«Краснодар» сенсационно прошел «Порту» в Лиге чемпионов, одержав гостевую победу 3:2 после домашних 0:1. Для «драконов» это поражение стало ударом. В соцсетях болельщики клуба выражают негодование игрой команды, ее трансферной политикой и работой главного тренера Сержиу Консейсао в последний год.

В твиттере болельщики «Порту» высмеивают игру нового вратаря Агустина Марчесина, приехавшего летом из мексиканской «Америки».

Jesús Quintanilla: «Марчесин – лучший вратарь чемпионата Мексики. Он приехал в Европу, чтобы исполнить мечту о Лиге чемпионов».

Omar Perez: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, Марчесин так быстро сдулся? А что, если португальская лига не сильнее мексиканской? Вот почему он ушел, хахахаха. Какой позор, что российский «Веракрус» (аутсайдер чемпионата Мексики – прим. ред.) уничтожает “Порту”».

Нынешним летом из Южной Америки клуб пополнили сразу четыре футболиста: Марчесин, Матеус Урибе (оба – «Америка»), Луис Диас («Жуниор», Колумбия) и Ренцо Саравия («Расинг», Аргентина). Все четверо приняли участие в матче с «Краснодаром», и только Урибе вышел на замену.

Marcel: «Продолжайте покупать задницы из Америки».

Rego: «Представьте, что вы платите 3 млн евро за Маркано. И теперь он стоил вам 3 млн и Лиги чемпионов».

Отдельно досталось Сержиу Консейсао, с которым в прошлом сезоне «драконы» проиграли чемпионскую гонку «Бенфике».

Fábio: «Консейсао – вон!».

Marco Belo: «Захватывающий матч! Начало сезона стало продолжением окончания прошлого. Мы ничего не выигрывали уже больше года. А наш футбол похож на игру английской команды 1980-х с некоторыми нюансами!».

Varanda: «Выгоните уже Консейсао».

balakov_da_buraca: «Сержиу Консейсао отдаст место своего клуба в ваше распоряжение!» (намек на победу «Бенфики» в чемпионате и вылет из Лиги чемпионов от «Порту»).

Jorge Costa: «Нынешний тренер поставил «дракона» на колени».

Logan Mota Leite: «Консейсао больше не тренер и будет работать только в маленьких футбольных клубах».

Теперь «Порту» ждет выступление в Лиге Европы.

Carlos: «Теперь я приму не меньшее, чем выигрыш Лиги Европы».

Для «Порту» это поражение стало историческим. Сине-белые оступались в квалификации Лиги чемпионов всего однажды, в сезоне-2000/01 проиграв по сумме двух встреч «Андерлехту» (0:1, 0:0). Для фанатов вылет из ЛЧ стал трагедией.

𝔼𝕝 ℤ𝕦𝕣𝕕𝕠 חיימה: «Сыновья Путина нас переехали».

Fénix the #FreeAssange reborn bird: «Ну, он прав, не так ли? Давайте для разнообразия обвиним русских в том, что они сделали».

(Надпись на картинке: «У нас есть четкие доказательства того, что это был случай российского вмешательства»).

Well, he's right, isn't he? let's blame the russians for something they did, for a change. 🧐 #FCPorto 2 #Krasnodar 3 pic.twitter.com/jNBsEv4OYf