Георгий Джикия: Тяжело проводить четыре матча за десять дней, но в этом тоже есть кайф

- Как вам игра? – вопрос Джикии.

- Мы победили в дерби. Все сегодня довольны и счастливы. Это большой праздник для «Спартака». Победа закономерна.

- Во втором тайме «Спартак» качественно прибавил. Что Кононов говорил в перерыве?

- Не буду разглашать происходящее в раздевалке. Ничего серьезного не произошло. Просто сделали корректировки, сделали выводы из первого тайма, прибавили и немного перевернули игру. Пошли моменты, стандарты, угловые. Стандарты принесли свои плоды.

- Видите символизм в том, что в таких матчах забивают люди. От которых не особенно этого ждут?

- Жиго любит атаковать и очень эффективно это делает. У нас все одиннадцать человек играют, и каждый хочет забить. Он это сделал – огромный молодец. Жиго получил приз лучшего игрока матча и это абсолютно заслуженно.

- Расскажите про паузу во втором тайме из-за дыма. Показалось, что «Спартак» к ней больше приспособился.

- Такой туман бывает в дерби. Не стоит обращать на него внимание. Была небольшая пауза. Это не так критично.

- Не удивило, что ЦСКА агрессивно начал прессинговать в первом тайме и минут сорок это делал, не давая передохнуть вообще?

- Согласен, что в первом тайме соперник доминировал, но в футболе такое бывает. Самое главное, что мы выдержали их натиск, а потом начали действовать агрессивнее и эффективнее.

- Вы согласны с Бакаевым, что четыре игры за десять дней – тяжеловато проводить?

- У него первый раз такое, а я все-таки с этим уже сталкивался. Понятно, что тяжело, но в этом тоже есть свой кайф, когда ты играешь и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Лично мне хорошо, когда есть столько матчей.

- С хорошим настроением едете в Брагу?

- Да, с отличным.

«Первый тайм получился не очень хорошо, а второй прошел под нашу диктовку»

- Вы сделали большое дело, победили в дерби. Поделитесь эмоциями? – вопрос Ещенко.

- Первый тайм у нас получился не очень хорошо. Второй больше прошел под нашу диктовку. Мы вышли и забили. Имели еще моменты для взятия ворот.

- Почему первый тайм получился таким невыразительным?

- Это связано с тем, что мы играем через три дня.

- То есть накопилась усталость?

- Пока разбежишься, пока наберешь кондиции…

- В первом тайме у ЦСКА вышел Нисимура. Тяжело было против него на фланге? Казалось, он был быстрее вас.

- В ЦСКА все игроки нормальные. Зачем кого-то выделять?