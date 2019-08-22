Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004 - Советский спорт
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22 августа 2019 14:57ФутболАвгустин Александр

Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004

«Краснодар» потерпел в Пирее разгромное поражение от «Олимпиакоса» и практически лишился шансов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Разобрать игру мы попросили бывшего главного тренера краснодарского клуба.

«СЫГРАННОСТИ НЕТ, ВИЛЕНА ПЕРЕДЕРЖИВАЕТ МЯЧ»

– После 3:2 в Порту никто не мог представить, что «Краснодар» получит на выезде от «Олимпиакоса» четыре безответных гола. Что это было?
– Давайте по порядку. Перед игрой многие полагали, что «Олимпиакос» устроит натиск ворот «Краснодара». Дескать, греческие трибуны погонят своих вперед – и надо будет под этим натиском устоять. Но ничего такого в дебюте я не увидел. «Олимпиакос» с самого начала играл спокойно, выдержанно, неагрессивно. У греков был виден четкий план на игру, которого они придерживались.

У нашей же команды, даже с учетом довольно среднего темпа матча, мяч совершенно не держался. До перерыва и вспомнить нечего. Один удар в створ, один угловой. И всё. Ничего общего с матчем в Порту, да и многими другими играми сезона, в которых «Краснодар» показывал совсем другой футбол.

Впрочем, если внимательно приглядеться к тому, как играла команда до этого, то стабильности, баланса и раньше не было. Все-таки серьезные изменения в составе не могут пройти бесследно. У «Краснодара» очень много новичков. Где-то на эмоциях они выдавали яркие отрезки, но взаимопонимания им по-прежнему не хватает. Чудес не бывает. На то, чтобы новая команда сложилась, пары месяцев недостаточно.

Отсутствие сыгранности проявляется в эпизодах. Например, центральный защитник или опорник получает мяч, а под него никто не подстраивается, адресата нет. И нет игры в одно-два касания. Чем ближе к чужим воротам, тем меньше нацеленных передач. А вблизи своей штрафной это чревато потерями, за которые тут же следует наказание.

Тот же Тонни Вилена – классный игрок, спору нет. Но человек меньше 5-6 касаний обычно не делает, явно передерживает мяч. Какая тут может быть быстрая командная игра? А это же конек «Краснодара». В размеренном позиционном нападении «быки» не так опасны.

– Но «Олимпиакос» все равно удивил. Согласны? Если сравнивать трансферную стоимость игроков, которые выходили на поле, греки уступали нашим в два раза…
– На поле играют не миллионы, а люди. И «Олимпиакос» лучше использовал свои козыри. Хотя, их не так и много. Типичная греческая команда. Вязкая, чем-то похожа на сборную Греции образца победного Евро-2004. Те греки, правда, всех 1:0 обыгрывали, а эти забили четыре мяча. В концовке сказалось и исполнительское мастерство. Оно у «Олимпиакоса» не уровне. И не важно, сколько стоит тот или иной футболист.

«ОТСУТСТВИЕ СУЛЕЙМАНОВА В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ – НЕ ОШИБКА»

– Многие считают, что «Краснодар» ошибся со стартовым составом, что ротацию надо проводить иначе.
– А в чем ротация? У «Краснодара» много травмированных. Вот и Александр Мартынович выбыл. До этого потеряли Ари. Виктор Классон и Юрий Газинский с начала сезона не играют. В Пирее был вполне боевой состав, исходя из имеющихся ресурсов. Просто есть вопросы к отдельным исполнителям. Кристоффер Олссон не попал в игру, когда в первом тайме пришлось менять Реми Кабелля. Маркус Берг не впечатлил. Тут, пожалуй, действительно лучше было выпустить сначала Ивана Игнатьева. Берг же при определенном счете мог пригодиться в концовке.

А вот то, что Магомед-Шапи Сулейманов, в отличие от Порту, появился после перерыва, а не с первых минут, тренерским просчетом не считаю. Шапи отлично умеет выходить на замену. Все это знают.

– Но в Порту Сулейманов еще в первом тайме оформил дубль. Может, и теперь получилось бы?
– Ну как такие вещи можно планировать? Насколько я понимаю, выход Шапи в стартовом составе против «Порту» был вынужденной мерой, опять же из-за травм. А здесь на флангах сыграли Вандерсон и Юнес Намли. Нормально все было.

– То, что Мураду Мусаеву из-за проблем с лицензией не разрешено в еврокубках руководить командой со скамейки, сказалось в Пирее?
– Вряд ли. Уверен, Сергей Матвеев вполне справляется с обязанностями главного тренера во время матчей. Там же не нужен какой-то сумасшедший подсказ с лавки. И наверняка Матвеев и Мусаев на постоянной связи. А с трибуны, кстати, игру видно лучше. Для анализа ситуации это только в плюс. Так что не надо заострять внимание на этом моменте. Отсутствие Мусаева на скамейке – меньшее из зол.

«В КРАСНОДАРЕ НУЖЕН БЫСТРЫЙ ГОЛ. И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДВА – К ПЕРЕРЫВУ»

– Показалось, что в концовке «Краснодару» помешало отсутствие еврокубкового опыта. Когда надо было сберечь более-менее приемлемый счет, команда шла вперед и пропускала контратаки. Будто не держала в голове ответную игру…
– О каком отсутствии опыта речь? Все легионеры команды давно играют в еврокубках. «Краснодар» тоже постоянный участник. Да, не Лиги чемпионов. Но и в Лиге Европы набралось достаточно матчей против очень серьезных соперников. Вспомните минувший сезон – «Валенсию», «Байер», «Севилью»… А победа над «Порту» – это что, не опыт? Так что не согласен. В концовке сказались совсем другие факторы. В первую очередь отсутствие сыгранности, о котором я уже сказал.

– «Зенит» в прошлом году сумел пройти в квалификации Лиги Европы минское «Динамо» после гостевого поражения 0:4. У «Краснодара» есть шансы повторить ту питерскую сказку?
– Понятно, что параллели с Минском неуместны. Это все-таки Лига чемпионов. И это «Олимпиакос», а не бронзовый призер чемпионата Белоруссии… Рецепт на ответный матч против греков понятен. Нужен быстрый гол. И желательно два – к перерыву. Вот только как их забить команде, которая в этой Лиге чемпионов пока не пропустила ни разу? Греки приедут в Краснодар с четким заданием играть от обороны. И это они умеют.

С другой стороны, перед глазами «Краснодара» есть пример «Порту». Мы же помним, как в Португалии наши вели 3:0... То есть, при поддержке своих трибун классная команда в состоянии отыгрывать серьезную фору. Вот только у меня нет ощущения, что уровень игроков «Краснодара» выше, чем у «Олимпиакоса». Матч в Пирее скорее убедил в обратном. И все же надежда умирает последней. Заранее сдаваться, конечно, ни в коем случае нельзя.

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