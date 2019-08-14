«Быки» гарантировали себе 8 млн евро, «драконы» потеряли 40 миллионов

Впереди у краснодарцев раунд плей-офф Лиги чемпионов, в котором они поспорят за путевку в групповую стадию с «Олимпиакосом» (матчи пройдут 21 августа в Пирее и 27 августа в Краснодаре). В случае поражения от греков бронзовые призеры чемпионата России получат от УЕФА компенсацию в размере 5 млн евро. Еще 3 миллиона достанутся им в виде фиксированной платы за участие в групповом турнире Лиги Европы. То есть, 8 миллионов - минимальная сумма, которую команда уже заработала.
Если же греческий барьер будет пройден, на что мы теперь рассчитываем, в клубную кассу «Краснодара» автоматически поступят 15 миллионов за участие в группе ЛЧ. Плюс - выплаты на основе 10-летнего рейтинга. Здесь куш будет колебаться от 1,1 до 5,5 млн, так как этот самый рейтинг у «быков» достаточно низкий. Чего не скажешь о «Порту», занимающем в нем высокое восьмое место. В случае выхода в группу эта статья доходов у португальцев составила бы 28 млн. Вместе с недополученными пятнадцатью миллионами потери клуба составили 42 миллиона!
Теперь же «драконам» достанутся те самые жалкие три миллиона за участие в группе ЛЕ. Иначе говоря, «Краснодар» разорил португальского гранда, который, даже в случае выигрыша Лиги Европы (где призовые намного ниже, чем в ЛЧ), и близко не компенсирует образовавшуюся прореху в бюджете. Для сравнения - в Лиге чемпионов-2018/19 «Порту» только за спортивные результаты (без учета рейтинговых и маркетинговых выплат) заработал около 40 миллионов евро.
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