Сергей Юран: Португальцы в шоке. Для них РПЛ - что-то вроде Кипра

- Когда вы недавно посещали нашу редакцию, то довольно скептически оценивали шансы «Краснодара» пройти «Порту». И что это было?

- Я тогда, если помните, желал успеха «Краснодару», но отталкивался от имени соперника. «Порту» в любом состоянии - это марка, европейский гранд, двукратный победитель Лиги чемпионов. Мне не понаслышке известно, как сложно там играть. Поэтому я и не слишком верил в краснодарцев.

Но наши - молодцы. Подловили соперника на некоторой расслабленности. В какой-то степени помогло то, что в Краснодаре было не 0:0, а 0:1. Если бы в первом матче была зафиксирована ничья, «Порту» со стартового свистка домашней игры включился бы по максимуму и заиграл бы так, как последние 35 минут, когда терять было уже нечего. Но португальцы засиделись на старте - и их за это наказали.

- Вам уже звонили португальские журналисты?

- Конечно. Они и до игры звонили, и сейчас.

- И что говорят?

- Все в шоке. Российские клубы в последние годы ничего не добиваются в Европе, поэтому португальцы считали «Краснодар» посредственным соперником. Я им и до матча пытался объяснить, что на самом деле все не так. Что РПЛ - крепенький чемпионат, это не Мальта или Кипр, как они наивно полагали. В Португалии действительно мало информации о российском футболе. «Краснодар» - просто загадка. Поэтому там сейчас шок. И шок приличный.

- А в России шок из-за отмененной телетрансляции. Наше ТВ во всем винит «Порту», который якобы заломил цену на права.

- Да я сам был в шоке от такого «облома». Как будто вернулись в каменный век - включаешь телевизор и ни по одному каналу не можешь посмотреть футбол. Слышал, «Порту» потерял из-за вылета 40 миллионов евро. Это, конечно, серьезный удар. И по имиджу, и по бюджету. Не удивлюсь, если сейчас снимут Сержиу Консейсау. Главный тренер отвечает за результат.

- Вас, как бывшего игрока «Порту», не могут пригласить на его место?

- Не знаю. Но «Краснодар» сделал хорошую рекламу нашему футболу. Так что не исключаю такого сценария. Теперь Порту лет 10 не забудет Россию, будет смотреть не только на Запад, но и на Восток.