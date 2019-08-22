Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте

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– Нынешняя «Брага» – очень амбициозный проект. Клуб растет все последние годы и уже наступает на пятки традиционным грандам. Уверен, в этом сезоне они будут бороться за тройку призеров португальского чемпионата. И в Лиге Европы «Брага» ставит задачу попасть в группу. Для этого нужно побеждать «Спартак».

– По какой схеме сыграет «Брага» в четверг?

– Главный тренер команды Рикарду Са Пину использует две схемы – 4-3-3 и 4-2-3-1. Думаю, дома он выберет первый вариант. Линия атаки «Браги» – одна из сильнейших в Португалии. Не случайно за первые четыре официальных матча команда забила 11 голов. Из центрфорвардов самый опасный – Паулиньо. А в полузащите выделяется Андре Орта, который вернулся из МЛС. Восходящая звезда португальского футбола. Именно Орта дает динамику игры. Ему главный тренер «Спартака» Олег Кононов должен уделить особое внимание. Москвичей ждет очень сложное испытание.

– Сергей Юран говорил нам, что «Порту» не так давно недооценил «Краснодар», считая Россию чем-то вроде Кипра или Мальты. В Португалии действительно такое отношение к РПЛ?

– Мне кажется, Сергей Николаевич не совсем прав. Россия в рейтинге УЕФА стоит выше Португалии – и здесь об этом прекрасно знают. И со стороны «Порту» никакой недооценки «Краснодара» не было. Просто российский клуб оказался более удачливым, более дисциплинированным – и поставил соперника в тупик. Хотя и «Порту» смотрелся сильно. Я был на игре, видел все своими глазами.

– Матчи «Браги» и «Спартака» воспринимаются в Португалии как борьба за рейтинг УЕФА?

– Конечно. Какая-то из стран потеряет одного представителя в еврокубках. Каждый матч будет за шесть очков. Ведь между шестым и седьмым местами в рейтинге УЕФА принципиальная разница. И португальцы стремятся опередить Россию.

– Недостатка в информации о «Спартаке» нет?

– Здесь в курсе, что новички красно-белых Джордан Ларссон и Гус Тил не сыграют против «Браги». И португальцы считают одним из преимуществ своей команды более длинную скамейку. У «Браги» за четыре матча уже 18 игроков основного состава прошли. Человек семь на лавке всегда готовы выйти и усилить игру. По ТВ много аналитики по «Спартаку». Разбирают последние матчи. Так что не стоит рассчитывать, что игра москвичей станет неожиданностью.

– Са Пинту проигрывал «Спартаку» в 2000-х, когда защищал цвета «Спортинга». Он об этом помнит?

– Это лучше у него спрашивать. А вообще, Са Пинту – очень импульсивный тренер, дополнительная мотивация ему не нужна. Он умеет настроить команду. Если будет надо, может, и напомнит игрокам о том поражении.