Валерий Рейнгольд: Я не восхищен игрой «Спартак». Первый тайм провален полностью

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– Я доволен дерби. Особенно тем, как «Спартак» в очередной раз провел второй тайм. Поздравляю «Спартак». Другое дело, что первый тайм был полностью провален. И если бы не Александр Максименко, устал повторять после каждой игры, ловить было бы ничего. Выручил.

Я всем благодарен. Это хорошее качество – уметь быстро перестроиться. Второй тайм – замечательный. И хочу поздравить ЦСКА. Армейцы сделали все, что могли. Они тоже были частью хорошего футбола. Давили в первом тайме и имели преимущество. Им не хватило своего Андре Шюррле. Если бы такой игрок у ЦСКА был, «Спартак» мог и не выходить на второй тайм. Валять дурака 45 минут – непозволительная роскошь. Пока это проходит, но это временно.

Поэтому я не восхищен игрой «Спартака». Если команда проигрывает моменты, эпизоды или даже целый тайм, об этом нужно говорить. Поэтому я акцентирую внимание на провальном первом тайме. Но потенциал есть. Его нужно показывать с первой минуты.

У ЦСКА хватает проблем. Очень медленные центральные защитники. Неспроста моменты возникали в их зоне. Армейцы играют за счет жесткой дисциплины. Они стараются выполнить все задания Виктора Гончаренко. Это проходит с командами невысокого класса, а от «Спартака» они не ожидали, что соперник сможет перестроиться.

Евгений Гинер всех лидеров продал и думает «вылезти» на этих молодых ребятах? Не получится. У них нет почерка. Вся надежда на Федора Чалова, который сыграл бездарно. Но его можно понять, он недавно сломал нос. Кроме него никого нет.

Впрочем, и у «Спартака» такая же проблема. Эсекьель Понсе сегодня не играл. И его некем заменить, хотя по уровню он ниже ушедшего Зе Луиша. Нужен еще один центральный нападающий. Понсе – не такой великий футболист. Он не способен выполнять тот объем работы, который выполнял Зе Луиш. Он другого склада игрок, его нужно снабжать мячами. А как это сделать, если «Спартак» первые таймы так играет?

Максименко? Это лучший вратарь в стране прямо сейчас. Не потому что спартаковец. Он прибавил. И мяч, который он пропустил, он мог взять, если бы его не коснулся Самуэль Жиго. Сумасшедший парень, безумная реакция и на линии хорош. Что еще надо? Александр Селихов долго будет сидеть в запасе.

В моем понимании в нашем чемпионате есть три вратаря, которые значительно лучше остальных: Максименко, Матвей Сафонов и Михаил Левашов. Я вижу конкуренцию только между ними.