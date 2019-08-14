«Зе Луиш опять мимо ЛЧ». Эйфория болельщиков «Краснодара» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 17:43Футбол

«Зе Луиш опять мимо ЛЧ». Эйфория болельщиков «Краснодара»

Историческая победа «Краснодара» над португальским грандом взорвала соцсети. Болельщики «драконов» негодуют, а «Краснодара» и «Бенфики» не могут поверить своему счастью.

«Краснодар» сенсационно прошел «Порту» в Лиге чемпионов, одержав гостевую победу 3:2 после домашних 0:1. Для «драконов» это поражение стало ударом. В соцсетях болельщики клуба выражают негодование игрой команды, ее трансферной политикой и работой главного тренера Сержиу Консейсао в последний год.

«Маркано стоил вам 3 млн и Лиги чемпионов»

В твиттере болельщики «Порту» высмеивают игру нового вратаря Агустина Марчесина, приехавшего летом из мексиканской «Америки».

Jesús Quintanilla: «Марчесин – лучший вратарь чемпионата Мексики. Он приехал в Европу, чтобы исполнить мечту о Лиге чемпионов».

Omar Perez: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, Марчесин так быстро сдулся? А что, если португальская лига не сильнее мексиканской? Вот почему он ушел, хахахаха. Какой позор, что российский «Веракрус» (аутсайдер чемпионата Мексики – прим. ред.) уничтожает “Порту”».

Нынешним летом из Южной Америки клуб пополнили сразу четыре футболиста: Марчесин, Матеус Урибе (оба – «Америка»), Луис Диас («Жуниор», Колумбия) и Ренцо Саравия («Расинг», Аргентина). Все четверо приняли участие в матче с «Краснодаром», и только Урибе вышел на замену.

Marcel: «Продолжайте покупать задницы из Америки».

Rego: «Представьте, что вы платите 3 млн евро за Маркано. И теперь он стоил вам 3 млн и Лиги чемпионов».

«Консейсао поставил «дракона» на колени»

Отдельно досталось Сержиу Консейсао, с которым в прошлом сезоне «драконы» проиграли чемпионскую гонку «Бенфике».

Fábio: «Консейсао – вон!».

Marco Belo: «Захватывающий матч! Начало сезона стало продолжением окончания прошлого. Мы ничего не выигрывали уже больше года. А наш футбол похож на игру английской команды 1980-х с некоторыми нюансами!».

Varanda: «Выгоните уже Консейсао».

balakov_da_buraca: «Сержиу Консейсао отдаст место своего клуба в ваше распоряжение!» (намек на победу «Бенфики» в чемпионате и вылет из Лиги чемпионов от «Порту»).

Jorge Costa: «Нынешний тренер поставил «дракона» на колени».

Logan Mota Leite: «Консейсао больше не тренер и будет работать только в маленьких футбольных клубах».

Теперь «Порту» ждет выступление в Лиге Европы.

Carlos: «Теперь я приму не меньшее, чем выигрыш Лиги Европы».

«Давайте обвиним русских»

Для «Порту» это поражение стало историческим. Сине-белые оступались в квалификации Лиги чемпионов всего однажды, в сезоне-2000/01 проиграв по сумме двух встреч «Андерлехту» (0:1, 0:0). Для фанатов вылет из ЛЧ стал трагедией.

𝔼𝕝 ℤ𝕦𝕣𝕕𝕠 חיימה: «Сыновья Путина нас переехали».

Fénix the #FreeAssange reborn bird: «Ну, он прав, не так ли? Давайте для разнообразия обвиним русских в том, что они сделали».

(Надпись на картинке: «У нас есть четкие доказательства того, что это был случай российского вмешательства»).

«Отключите социальные сети, чтобы избежать оскорблений»

Из положительного можно отметить только довольно сильный второй тайм в исполнении «драконов», в течение которого им удалось отыграть два гола из трех.

Francisco Costa: «Во втором тайме мы увидели новый возможный “Порту”».

Наутро настроения болельщиков не улучшились. Под анонсом следующего матча в чемпионате Португалии против «Витории Сетубал» красуются такие посты.

Eduardo Pereira de Barros: «На этот раз победите?».

Romeu Freire: «Еще один позор. Отключите социальные сети, чтобы избежать оскорблений».

«По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд ЛЧ!»

Естественно, многие поклонники чемпиона «Бенфики» болели против своих непримиримых противников и теперь не могут удержаться от ехидных реплик. Тем более, вылет «Порту» позволил «орлам» переместиться из третьей корзины при жеребьевке группового раунда ЛЧ во вторую.

Universo Benfiquista: «Бенфика» во второй корзине... Большое спасибо!».

Российские пользователи твиттера также не поленились зайти в аккаунт португальского клуба. В России матч не показывали. По сообщению «Матч ТВ», это связано с тем, что португальская сторона в последний момент изменила условия соглашения, потребовав больше денег за трансляцию. Впоследствии директор по коммуникациям «Порту» эту информацию опроверг, заявив, что телеканал просто не выплатил в положенный срок оговоренную сумму в 50 тыс. евро.

Александр Минеев: «Вы хотели больше денег от «Матч ТВ»? Хаха, мгновенная карма!».

Ilya Alimov: «Так вам и надо, за то, что транслировать по ТВ отказались! «Краснодар» – чемпион!».

Mansurov Ayaz: «По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд Лиги чемпионов!».

«Зе Луиш опять мимо ЛЧ»

Niel De One: «Молодцы, гордость российского футбола!».

Squadra Azzurra: «С днюхой вас, Сергей Николаевич! Всех благ и, конечно же, здоровья, что бы дожить как минимум полуфинала ЛЧ!».

Аnd_Аnf: «Оптимизма и огня!!! Жгите дальше, парни, берегите Папу».

Alex-San Bolshak: «Третий гол – если бы не знал, что это Шапи, подумал бы что Месси. Браво!».

MS: «Спасибо! У меня началась бычка! Кстати, хорошее название для фан-сектора - “БЫЧКА”!».

Anton: «Мои поздравления, вот бумеранг и вернулся. Столько матчей Краснодар пропускал на последних минутах и терял важные очки, чтобы выстоять сегодня».

Шухрат Казыев: «Португалы запомнят Шапи и «Краснодар» навсегда!».

Nick Kharitonov: «Это была, наверное, самая большая по охвату аудитории текстовая трансляция!».

Смеются и над бывшим нападающим «Спартака» Зе Луишем, которому второй год подряд не удается преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Romeo: «Зе Луиш опять мимо ЛЧ».

«Краснодар» больше, чем «Порту»

Сегодня «горожане» принимают поздравления даже от болельщиков других клубов.

Болельщик «Рубина»: Поздравляю «Краснодар»! С нетерпением жду, когда вы выбьете “Олимпиакос”».

Капитан Доигралес (болельщик «Локо»): «Дико интересно посмотреть на быков в группе, но у вас уже подобие основной сетки выходит. Одни топы на пути. Удачи в любом случае».

Приходят поздравления и из-за границы.

#Botafogo115 (из Бразилии): «Вы гиганты и больше, чем “Порту”».

Jaja (болельщик «Сент-Этьена»): Поздравляем с этой квалификацией. Реми Кабелля становится сильнее!».

AF1904: «От всех болельщиков «Бенфики» спасибо!».

В аккаунте Краснодар в Facebook география еще выше. «Быки» принимают поздравления от любителей футбола из Ирландии, Марокко, Аргентины, Перу, Турции, Чехии, Эстонии, США, Бразилии и Египта. Поистине, Лига чемпионов – самый популярный клубный футбольный турнир на планете. А ведь это только квалификация.

22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
12/08 19:30Хоккей
Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
13/08 19:00Футбол
Кержаков, Аршавин, Смолов: как мошенники обманывают футболистовЕвгений Алдонин и сотоварищи стали не первыми отечественными футболистами, ставшими жертвами собственной наивности.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
14/08 18:02Футбол
Олег Кононов: Чтобы победить «Тун», надо смотреть на себяГлавный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» рассказал о подготовке к игре и швейцарском футболе.
13/08 14:00Теннис
Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяцаМария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.
14/08 12:00Хоккей
«Магнитка» провела лучшую селекцию в КХЛ. Она идет за Кубком ГагаринаРуководство «Металлурга» подписало уйму качественных игроков.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
14/08 18:07Футбол
Айртон: Дома нам будет легче играть против «Туна», на расслабляться нельзяЗащитник «Спартака» Айртон накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» поделился ожиданиями от завтрашнего матча.
13/08 18:45Футбол
Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выпискаНаш постоянный эксперт рассказал о том, как несколько лет назад стал жертвой банка, который обокрал Евгения Алдонина и других российских футбольных звезд. Те потеряли миллионы долларов, а вот Ловчев почти все вложенные средства вернул. Чудом.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
13/08 21:00Футбол
Александр Егоров: Даудов не хватал судью Сухого, а защищалТрадиционный разбор полетов от руководителя департамента судейства и инспектирования премьер-лиги во вторник отменили, а потом все-таки назначили на поздний вечер.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
12/08 09:30Бокс
Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с МакабуРоссийский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
Новости
18:22 Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
18:15 Футбол «Рубин» оштрафован на миллион рублей из-за статуса Шаронова
17:53 Футбол «Ахмат» заплатит 150 000 рублей за оскорбление судьи
17:38 Футбол Тренер «Туна»: Моя команда способна пройти дальше
17:30 Футбол «Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори
17:17 Футбол «Химки» в большинстве не смогли обыграть «Томь»
17:13 Футбол Билеты на Суперкубок УЕФА продаются по 3500 евро
16:58 Футбол Сала мог погибнуть из-за угарного газа
16:38 Футбол СМИ: Руни лечится от алкоголизма
16:15 Хоккей Еще один юниор погиб с наушниками под поездом
15:58 Баскетбол Юнас Жеребко: Здорово, что теперь в «Химках» будет два шведа
15:43 Футбол Директор «Порту»: Кто не выполнил договоренности – так это «Матч ТВ»
15:25 Футбол Хердур Магнуссон: Мы все в ожидании дерби со «Спартаком»
15:15 Футбол Павел Колобков: Академия «Краснодара» может служить примером не только для России
14:55 Баскетбол Шведский форвард Жеребко подписал контракт с «Химками»
14:48 Легкая атлетика Дарья Клишина: Юрий Дудь? Слышала про такого
14:48 Футбол Джано Ананидзе: Не вижу огня в глазах Игнатова, Умярова, Глушенкова
14:32 Легкая атлетика Дарья Клишина: Если Роналду пригасит в ресторан? Почему бы не сходить 
14:28 Футбол Глава фан-клуба «Порту»: «Матч ТВ» должен был оплатить трансляцию до игры
14:04 Легкая атлетика Дарья Клишина: Машина мечты? Черный «Гелендваген»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика