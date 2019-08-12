Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛ - Советский спорт
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12 августа 2019 13:44Футбол

Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛ

Лучшие моменты пятого тура чемпионата России: были кровь, красивые голы и нежданные травмы.

КАДР ВЫХОДНЫХ

Перед матчем против «Динамо» фанаты «Зенита» почтили память моряков с затонувшей 19 лет назад подлодки «Курск».

USP_4840Фото: Никита Успенский («Советский спорт»)

КРОВЬ ВЫХОДНЫХ

Федор ЧАЛОВ

На исходе матча ЦСКА – «Сочи» в штрафной гостей лучшему бомбардиру премьер-лиги прошлого сезона разбили нос. И это был тот случай, когда пострадавший мог предъявить «вещественные доказательства» – из носа у Чалова хлынула кровь, армейцу даже пришлось покинуть поле. Однако свисток арбитра Виталия Мешкова промолчал. Иначе он был бы обязан поставить пенальти, который с высокой вероятностью обеспечил бы ЦСКА четвертую победу кряду.

ПУШКА ВЫХОДНЫХ

Гжегож КРЫХОВЯК

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Польский опорник «Локо» почувствовал вкус к голам. Но если неделю назад он забил трудовой мяч в ворота «Крыльев», мастерски поставив корпус сопернику на ленточке ворот, то теперь разродился настоящим шедевром. Подработав грудью себе на ход, Крыховяк запулил мяч в девятку как из катапульты.

ТРАВМЫ ВЫХОДНЫХ

АРИ и Антон ШУНИН

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Российско-бразильский форвард «Краснодара» объяснил свое непопадание в заявку на матч против «Рубина» повреждением задней поверхности бедра. Ари выбыл из строя на две недели и будет вынужден пропустить предстоящий в четверг ответный поединок квалификации Лиги чемпионов в гостях с «Порту». А вот основной голкипер «Динамо» выбыл на неопределенный срок. Антон Шунин неудачно сел на шпагат в моменте, когда Артем Дзюба открывал счет в субботнем матче на «ВТБ Арене». Его заменил дебютант РПЛ Игорь Лещук.

ЛАЙК ВЫХОДНЫХ

Евгений ТУРБИН

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Суперновичок «Зенита» Малком отыграл против «Динамо» второй тайм, голами и голевыми передачами не отметился, зато проявил невероятные снайперские способности. В одном из эпизодов бразилец метров с 35 закрутил мяч точно в… арбитра матча, который в тот момент фиксировал в записной книжке очередное предупреждение. Подняв глаза на своего обидчика», Турбин не стал высказывать претензии, а, напротив, показал Малкому большой палец: дескать, вот тебе лайк за точность. Бразилец в ответ извинился.

ВОПРОСЫ ВЫХОДНЫХ

Сергей ЛАПОЧКИН

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В субботу во всех трех матчах были показаны красные карточки. Одну получил полузащитник «Краснодара» Юнес Намли, которому на второй добавленной к первому тайму минуте влепили повторное предупреждение. Сам датчанин марокканского происхождения с решением судьи был категорически не согласен. На его взгляд, ни одного из двух «горчичников» (первого – на 18-й минуте) он не заслужил. По второму к Лапочкину, правда, остаются вопросы. Там была опасная игра со стороны Намли, но тянула ли она на желтую? Кстати, проверить эпизод при помощи работавшей на матче системы видеоповторов Лапочкин не мог. VAR используется только в случае прямой красной карточки.

ТРАНСФЕР ВЫХОДНЫХ

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

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Черногорский форвард, вернувшийся летом в «Зенит» из аренды в «Арсенале», продолжит карьеру в «Локомотиве». Еще в субботу Джорджевич прошел медобследование в столичном клубе, однако на матч против «Урала» его не заявили. Трансфер обошелся вице-чемпионам России примерно в два миллиона евро.

МИКРОФОН ВЫХОДНЫХ

Ризван ЭДИЛЬСУЛТАНОВ

Во время матча «Ахмат» - «Спартак» кто-то крикнул с трибун в микрофон «Судья - козел». Эмоции болельщиков хозяев понятны. Ведь в этой игре за две желтые карточки, показанные в течение двух минут, был удален нападающий грозненского клуба Аблай Мбенг… Ранее подобные инциденты на «Ахмат Арене» уже случались. Тогда в микрофон кричали руководители клуба. Теперь виновником оказался сотрудник пресс-службы, которого за это уже уволили. Последуют ли санкции со стороны РПЛ?

ЦИФРЫ ВЫХОДНЫХ

4 минуты разделили два гола форварда «Оренбурга» Джоэля Фамейе, который вышел на замену на 70-й минуте, а уже к 78-й оформил дубль в ворота «Тамбова»

3-й матч подряд не ушел с поля без гола форвард «Зенита» Артем Дзюба, таких серий в РПЛ у него не было с сентября 2016 года

2-й гол забил в РПЛ-2019/20 полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который столько же раз отличился за весь прошлый сезон

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