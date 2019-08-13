Александр Егоров: Даудов не хватал судью Сухого, а защищал

Многие подумали, что дело идет… к отставке Александра Егорова, стул под которым после очередных скандалов сильно зашатался. Но – обошлось. Основными темами, разумеется, стали эпизод с безнаказанно сломанным носом форварда ЦСКА Федора Чалова и демарш президента «Ахмата» Магомеда Даудова, который после матча со «Спартаком» схватил за руку судью Алексея Сухого.

«КАКИЕ УГРОЗЫ? НИКТО НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ»

– Атмосфера на матче «Ахмат» – «Спартак» накалилась после того, как Сухой в течение двух минут показал две желтые карточки нападающему хозяев Аблаю Мбенгу. Не погорячился ли арбитр, когда вынес сенегальцу повторное предупреждение за фол на Георгии Джикии?

– По правилам игры, имел место наступ. Мбенг опоздал к мячу и шипами наскочил на ногу Джикии. Это чистая желтая карточка. А значит – удаление. Ведь у Мбенга уже было предупреждение. И тоже совершенно справедливое. Другое дело, что в том эпизоде Сухой до конца не разобрался. Джикия спровоцировал нападающего «Ахмата», схватив после пропущенного гола мяч в руки. Возможно, если бы спартаковец тоже получил карточку, эмоции сразу улеглись бы. А так – конфликт продолжился.

– А потом в адрес Сухого посыпались оскорбления с трибун, кто-то по громкоговорителю обозвал судью «козлом». Этого человека вроде бы уже уволили. Но очевидцы говорят об угрозах в адрес арбитра со стороны Даудова. Что ответите?

– Вам нужно обратиться к тем журналистам, которые распространяют подобные слухи. Что, дескать, президент «Ахмата» что-то кричал, показывал на Сухого пальцем. Я ничего такого не слышал и не видел при просмотре репортажа из Грозного.

«В ГРОЗНОМ БЫЛА ОБЕСПЕЧЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ»

– Говорят, что Даудов находился рядом с технической зоной…

– Этот вопрос обязательно будет рассмотрен на заседании КДК. В рапорте делегата написано, что Даудов действительно подошел к технической зоне, где не имеет права находиться. Но об угрозах никаких официальных свидетельств нет. А я могу апеллировать только к документам.

– А о присутствии посторонних лиц в судейской в рапорте сказано? Есть видео, на котором Даудов хватает Сухого за руку и куда-то ведет.

– Нет, в судейскую точно никто не заходил. Можете посмотреть видео с камер наблюдения под трибуной. И в рапорте ничего такого нет. Я сразу после игры разговаривал с Даудовым. По его словам, никаких эксцессов не было.

– А с Сухим вы ситуацию обсуждали?

– Естественно.

– И что он говорит? Его никто за руку не хватал?

– Даудов подошел к арбитру после матча, чтобы в того ничего ни кинули с трибуны. Он защищал Сухого. И это позволило избежать провокаций. Ведь болельщики кипели, открыто выражали недовольство судейством. Надо было погасить страсти. Даудов это и сделал. Помимо инспектора на матче присутствовали делегат и комиссар. Они все сказанное мной подтверждают. В итоге на игре была обеспечена безопасность.

«МЕШКОВ СКАЗАЛ, ЧТО ПОДВИС»

– Ясно. Прокомментируйте тогда судейство в матче ЦСКА – «Сочи». Был ли фол Ивана Миладиновича на Чалове?

– Да. Здесь черно-белый момент. За такое нарушение надо показывать красную. А раз дело было в штрафной «Сочи», то и назначать пенальти. Эпизод будет рассмотрен КДК.

– А что скажете по поводу нарушения на Арноре Сигурдссоне, которое спровоцировало травму исландского полузащитника армейцев?

– Вот тут красную показывать нельзя. Да, там была небольшая фаза полета, но без прямой ноги, без шипов… Конечно, это безрассудное поведение. И когда в таких ситуациях мы не выносим предупреждения, это нервирует всех. Не могу объяснить, почему Виталий Мешков обошелся без желтой. Он сказал мне после игры: «Я подвис».

«ОПЫТНЫЕ СУДЬИ СНИЗИЛИ К СЕБЕ ТРЕБОВАНИЯ»

– Позади пять туров. Многие говорят, что такого плохого судейства в РПЛ еще не было…

– Мы провели подробный анализ. Получилось, что в простых игровых моментах ошибаются опытные судьи, арбитры ФИФА. И это, конечно, огорчает. Некоторые явно снизили к себе требования… Поэтому принято решение, что к ближайшему исполкому РФС будет подготовлен дополнительный список молодых судей для повышения конкуренции в РПЛ.

Похожая ситуация, кстати, в ФНЛ, где опытные арбитры тоже ошибаются. Игорь Низовцев и инспектор Сергей Андреев уже отстранены до конца сезона. Зато в этом дивизионе мы ввели шесть молодых судей. По качеству и самоотдаче к ним вопросов нет.

– А к вам вопросы у нового президента РФС Александра Дюкова имеются? Ощущаете его доверие?

– Мы с ним постоянно на связи, я чувствую поддержку. Меня уже кто только ни увольнял… И президент одного клуба, и эксперты, и бывшие коллеги. Главное – не поддаваться эмоциям. Они мешают думать.