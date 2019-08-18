Тони Шунич: Игра во втором тайме – это наша проблема - Советский спорт
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18 августа 2019 22:41ФутболГригорьевская Юлия

Тони Шунич: Игра во втором тайме – это наша проблема

Защитники «Динамо» Тон Шунич и Владимир Рыков после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России поделились своими впечатлениями.

- Как вам игра? – вопрос Шуничу.
- В первом тайме мы начали хорошо, сразу забили, но особо много моментов в первой половине встречи не создали. Счет был по игре 1:1. А после перерыва мы сели в оборону, пропустили второй мяч, а сами не забили.

- Пенальти был?
- Я не смотрел. В игре мне показалось, что нет. Потом спрашивал, сказали, что был, что по телевизору это было видно.

- У команды два поражения и ничья в последних встречах. Что происходит?
- Ох. Плохо. Нет результата. Я не могу сказать, что мы неважно провели эти три матча, но заработали только одно очко. Это плохой результат.

- Счет сегодня справедливый?
- Не знаю. Во втором тайме «Локомотив» играть чуть-чуть лучше.

- А что случилось во втором тайме? Почему «Динамо» немного сдало?
- Соперник прибавил. В этом чемпионате это наша проблема. Мы плохо играем вторые таймы.

- Как решить эту проблему?
- Не знаю. Если бы знал – решил бы ее. Надо работать.

- Можно сказать, что «Динамо» не хватает на последние десять минут: пропустили с «Рубином», с «Зенитом» и сейчас. Почему?
- Я и говорю, что у нас есть такая проблема. Возможно, это связано с физикой. Надо как-то это решать: поговорить между собой, сделать выводы.

- Как вам дебют Максимилиана Филиппа?
- Он очень хорошо начал игру. Это футболист высокого уровня, но он еще физически не готов на сто процентов. Я думаю, когда он физически добавит, это будет сильным усилением для нас.

- Почему вас поменяли?
- Я попросил замену, потому что у меня начала болеть приводящая мышца. Не хотел рисковать. Думаю, ничего серьезного. Завтра посмотрим, когда схожу к доктору.

- О чем говорил в раздевалке Дмитрий Хохлов? Три домашних поражения – это не тот результат, который хочет видеть руководство клуба и болельщики.
- Что тут можно сказать? Мы старались, просто не повезло. Печально. Но надо двигаться дальше. Впереди нас ждут хорошие матчи.

«За три матча ничего не построишь. Надо подождать»

- Какие впечатления отставила игра? – вопрос Рыкову.
- Она была равная, обоюдоострая. «Локомотив» использовал свои моменты, а мы не смогли. Мне кажется, матч был интересным.

- К середине второго тайма футболисты «Динамо» подустали. Каковы физические кондиции?
- Не думаю, что мы устали, просто игра была как на качелях: то в одну сторону, то в другую. Все хотели победить. Футбол был открытым. Но физически чувствовали себя хорошо.

- Сегодня у «Динамо» вышло два дебютанта. Как они приживаются в коллективе?
- В коллективе у них все хорошо, а как на поле - надо смотреть. Команда только строится. За три матча ничего не создашь. Надо немного подождать и все у нас в игре наладится. Уже сейчас какие-то моменты вырисовываются.

- Кто виновен в эпизоде с пенальти?
- Чьей-то вины нет, просто Миранчук хорошо сыграл, прокинул мяч. А потом пенальти исполнил. Это чисто мастерство футболиста.

- В команде нервная обстановка? Пока у «Динамо» только одна победа?
- Некоторые специалисты уже отправляют кого-то из команды. Но мы не обращаем внимания на это. Знающие люди понимают, что за неделю команда не построится.

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