Евгений Ловчев: Жиго сыграл как Андрей Тихонов - Советский спорт
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19 августа 2019 22:48ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Жиго сыграл как Андрей Тихонов

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о главном матче 6-го тура «Спартак» - ЦСКА (2:1).

«Спартак» всегда был духовитой командой, который выдает интересные матчи, когда все кипит и клокочет. Первый тайм у хозяев совсем не получился: игроки были слишком скованы, и особенно плохо действовала опорная зона - Зобнин и Гулиев. Они не вели игру, не доставляли мяч в переднюю линию.

В перерыве все новички-иностранцы «Спартака» почувствовали, что такое российское дерби. И на второй тайм вышли совсем с другими мыслями. И еще хотел бы отметить один момент: в «Спартаке» всегда были игроки, которые вели игру, зажигали команду. Одним из таких являлся Андрей Тихонов, с которым мы этот матч смотрели в студии. Сегодня в роли Тихонова выступил Жиго.

Отдельно хочется сказать про Шюррле. Это большой мастер, который четко знает, когда нужно придержать мяч, а когда сразу отдать на ход партнеру. Никаких лишних движений он не делает. Вспомним первый гол. Ведь с левого фланга подавали и Бакаев, и другие, но именно Шюррле исполнил все, как надо – филигранно навесил на Жиго, на свободное место, а тот очень здорово пробил головой. И, конечно, велика заслуга в этом мяче самого Жиго. Ведь именно он выбил мяч из штрафной, сам разогнал эту атаку, и сам же понесся вперед и ее завершил. А сколько защитников на его месте выбили бы мяч и посчитали на этом свою миссию в данном эпизоде выполненной.

Я не знаю, кто массово поджег эти файеры. Если верить комментаторам, то это были болельщики армейцев. Но этим они лишь навредили своей команде. Армейцы только сравняли счет, психологическое преимущество перешло к ЦСКА, но эта пауза нивелировала то психологическое преимущество.

И очень хорошо отработал во время этой паузы Олег Кононов – он собрал быстренько футболистов и эмоционально что-то выказал им. И первая же атака после возобновления игры закончилась голом.

Возможно, со мной не согласятся болельщики ЦСКА, но «Спартак» заслужил победу. И возродил надежду у своих болельщиков, что игра команды меняется в лучшую сторону.

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