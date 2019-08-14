Марк Шнайдер: Мы способны забить «Спартаку» два мяча и пройти дальше

- Какие ожидания от матча со «Спартаком»?

- Мы приехали в Москву с не самым удачным результатом после первого матча. Дома пропустили три мяча. Тем не менее, я убежден, что моя команда способная забить «Спартаку» у него дома два мяча и пройти дальше. Нам нужна для этого удача, но все возможно. Мы знаем, что нас ждет сложная игра. Но я считаю, глупо было бы приезжать, и надеяться на что-то, кроме победы.

- Вы сегодня катались на метро. Куда ехали?

- Мы знаем, что в Москве очень насыщенный трафик. Нам сказали, что добираться на метро – это самый удобный вариант. Что касается впечатлений, нам все понравилось. Мы очень довольны своей поездкой.

- Кого выделите по первой игре и видели ли матч «Спартак» с «Ахматом», в котором красно-белые победили? Можете отметить кого-то из футболистов?

- Да, мы видели игру в Грозном. Но мы и до этого знали, что «Спартак» - фаворит нашего двухраундового противостояния. Команда очень сильна индивидуально. Особо отмечу Шюррле, с приходом которого «Спартак» стал по-другому стал играть впереди. Но завтра нам надо будет играть о себя, создавать моменты, потому что без них мы не сможем забить мячи и пройти дальше.

- Шесть лет назад в такой же ситуации был другой швейцарский клуб «Санкт-Галлен». Тогда он неожиданно выиграл у «Спартака» и прошел дальше. Может, смотрели тот матч?

- Да, мы знаем про ту игру. Нам очень повезет, если завтра все сложится таким же образом. Шансов на такой счет довольно немного, но мы приложим все силы для победы.

- Сборная Швейцарии в рейтинге УЕФА стоит намного выше, чем Россия. Вы обращаете на это внимание?

- В целом это никак не влияет на ситуацию. Мы знаем, что сильнейшие российские игроки выступают в своем родном чемпионате. К тому же «Спартак» укомплектован качественными иностранными футболистами. Поэтому мы не обращаем внимания на рейтинги. В швейцарской сборной выступают в основном игроки, которые выступают за рубежом.

- Если представить, что «Спартак» выступает в чемпионате Швейцарии, то за какое место он бы там боролся и могли бы сравнить уровень «Спартака» с лидером чемпионата «Янг-Бойз».

- В нашем чемпионате «Спартак» точно бы претендовал на высокие места, как это ежегодно делают «Базель» и «Янг-Бойз», которые каждый год участвуют в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это команда очень высокого уровня.