуты в Швейцарии проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком».

Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ. «Советский спорт» собрал самые яркие мнения из твиттера.

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