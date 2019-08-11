Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красе

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– Что скажете об игре? Она вам понравилась?

– Очень напряженная игра. «Динамо» продемонстрировало много интересных действий. Но, с другой стороны, «Зенит» в основном контролировал игру, мог забить гораздо больше, чем два мяча. Было, по крайней мере, три неиспользованных стопроцентных возможности. Непростая победа, но заслуженная.

– У «Динамо» уже в дебюте встречи возникли проблемы с вратарем – пришлось менять травмированного Антона Шунина на молодого Игоря Лещука. Возможно, это помогло «Зениту»?

– Даже на видеоповторе было видно, что Шунин «дернул» мышцу, поэтому не смог продолжить игру. Но я не думаю, что это облегчило «Зениту» задачу.

– Во втором тайме на поле вышел звездный новичок «Зенита» Малком. Как вам игра бразильца?

– Он уже не двадцать минут на поле провел, как в предыдущем туре с «Краснодаром», а сорок пять. Активно участвовал во многих комбинациях. Поэтому надеюсь, что скоро мы увидим Малкома во всей красе.

– «Зенит» месяц назад на новом динамовском стадионе проиграл «Локомотиву» матч за Суперкубок России. Теперь, после победы над «Динамо», можно говорить, что некое проклятие этой арены петербуржцы сняли?

– Ну, один проигранный матч – это не проклятие. Но, конечно, всегда приятно выиграть после поражения на определенном стадионе. Я бы сказал о другом: в прошлом сезоне «Зенит» уступил «Динамо» еще в Химках, поэтому сегодня был взят реванш за то поражение.

