«Брагу» не пожелаешь… «Спартак» проиграл в Португалии

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ГЛАДИАТОРСКИЕ БОИ ЗА РЕЙТИНГ УЕФА

Жребий в нынешнем евросезоне явно не слеп. Не будем утверждать про подогретые шарики в прозрачных вазах, определяющие «нужные» пары в квалификации обоих клубных турниров, но определенные закономерности с налетом мистики заметить можно легко. Если Россия спорит с Португалией (и пока опережает ее) за важнейшее шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, стоит ли называть чисто случайным совпадением очные поединки представителей именно этих стран в квалификации сначала Лиги чемпионов, а теперь и Лиги Европы?

Спросите, какой в этом резон? Во-первых, футбольные чиновники максимально повышают градус противостояния на отборочной стадии еврокубков, привлекая к ней дополнительное внимание болельщиков. Ведь прямые конкуренты «убивают» друг друга на глазах у почтенной публики – зрелище похлеще гладиаторских боев! Во-вторых, здесь при желании можно углядеть и заговор против России: кому, как не умелым и техничным представителям Пиренеев сокращать до минимума российскую квоту в еврокубках. А то сюда летать далеко и осенью слишком холодно.

Впрочем, это все общие размышления, а конкретика заключалась в противостоянии двух красно-белых клубов. «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов прошел «Порту» – и что с того? Играть сразу тремя клубами на групповом этапе нам, видимо, пока так и не суждено. А вот если «Брага» сделает счет в виртуальном поединке Португалия – Россия ничейным, пройдя «Спартак», России это обернется крупными неприятностями. Шестое место в рейтинге УЕФА тогда почти наверняка от нас уплывет…

Команда Олега Кононова прилетела на Пиренеи практически в полном боекомплекте. В составе делегации были даже Гус Тил и Джордан Ларссон, которых нет возможности заявить на матчи Лиги Европы до наступления групповой стадии. Наверное, тренерский штаб красно-белых прав, используя любую возможность для установления максимального контакта между игроками, скорейшего его превращения в единое целое.

Если же говорить о стартовом составе, он стал почти полной копией того, что начал выездную встречу с «Туном» на предыдущей стадии квалификации. Лишь справа в защите вышел не Николай Рассказов, а Андрей Ещенко. Впрочем, минуте на 13-й и Рассказову, и Лоренсо Мельгарехо пришлось спешно идти разминаться. Португальцы пару раз настолько жестко атаковали Айртона, что возникли опасения на предмет досрочной замены бразильца. Слава Богу, обошлось.

ПОРТУГАЛЬЦЫ ПОИГРАЛА В ЦСКА

Вообще «Брага», видимо, тщательно изучив запись последней спартаковской игры, решила «замаскироваться» под ЦСКА. Вот только ключевыми ингредиентами высокого прессинга хозяев были не мобильность и скорость перемещения игроков, а чрезмерные жесткость и агрессия. Правда, для начала хватало и этого, чтобы заставить гостей чувствовать себя некомфортно.

Москвичи, судя по всему, сознательно тоже решили в определенной степени повторить в Браге «армейский вариант». Форсировать события, проводя матч на третий день после изматывающего дерби, да еще и после дальнего перелета на западную оконечность континента, было бы верхом неразумности. В этом не было никакого смысла еще и потому, что двухматчевое противостояние диктует свои законы. И «Спартак» их отлично знает.

Безусловно, выжидательная манера игры может быть чревата опасными ситуациями у своих ворот. И в середине тайма Александру Максименко действительно пришлось поднапрячься, чтобы вытащить мяч из правого нижнего угла после дальнего удара Жоао Палиньи. Но все-таки это были отдельные вспышки, а в остальном гости держали игру под контролем.

На 35-й минуте спартаковцы организовали симпатичную контратаку веером, поступательно перемещая мяч из центральной зоны влево, откуда затем последовала нацеленная передача на Эсекиэля Понсе. Аргентинец, оставшись с глазу на глаз с голкипером Матеусом, дуэль проиграл. Но даже если бы и выиграл, взятие ворот не было бы зафиксировано из-за офсайда.

Тем не менее, этот эпизод послужил тумблером, включившим спартаковскую атаку. В течение двух минут плотные удары из-за пределов штрафной наносили Зелимхан Бакаев и Понсе. В первом случае Матеус мяч забрал, во втором снаряд просвистел рядом со штангой.

В самой концовке тайма «Брага» снова активизировалась. У ворот Максименко возник эпизод, когда соперники дружно стали сигнализировать судье о якобы имевшей место игре рукой у кого-то из спартаковцев. А затем случились несколько неприятных кроссов, после которых любое касание мяча может отправить его в сетку. Впрочем, гости такого подарка сопернику не сделали.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ «ОЛИМПИАКОСА»-2

Вторая половина началась с бодрящего удара с правой (!) Резиуана Мирзова, который до перерыва подобных дерзостей себе не позволял и держался даже в более густой тени, чем его партнеры по группе атаки «Спартака». Матеус показал окрашенным в красно-белые цвета (все-таки есть то, что роднит оба клуба!) трибунам, что он из раздевалки уже вернулся: и физически, и ментально.

Следующим пунктом программы Бакаев пустился в фирменный рейд по правой бровке. Вышедший на замену Жоао Новаиш повис на спартаковце, хватая того за шею и прочие части тела, что по достоинству было оценено испанским арбитром Хавьером Эстрадой Фернандесом, показавшим португальцу желтую карточку.

Затем «Спартак» продемонстрировал наигранную комбинацию при розыгрыше штрафного, напоминающего угловой. Передача от флажка пошла в свободную зону у линии штрафной, куда, словно из-под баскетбольного заслона, выбежал Андре Шюррле. Немец чуть улучшил позицию и был готов положить мяч в ворота, однако удар успели заблокировать.

Казалось, что Кононов предусмотрел все подводные камни игры на третий день после сверхэнергозатратного дерби: после перерыва «Спартак» только прибавлял в движении. Но – только до середины второго тайма. А затем португальцы, словно очнувшись и вспомнив, что у них уплывает преимущество своего поля, вновь захватили инициативу.

Как и положено, сначала прозвучал тревожный звоночек. Рикарду Орта, обведя на левом фланге вокруг пальца Аяза Гулиева, прострелил в центр штрафной, где Айртон едва не срезал мяч в свои ворота. Но, как выяснилось, чему быть – того не миновать. Другой Рикарду – Эшгайю, воспользовавшись громадной дырой на левом фланге обороны «Спартака», беспрепятственно срезал угол и сделал скидку на 11-метровую отметку. У Жоао Новаиша удар не получился, зато вышла голевая передача на все того же Рикарду Орту, которому оставалось лишь подставить ногу.

После этого возникло ощущение, что со «Спартаком» в концовке может случиться нечто подобное тому, что накануне сотворил с «Краснодаром» «Олимпиакос». Жоао Новаиш дальним ударом едва не попал в неконтролируемый Максименко дальний угол. Однако москвичи нашли в себе силы на ответные выпады. И однажды Понсе головой мог сравнять счет, если бы не кошачья прыгучесть Матеуса.

Когда-то это должно было случиться: неидеальная сыгранность и пока еще не полная обойма «Спартака» где-то обязательно должны были привести к отрицательному результату. И еще хорошо, что поражение в Португалии получилось минимальным. Через неделю в Тушино есть шансы все исправить.

Лига Европы

Раунд плей-офф

Первый матч

«Брага» (Португалия) – «Спартак» (Москва, Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Р.Орта (Жоао Новаиш, 74)

«Брага»: Матеус – Рикарду Эшгайю, Бруно Виана, Сантуш (Тормена, 64), Нуну Секейра – Вилсон Эдуарду (к), Франсержио (Жоао Новаиш, 46), Жоао Палинья, А.Орта (Кошта, 85) – Паулинью, Р.Орта

«Спартак»: Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон – Зобнин, Гулиев (Умяров, 85) – З.Бакаев, Шюррле, Мирзов (Мельгарехо, 63) – Э.Понсе

Предупреждения: Жоао Новаиш, 51 – Гулиев, 26. Джикия, 78

Судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

22 августа. Брага. Стадион «Эштадиу Мунисипал»

Ответный матч – 29 августа