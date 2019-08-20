Александр Егоров: У Семака нет телефона Матюнина. И он позвонил мне

О СУДЕЙСТВЕ В МАТЧЕ «ЗЕНИТ» – «АХМАТ»

– Много споров вызвал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева за фол на Александре Ерохине. Я, конечно, могу оценить действия арбитра Алексея Матюнина в той ситуации. Но давайте дождемся реакции контрольно-дисциплинарного комитета. «Ахмат» уже обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Уциева. Посмотрим, что решат коллеги. Не хотел бы оказывать своими давления на их вердикт.

При этом хотел бы подчеркнуть: раз Матюнин зафиксировал нарушение, то совершенно справедливо отменил гол Сердара Азмуна, который подхватил мяч и забил уже в пустые ворота. Свисток прозвучал сразу – и команды этот сигнал услышали. На повторе видно, как Андрей Семенов и Артем Дзюба остановились. Да, может, Азмун чего-то не расслышал. Но это уже не проблема судьи.

В целом Матюнин отработал небезошибочно. Возможно, немного расслабился, посчитав, что матч будет легким для судейства. В какой-то мере он выпустил нити игры из рук, когда «Ахмат» начал тянуть время, вызывая негативную реакцию у соперников. Это привело к выплеску эмоций в конце. И то, что команды не доиграли полторы минуты, тоже ошибка. Но Матюнин мне объяснил свои действия. Увидев воинственный настрой команд, он дал свисток, чтобы дело не дошло до драки.

Ну а самый больной для всех нас момент – это, конечно, не засчитанный гол Эмилиано Ригони во втором тайме. Тут оплошность, и серьезную, допустил не Матюнин, а его помощник. Дмитрий Сафьян – опытный лайнсмен. У меня нет объяснений, почему он зафиксировал офсайд, которого, конечно же, и близко не было.

О БОЛЕЗНЕННОЙ РЕАКЦИИ ТРЕНЕРОВ, ИГРОКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ЗЕНИТА»

– В ходе и после игры питерская сторона допустила ряд оскорбительных высказываний в адрес Матюнина и судейского корпуса в целом. Понятно, что мы это не приветствуем. Но тот же Сергей Семак потом принес публичные извинения. Он позвонил лично мне и попросил передать свои слова Матюнину – телефона арбитра у главного тренера «Зенита» не было. Я передал. На мой взгляд, конфликт исчерпан.

О ДЕРБИ «СПАРТАК» – ЦСКА

– Для меня любой матч – один из двухсот семидесяти. Ведь судейство должно быть одинаковым всегда, независимо от афиши. И все же отмечу Сергея Карасева. В понедельник он провел суперматч. Один из лучших в своей карьере. Дерби прошло с минимальным количеством предупреждений. Карасев дал командам побороться. Впечатление немного подпортили файеры, но это неотъемлемая часть подобных игр. Фанаты в дерби любят напомнить о себе. И команды к этому готовы.

Слышал, что ЦСКА остался недоволен, что игра возобновилась слишком быстро, когда дым еще не рассеялся. Не знаю, мне никаких официальных писем из клуба не поступало. И Карасев в той ситуации все сделал правильно. В соответствии с регламентом. Он возобновил игру тогда, когда камеры VAR уже могли использоваться. Поводы для претензий отсутствовали. Как, собственно, и в другом дерби тура – между «Динамо» и «Локомотивом».