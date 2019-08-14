«Зе Луиш опять мимо ЛЧ». Эйфория болельщиков «Краснодара»

«Краснодар» сенсационно прошел «Порту» в Лиге чемпионов, одержав гостевую победу 3:2 после домашних 0:1. Для «драконов» это поражение стало ударом. В соцсетях болельщики клуба выражают негодование игрой команды, ее трансферной политикой и работой главного тренера Сержиу Консейсао в последний год.

«Маркано стоил вам 3 млн и Лиги чемпионов»

В твиттере болельщики «Порту» высмеивают игру нового вратаря Агустина Марчесина, приехавшего летом из мексиканской «Америки».

Jesús Quintanilla: «Марчесин – лучший вратарь чемпионата Мексики. Он приехал в Европу, чтобы исполнить мечту о Лиге чемпионов».

Omar Perez: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, Марчесин так быстро сдулся? А что, если португальская лига не сильнее мексиканской? Вот почему он ушел, хахахаха. Какой позор, что российский «Веракрус» (аутсайдер чемпионата Мексики – прим. ред.) уничтожает “Порту”».

@amarchesin1 el mejor portero que tenía la @LigaBBVAMX se fue a Europa a cumplir el sueño de jugar @ChampionsLeague 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Jesús Quintanilla (@JQuintanilla19) August 13, 2019

Нынешним летом из Южной Америки клуб пополнили сразу четыре футболиста: Марчесин, Матеус Урибе (оба – «Америка»), Луис Диас («Жуниор», Колумбия) и Ренцо Саравия («Расинг», Аргентина). Все четверо приняли участие в матче с «Краснодаром», и только Урибе вышел на замену.

Marcel: «Продолжайте покупать задницы из Америки».

Rego: «Представьте, что вы платите 3 млн евро за Маркано. И теперь он стоил вам 3 млн и Лиги чемпионов».

«Консейсао поставил «дракона» на колени»

Отдельно досталось Сержиу Консейсао, с которым в прошлом сезоне «драконы» проиграли чемпионскую гонку «Бенфике».

Fábio: «Консейсао – вон!».

Marco Belo: «Захватывающий матч! Начало сезона стало продолжением окончания прошлого. Мы ничего не выигрывали уже больше года. А наш футбол похож на игру английской команды 1980-х с некоторыми нюансами!».

Varanda: «Выгоните уже Консейсао».

balakov_da_buraca: «Сержиу Консейсао отдаст место своего клуба в ваше распоряжение!» (намек на победу «Бенфики» в чемпионате и вылет из Лиги чемпионов от «Порту»).

Jorge Costa: «Нынешний тренер поставил «дракона» на колени».

Logan Mota Leite: «Консейсао больше не тренер и будет работать только в маленьких футбольных клубах».

Теперь «Порту» ждет выступление в Лиге Европы.

Carlos: «Теперь я приму не меньшее, чем выигрыш Лиги Европы».

«Давайте обвиним русских»

Для «Порту» это поражение стало историческим. Сине-белые оступались в квалификации Лиги чемпионов всего однажды, в сезоне-2000/01 проиграв по сумме двух встреч «Андерлехту» (0:1, 0:0). Для фанатов вылет из ЛЧ стал трагедией.

𝔼𝕝 ℤ𝕦𝕣𝕕𝕠 חיימה: «Сыновья Путина нас переехали».

Fénix the #FreeAssange reborn bird: «Ну, он прав, не так ли? Давайте для разнообразия обвиним русских в том, что они сделали».

(Надпись на картинке: «У нас есть четкие доказательства того, что это был случай российского вмешательства»).

Well, he's right, isn't he? let's blame the russians for something they did, for a change. 🧐 #FCPorto 2 #Krasnodar 3 pic.twitter.com/jNBsEv4OYf — Fénix the #FreeAssange reborn bird (@reborn_bird) August 13, 2019

«Отключите социальные сети, чтобы избежать оскорблений»

Из положительного можно отметить только довольно сильный второй тайм в исполнении «драконов», в течение которого им удалось отыграть два гола из трех.

Francisco Costa: «Во втором тайме мы увидели новый возможный “Порту”».

Наутро настроения болельщиков не улучшились. Под анонсом следующего матча в чемпионате Португалии против «Витории Сетубал» красуются такие посты.

Eduardo Pereira de Barros: «На этот раз победите?».

Romeu Freire: «Еще один позор. Отключите социальные сети, чтобы избежать оскорблений».

«По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд ЛЧ!»

Естественно, многие поклонники чемпиона «Бенфики» болели против своих непримиримых противников и теперь не могут удержаться от ехидных реплик. Тем более, вылет «Порту» позволил «орлам» переместиться из третьей корзины при жеребьевке группового раунда ЛЧ во вторую.

Universo Benfiquista: «Бенфика» во второй корзине... Большое спасибо!».

Российские пользователи твиттера также не поленились зайти в аккаунт португальского клуба. В России матч не показывали. По сообщению «Матч ТВ», это связано с тем, что португальская сторона в последний момент изменила условия соглашения, потребовав больше денег за трансляцию. Впоследствии директор по коммуникациям «Порту» эту информацию опроверг, заявив, что телеканал просто не выплатил в положенный срок оговоренную сумму в 50 тыс. евро.

Александр Минеев: «Вы хотели больше денег от «Матч ТВ»? Хаха, мгновенная карма!».

Ilya Alimov: «Так вам и надо, за то, что транслировать по ТВ отказались! «Краснодар» – чемпион!».

Mansurov Ayaz: «По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд Лиги чемпионов!».

«Зе Луиш опять мимо ЛЧ»

Niel De One: «Молодцы, гордость российского футбола!».

Squadra Azzurra: «С днюхой вас, Сергей Николаевич! Всех благ и, конечно же, здоровья, что бы дожить как минимум полуфинала ЛЧ!».

С днюхой вас Сергей Николаевич! Всех благ и конечно же здоровья что бы дожить до минимум полуфинала ЛЧ! pic.twitter.com/olxVNSEPkI — Squadra Azzurra (@SquadraAzzurra2) August 14, 2019

Аnd_Аnf: «Оптимизма и огня!!! Жгите дальше, парни, берегите Папу».

Alex-San Bolshak: «Третий гол – если бы не знал, что это Шапи, подумал бы что Месси. Браво!».

MS: «Спасибо! У меня началась бычка! Кстати, хорошее название для фан-сектора - “БЫЧКА”!».

Anton: «Мои поздравления, вот бумеранг и вернулся. Столько матчей Краснодар пропускал на последних минутах и терял важные очки, чтобы выстоять сегодня».

Шухрат Казыев: «Португалы запомнят Шапи и «Краснодар» навсегда!».

Nick Kharitonov: «Это была, наверное, самая большая по охвату аудитории текстовая трансляция!».

Смеются и над бывшим нападающим «Спартака» Зе Луишем, которому второй год подряд не удается преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Romeo: «Зе Луиш опять мимо ЛЧ».

«Краснодар» больше, чем «Порту»

Сегодня «горожане» принимают поздравления даже от болельщиков других клубов.

Болельщик «Рубина»: Поздравляю «Краснодар»! С нетерпением жду, когда вы выбьете “Олимпиакос”».

Капитан Доигралес (болельщик «Локо»): «Дико интересно посмотреть на быков в группе, но у вас уже подобие основной сетки выходит. Одни топы на пути. Удачи в любом случае».

Приходят поздравления и из-за границы.

#Botafogo115 (из Бразилии): «Вы гиганты и больше, чем “Порту”».

Jaja (болельщик «Сент-Этьена»): Поздравляем с этой квалификацией. Реми Кабелля становится сильнее!».

AF1904: «От всех болельщиков «Бенфики» спасибо!».

В аккаунте Краснодар в Facebook география еще выше. «Быки» принимают поздравления от любителей футбола из Ирландии, Марокко, Аргентины, Перу, Турции, Чехии, Эстонии, США, Бразилии и Египта. Поистине, Лига чемпионов – самый популярный клубный футбольный турнир на планете. А ведь это только квалификация.