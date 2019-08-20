Гончаренко отлично подготовился к «Спартаку», но ЦСКА слишком быстро устал

СТАВКА ГОНЧАРЕНКО – НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОТБОР

В столичном дерби ЦСКА и, прежде всего, «Спартак», выдали два принципиально разных тайма. В первые 45 минут Виктор Гончаренко очевидно переиграл своего оппонента. Против спартаковской схемы 4-2-3-1 он предложил 3-5-2, отрядив в пару Федору Чалову Дмитрия Ефремова. Желаем армейцу здоровья, но свои 22 минуты он провел довольно бесполезно. Вышедший вместо него Такума Нисимура был лучше вовлечен в игру (4,3 минуты на пас против 7).

Эта расстановка позволила Гончаренко получить преимущество перед собственной штрафной. Пробиться через центр спартаковцам не позволяли Ильзат Ахметов и опускавшийся к нему Иван Обляков (он чаще других вступал в отбор – 8 раз), а если красно-белым все-таки удавалось продвинуться, впереди их встречала еще тройка игроков обороны. Поэтому Гус Тил в первом тайме все время был вынужден все время сражаться за мяч с несколькими оппонентами и был не так заметен. Единственный по-настоящему острый момент ему создал Андре Шюррле, в одиночку продравшийся из середины поля к штрафной Игоря Акинфеева, но голландец с линии штрафной пробил мимо ворот.

Было заранее известно, что основное преимущество у спартаковцев будет на флангах, где за счет более высокой скорости Зелимхан Бакаев (слева), Джордан Ларссон (справа) и Шюррле (по всему фронту) могут убегать от оппонентов. Чтобы этого не допустить, крайним защитникам Марио Фернандесу и Константину Кучаеву, закрывавшим обе бровки, помогали крайние центральные защитники (Кирилл Набабкин справа и Хердур Магнуссон слева) и полузащитники Ахметов и Иван Обляков. Таким образом, Бакаев и Ларссон оказывались в клещах зачастую между трех оппонентов. Кроме того, большинство передач вингеры получали в борьбу.

ЦСКА ОТРЕЗАЛ АТАКУЮЩУЮ ЧЕТВЕРКУ «СПАРТАКА»

Функция по началу атак в «Спартаке» была возложена на Андрея Ещенко. По количеству передач защитник с отрывом стал лидером своей команды (64 с точностью 83%). Перекос на правый фланг был заметен невооруженным глазом. Для сравнения, Айртон сделал всего 31 передачу (81%). Решение Олега Кононова понятно. Против бразильца играл Марио Фернандес, тогда как Ещенко закрывал Кучаев.

Армейцы использовали высокий прессинг, большими силами встречая соперника перед его штрафной и перекрывая возможных адресатов для передачи. В результате Ещенко получал мяч в цейтноте и был вынужден быстро отправлять его вперед. Так был создан полумомент Тила. Андрей запустил мяч в чужую штрафную со своей половины поля, а голландец успел подстроиться и несильно пробил в руки Акинфееву.

Однако, за редким исключением, армейцам удавалось выиграть верховое единоборство в центре. Передачи низом на Романа Зобнина и Аяза Гулиева также не проходили, а по флангу на Ларссона не имели продолжения. Поднимавшийся к нему Магнуссон блокировал попытки шведа принять мяч и поднять голову для продолжения атаки. Таким образом, армейцы прижали соперника к бортам и не давали оттуда выбраться.

Показателен эпизод на 33-й минуте, когда Гулиев в течение восьми секунд сделал три (!) передачи назад – поочередно Айртону, Георгию Джикии и Самюэлю Жиго. Свободных адресатов впереди или хотя бы на той же линии просто не нашлось. Аяз был активнее задействован в игре, чем Зобнин (39 передач против 26), но практически не рисковал, играя назад. Зобнин больше играл вперед, но и ошибался значительно чаще (73% против 87%).

РИСК ГОНЧАРЕНКО

В результате в первые 45 минут спартаковцы редко преодолевали центральную линию и не могли доставить мяч к воротам Акинфеева. На 42-й минуте по количеству касаний мяча в штрафной гости превзошли оппонентов в шесть раз (19-3). Опустить мяч на землю у красно-белых не получалось. Если им все же удавалось преодолеть эти редуты в середине поля, то благодаря Тилу и опускавшемуся глубоко Шюррле. Однако в этом случае немца не хватало в штрафной. Показательный момент произошел на 26-й минуте. Бакаев при поддержке Шюррле и Тила продрался сквозь частокол ног и совершил опасный прорыв по флангу, завершившийся неточным пасом Ларссону в центр штрафной.

Проблема ЦСКА заключалась в том, что такой стиль игры очень энергозатратен, рискован и требует максимальной слаженности действий. Стоило спартаковцам вырваться из тисков, впереди открывалось свободное пространство, которое с приходом скоростных новичков они умеют использовать как никто в РПЛ. После получаса постоянного передвижения красно-синие устали, и такие эпизоды стали случаться все чаще. А под конец тайма «Спартак» стал даже изредка включать высокий прессинг.

ВСЯ ОСТРОТА В НОГАХ ФЕРНАНДЕСА И ВЛАШИЧА

Добыв необходимое преимущество в середине поля, армейцы завладели мячом и проводили много позиционных атак, однако преобразовать их во что-то большее не сумели. За исключением двух убойных моментов Чалова в первые 15 минут, которые не завершились голами только благодаря мастерству и удачи Александра Максименко, серьезных возможностей открыть счет у них не было.

Спартаковцы не успевали выйти большими силами вперед, поэтому даже перехваты на чужой половине поля (их за матч набралось 16) голевыми моментами у ворот Максименко не завершались. Соперник успевал вернуться и перегруппироваться. Большинство атак со своей половины поля было доверено начинать Магнуссону. Он редко искал возможность для передачи через центр. Чаще следовала или длинная диагональ на правый фланг Фернандесу, или передача по бровке. Что-то стоящее получалось извлечь только в том случае, если за мяч цеплялись Фернандес (4 обостряющие передачи со 100-процентной точностью) или Влашич (4 передачи, 75%).

Русский бразилец поучаствовал в обоих голевых моментах первого тайма. В первом случае он вместе с Влашичем и Ефремовым накрыл Айртона. Хорват доставил мяч в центр Облякову, чей удар рикошетом от Жиго едва не стал голевой передачей на Чалова.

А во втором эпизоде все тот же Айртон упустил Фернандеса после розыгрыша аута и позволил сделать нацеленную передачу в штрафную. Ефремов по мячу не попал, а Чалов угодил в ногу Максименко.

В целом, армейцы сделали ставку на фланговые атаки, куда для создания большинства смещался Влашич. Он не ограничивал себя центральной зоной, действуя по всему фронту атаки – помогал и Марио Фернандесу, и Кучаеву. Последний вынужден был постоянно накрывать Ещенко (даже стал лидером по количеству единоборств – 31, из них 55% успешные), и на атакующие действия сил ему уже не хватало – четыре попытки обводки, все неудачные.

КЛЮЧ К УСПЕХУ «СПАРТАКА» – КОМПАКТНОСТЬ

В перерыве Кононов внес правки в игру, и во втором тайме «Спартак» стал играть компактнее и чаще задействовать фланги. Для этого Бакаеву и Ларссону потребовалась помощь центральных полузащитников. Зобнин, Гулиев и Тиль при розыгрыше мяча стали чаще смещаться к бровке, предлагая себя, и армейцы потеряли количественное преимущество в этих зонах. Спартаковцам все чаще удавалось проскочить заслон и вырваться на оперативный простор.

Сбавили и сами красно-синие, в первую очередь в движении. Если в первые 45 минут они благодаря коллективному прессингу выдавливали оппонентов на края, то теперь стали регулярно за ними не успевать, оголяя полуфланги и центр поля. У «Спартака» стал лучше держаться мяч. Как следствие, позиционные атаки стали более частым явлением, и армейцам приходилось большими силами отходить назад.

Здесь их спартаковцы в случае потери мяча и встречали, вынуждая пулять мяч на противоположную половину поля в надежде на то, что за него зацепятся Чалов или Нисимура. В борьбе с высокими Жиго и Джикией получалось у них это так себе. А лучший бомбардир прошлого сезона в принципе не попал в игру. Он не только не реализовал два убойных момента, сознанных партнерами и проиграл почти всю борьбу (в атаке выиграно 38%; для сравнения, у Шюррле – 47%), но и слабо взаимодействовал с партнерами (22 передачи, у Шюррле – 30).

ЦСКА УСТАЛ, А «СПАРТАК» ЗАВЕЛСЯ

Контроль ЦСКА над мячом стал давать сбои. Показателен эпизод на 52-й минуте. Марио вернул мяч Набабкину, а тот не нашел лучшего решения, как отбросить его дальше Акинфееву. Пас получился плохим, и только своевременный выход вратаря позволил ему опередить Шюррле.

Кроме того, Тил стал играть ближе к атаке и собирать больше подборов. Вкупе с агрессивным прессингом это позволило быстрее возвращать мяч после потерь и отскоков у чужой штрафной. Выше стали действовать и Зобнин с Гулиевым.

Бакаев отвязался от левого фланга и начал чаще искать мяча в центре, а по левому краю к атакам стал подключаться Айртон. Один из таких походов завершился опасным ударом из пределов штрафной, заблокированным защитниками. Воспользовавшись некоторой свободной, спартаковцы нащупали возможности для переводов мяча с фланга на фланг, освобождая таким образом зоны в начальной стадии атак.

Потеряв много сил, армейцы стали чаще проигрывать и борьбу и тратить еще больше энергии на игру без мяча. Левый фланг практически утратил опасность (всего одна атака за матч, доведенная до удара). Лишь Марио Фернандесу справа удавалось протащить мяч и сделать передачу вперед. Оставшись без мяча, даже Влашич стал опускаться ниже в его поисках.

ЖИГО И ДЖИКИЯ – КОРОЛИ ВОЗДУХА

Гончаренко рассчитывал в концовке на навал и выпустил для этого Яку Бийола, но ничего кроме дальних забросов армейцы не придумали. А в центре штрафной властвовали Джикия (83% выигранных воздушных единоборств) и Жиго (75%).

По-прежнему слабое место у «Спартака» было в опорной зоне. Гулиев и Зобнин, по традиции, периодически вжимались в штрафную, оставляя свободной зону перед ней. Армейцы мало этим пользовались. Опасным получился лишь удар Облякова в первом тайме. А во втором это неожиданно принесло «Спартаку» даже пользу. Влашич стянул на себя Гулиева и Зобнина и покатил мяч в центр Облякову, но пас получился плохим, и его перехватил Жиго, начав таким образом голевую атаку.

Два других гола стали следствием индивидуальных ошибок. У своих ворот Жиго после удара Марио Фернандеса неудачно подставил ногу и помешал Максименко отбить мяч, а в чужой штрафной опередил Игоря Дивеева и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

ШЮРРЛЕ – НЕ ФОРВАРД, НО МОЖЕТ ИГРАТЬ ВЕЗДЕ

В целом, по многим статистическим показателям матч получился равным. В первые 45 минут доминировал ЦСКА, а после перерыва предпочтительнее смотрелся уже «Спартак».

Стоит отметить классную игру вратарей, каждый из которых по два раза выручил партнеров. Максименко отбил два удара в упор Чалова, Акинфеев парировал сильный удар Бакаева и каким-то чудом успел вытянуть ногу отразить удар Жиго после розыгрыша углового.

Также обращает на себя внимание очередной отличный матч Шюррле. В первом тайме большую часть времени ему пришлось отбегать вхолостую, потому что партнеры слабо снабжали его мячами и плохо поддерживали его начинания. Отсюда 14 потерь за матч (больше всех). После перерыва у него появились возможности проявить себя. Он вновь не привязывался к одной позиции, умно открывался и с удовольствием играл на партнеров.

После первого матча с «Динамо» мы вынесли в заголовок «Шюррле – жадный», потому что несколько раз он брал игру на себя вместо того, чтобы обострить передачей на партнера. Сейчас, когда он лучше понимает своих товарищей, такой проблемы уже нет. Напротив, с ЦСКА он практически только ассистировал партнерам, нанеся всего два удара (оба неудачно).

Но как же он хорош с мячом и как классно видит поле! Если бы Мельгарехо, которого немец вывел один на один с Акинфеевым в компенсированное время, не поторопился с ударом, концовка матча для «Спартака» прошла бы совсем спокойно. Не имея, по факту, ни одного голевого момента немец создал для партнеров целых три.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СТАТИСТИЧЕСКИХ ФАКТОВ:

- Лидерами по голевым моментам стали Жиго и Чалов (по 3), тройку замкнул Бакаев (2). У француза были самые опасные моменты – 1,15 xG, тогда как у форварда только 0,86.

- Чаще всех по воротам бил Тил (5 попыток, 2 – в створ). Три удара он нанес из пределов штрафной, еще два – из штрафного полукруга. Влашич и Обляков нанесли по три удара. Хорват попал дважды, а у россиянина все ушло в молоко.

- Чаще всех обострял Бакаев (5 ключевых передач), но делал это неудачно (20% успеха). Из футболистов средней линии Ларссон, Гулиев, Обляков и Ахметов не сделали ни одной обостряющей передачи.

- Лидер по количеству перехватов/отборов после потерь Ахметов (10), второе место – Ещенко (8).

- Если разделить створ ворот на шесть зон, спартаковцы попали во все. У армейцев четыре удара из семи пришлись по центру.