Алексей Сафонов: Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина - Советский спорт
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21 августа 2019 00:22ФутболМощенко Захар

Алексей Сафонов: Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина

Известный агент прокомментировал появившуюся во вторник информацию о весьма любопытных суммах трансферов полузащитника Алексея Сутормина сначала из «Оренбурга» в «Рубин», а затем в «Зенит».

«СМЕШНЫЕ СУММЫ СВЯЗАНЫ С ФИНАНСОВЫМ ФЭЙР-ПЛЕЙ»

Странная история с переходом Сутормина, который за неделю успел сменить три клуба, наделала много шума еще в конце июня – начале июля. Сейчас же выяснялись шокирующие подробности. Если верить известному телеграм-каналу, сообщение которого потом было подтверждено публикацией официальных документов на другом интернет-ресурсе, оба трансфера Сутормина составили… по 50 тысяч. Не евро, а рублей!

Как подобное могло произойти, если изначально речь шла о выплатах компенсаций клубам в размере 2-2,5 млн евро? Чем это может обернуться в дальнейшем? Каким образом сенсационная информация стала достоянием общественности? Эти и другие вопросы мы и задали Алексею Сафонову.

– Действительно, подобная информация не может находиться в открытом доступе, – отметил известный агент. – Это в Европе обычная практика – указывать вполне реальные суммы трансферов. В РПЛ такого и близко нет… Да, «Динамо» вроде называло конкретные цифры в контрактах, но что-то ни один новичок к бело-голубым за пятьдесят тысяч рублей не переходил…

Странная утечка. Но де-юре ведь ничего не нарушено: если ты хозяин трансфера, можешь хоть бесплатно оформить переход. Другое дело, в условиях соглашений есть так называемые механизмы солидарности, оговаривающие выплаты тренерам, воспитавшим игрока. И если сумма трансфера действительно составляла 50 тысяч рублей, то детский наставник Сутормина получит условные двадцать копеек.

– Тогда почему молчит и не возражает клуб «Строгино», воспитанником которого является Сутормин?
– У всей системы клубов «Строгино» есть свой хозяин, вернее один из хозяев – Сергей Анохин, который был в свое время вице-президентом РФС, а сейчас входит в исполком. Значит, либо его эта ситуация устраивает, либо все заинтересованные люди в этой структуре что-то с перехода имеют – и куда более весомое, чем те двадцать копеек. На мой взгляд, подобные смешные суммы в документах в большей степени связаны с финансовым фэйр-плей УЕФА. То есть Малкома «Зенит» берет за 40 миллионов евро, а Сутормина – за полсотни тысяч рублей.

– Абсурд!
– Я лично сталкивался с ситуациями, когда ребят 2000 или 2001 года рождения требовалось устроить в Испанию, и разговор начинался с суммы в 400 тысяч евро. А тут, получается, готового игрока, кандидата в сборную можно заполучить за пятьдесят тысяч рублей.

– Если клубы хотят соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, все равно можно найти некую золотую середину, оформив переход, условно говоря, хотя бы за пять миллионов рублей, но не за смехотворную же сумму!
– Соглашусь. Странно. Наверное, пятьдесят тысяч стоит только чучело Сутормина, которое «Рубин» выставил на презентации команды, а потом выложил этот ролик в интернете.

«НАКАЖУТ НЕ ТОГО, КТО СХЕМУ ПРИДУМАЛ, А ТОГО, КТО «СЛИЛ» В СМИ»

– Сейчас отовсюду слышатся крики и стоны, что детские тренеры получают копейки. Так какой доход они могут получить от подобных трансферов?
– Всем все понятно, но… Беда в том, что «Зенит» в этой ситуации серьезно подставляет Александра Дюкова (бывшего президента питерского клуба, а ныне главу РФС. – прим. ред.). Он для нас по-прежнему ассоциируется с Питером – а тут такая история! В той же Англии, если клуб объявляет о переходе игрока, все это сразу фиксируется и проверяется со всех сторон.

– Возможен ли подобный вариант с условными суммами, если трансфер происходит с участием зарубежного клуба?
– Есть страны, у которых низкий коэффициент. Та же Словения… К примеру, хочу я молодого игрока отдать в Испанию, а там коэффициент высокий. Но если его сначала в аренду в Словению отдать, то сумма существенно снизится: игрок станет в четыре-пять раз дешевле.

– Каково теперь будет самому Сутормину? Ведь все начнут тыкать в него пальцем и говорить, что он стоит полсотни тысяч «деревянных»…
– Ну а игрок-то в чем виноват? Здесь вопросы к руководству клуба. На этот счет есть старый анекдот. Демонстрация, идет делегация независимых профсоюзов. Вопрос: почему они независимые? Ответ: потому что от них ни хрена не зависит! Вот и в случае с Суторминым то же самое.

– Стоит ли теперь ожидать появления тенденции оформления трансферов за бесценок? Или, наоборот, за этим процессом будет ужесточен контроль?
– А кто ужесточит контроль? Вон в «Строгино» могли задать вопрос, какие они получат деньги за Сутормина – так их просто послали на три буквы!

– Значит, сделают так, чтобы цифры прописью в контрактах не просачивались в прессу?
– Отвечу опять же анекдотом. В деревне идет лекция по истории. Лектор говорит: «Вот это – череп Александра Македонского в детстве, это – в зрелости, а это – в старости». Из толпы вопрос: «Это что же, у него три головы, что ли, было?». А в ответ: «Идите вы… Это лекция для колхозников!». Так и в случае с контрактом Сутормина: крайним сделают того, от кого была утечка информации. То есть накажут не того, кто всю эту хитрую схему придумал, а кто ее в СМИ «слил». Тем более что там затронуты интересы «Газпрома», «Зенита», а не какого-то там клуба из Мухосранска.

– В общем, жить нашему футболу и дальше с этими «серыми» схемами?
– Видимо, так. И это очень корявые схемы, которые смотрятся некрасиво. «Зенит» в этой истории явно перегнул палку. А за рубежом, поверьте мне, нашу прессу тоже читают. Так что не стоит удивляться, что к нам, к российскому футболу на Западе настороженное отношение.

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