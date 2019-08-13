Таблица коэффициентов УЕФА: большой куш на кону в Португалии - Советский спорт
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13 августа 2019 13:45ФутболБезъязычный Алексей

Таблица коэффициентов УЕФА: большой куш на кону в Португалии

Во вторник поздно вечером решится не только судьба «Краснодара». От исхода матча в Порту зависит, удержит ли Россия шестое место в рейтинге УЕФА к началу групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ МАКСИМУМ

Как известно, Россия и Португалия – прямые конкуренты в ожесточенной борьбе за шестое место в рейтинге УЕФА. Поэтому на кону в матче «Порту» «Краснодар» не только спортивные и финансовые перспективы двух клубов.

Португальцы начинали евросезон седьмыми с отставанием от России в 1,734 балла. Сколько они могли добавить в свою копилку к старту групповых стадий? Давайте считать. 4 балла автоматом получила «Бенфика», напрямую попавшая в группу ЛЧ. Такой же бонус светил «Порту», если бы этот клуб присоединился к лиссабонцам. За победы в отдельных матчах квалификационных раундов «Порту», «Брага» и «Гимараеш» могли рассчитывать еще на 14 баллов. В сумме набиралось 22. Делим на 5 (число представителей страны в еврокубках-2019/20) и получаем 4,400 такова была максимально возможная прибавка к португальскому рейтингу.

Собственно, пока Португалия и идет на этот предельный результат. «Порту», как известно, обыграл «Краснодар» в гостях (1:0). «Гимараеш» успел нанести два поражения «Женессу» (1:0, 4:0) во втором квалификационном раунде ЛЕ и одно «Вентспилсу» в третьем (4:0). «Брага» стартовала в том же третьем раунде с гостевой виктории над «Брондбю» (4:2). То есть, португальцы по-прежнему сохраняют шанс заработать к старту групповых этапов искомые 4,400 балла.

РОЛЬ «СПАРТАКА»

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Ну а что же Россия? Изначально мы рассчитывали в квалификационных раундах на 4,333 балла. Однако этот максимум для нас уже недостижим. «Арсенал», который теоретически мог одержать в отборе Лиги Европы шесть побед, потерпел два поражения от «Нефтчи» (0:1, 0:3) и выбыл из турнира. «Спартак» порадовал гостевым выигрышем у «Туна» (3:2), а вот «Краснодар», повторимся, заработал «баранку» дома с «Порту». Таким образом, до начала сегодняшнего матча в Португалии гипотетическая прибавка к российскому рейтингу колеблется от нуля до 1,167 (7/6) балла.

Вылет «Краснодара» автоматически понизит верхнюю планку до 0,667. В случае же попадания «быков» в раунд плей-офф ЛЧ наш максимум останется прежним (1,167), а вот португальский, напротив, опустится с 2,600 до 1,200! И тогда, при текущем перевесе в таблице коэффициентов УЕФА (1,434), мы станем недосягаемыми для Португалии, по крайней мере, до старта групповых стадий.

Психологически это важный момент. Понятно, что основная борьба за баллы пойдет потом в группах, но очень не хотелось бы начинать основной этап еврокубков седьмыми в рейтинге. Разница-то принципиальная. Седьмое место это уже не три, а только два клуба в Лиге чемпионов-2021/22 (один из них в квалификации). Тут каждая тысячная балла на счету!

«Спартаку» в жаркой войне с Португалией тоже отведена серьезная роль. В случае прохода «Туна» команду Кононова в раунде плей-офф ЛЕ наверняка поджидает «Брага». И это противостояние определит, чье представительство в групповых стадиях еврокубков-2019/20 сократится с 5 до 4 российское или португальское? А «Краснодар», напомним, при любом исходе ответной встречи с «Порту» свою еврокампанию не завершит. В худшем случае «быков» ждет группа Лиги Европы, куда, правда, совсем не хочется…

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ УЕФА

1]

Представительство в еврокубках-2021/22: 1-4-е места рейтинга – 4 клуба в ЛЧ плюс 3 в ЛЕ, 5-6-е 3+3, 7-е 2+3.

ОЧКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО БЫЛО ЗАРАБОТАТЬ К НАЧАЛУ ГРУППОВЫХ СТАДИЙ ЛЧ И ЛЕ

2

УЖЕ ЗАРАБОТАННЫЕ ОЧКИ

3

СКОЛЬКО ЕЩЕ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ

4

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