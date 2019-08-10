Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться - Советский спорт
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10 августа 2019 23:00ФутболМощенко Захар

Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться

23-летний голкипер «Динамо» в матче с «Зенитом» дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену на 14-й мниуте вместо получившего травму Антона Шунина. После окончания встречи, закончившейся победой петербуржцев со счетом 2:0, Лещук пообщался с журналистами.

- Конечно, очень хотелось выиграть или хотя бы сыграть свой отрезок матча на ноль (Лещук вошел в игру при счете 0:1. – Прим. ред.). Но я очень доволен, что удалось дебютировать в премьер-лиге. Считаю, что это только начало, отправная точка в моей карьере.

- Насколько тяжело было выходить в самом начале матча, заменяя капитана команды, да еще и после пропущенного гола?
- Думал, что будет большое волнение, когда выйду на свой первый матч в премьер-лиге. Но все так быстро произошло… Я только пошел разминаться, и мне сказали, что нужно выходить на поле. Даже не успел поволноваться.

- «Зенит» вас чем-то удивил? Почему «Динамо» допускало такие детские ошибки в обороне?
- Тяжело судить, потому что начало матча я смотрел со скамейки запасных, находясь на уровне поля, поэтому лучше посмотреть «картинку» сверху. Оттуда лучше видно, какие допускаешь ошибки. К «Зениту» мы готовились, и в принципе они показали то, чего мы и ожидали. Ничего такого особенного соперник не продемонстрировал. Наверное, в каких-то моментах мы сыграли неправильно. Нужно разобрать ошибки и стараться больше их не повторять.

Алексей Сутормин: Побольше бы в премьер-лиге таких игроков, как Малком!

Полузащитник «Зенита» прокомментировал выездную победу (2:0) над «Динамо».

- В первом тайме у нас было много необоснованных потерь – сказал Сутормин. – В целом действовали неплохо, но «Динамо» временами поддавливало. Могли и раньше забить второй мяч, чтобы не доводить в концовке встречи до такого… Но хорошо, что в итоге победили, набрали важные три очка. Двигаемся дальше.

- Во втором тайме на поле появился новичок «Зенита» Малком. Как вам игралось с бразильцем? Чувствуется, что он за «Барселону» играл?
- Конечно. Техничный игрок, сразу виден его уровень. Побольше бы таких партнеров и вообще спортсменов в нашей премьер-лиге! Тогда и уровень чемпионата и российских футболистов будет расти.

- Какие впечатления остались от новой динамовской арены?
- Стадион хороший, красивый.

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