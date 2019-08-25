Олег Иванов: Арбитр судил хорошо, это мужской футбол

- Как оцениваете судейство в матче? – вопрос Иванову.
- Мы проиграли 0:3, арбитр судил хорошо. Это мужской футбол.
- То есть, вопросов по неназначенному пенальти нет?
- Ну а что, мы каждый тур будем про пенальти разговаривать? Тут поставил, там нет. Те поплакали, эти поплакали. Что, других тем нет?
- Что в игре «Ахмата» не получилось?
- Забить. При счете 0:1 у меня был момент, но там Фернандес выручил армейцев. Забей этот мяч, игра могла бы сложиться по-другому.
- В этом моменте, наверное, уже видели мяч в сетке ворот?
- Нет. Я видел других футболистов: Акинфеева, Дивеева. Я решил пробить в этот угол, но получилось так, что Фернандес прочитал момент и поставил ногу.
- Без Уциева и Глушакова сложнее было играть? Наверное, пришлось многое менять в тактическом рисунке.
- Мы наигрывали определенные компоненты и так получилось, что Уциев был дисквалифицирован, а Глушаков наигрывался под определенную схему. Но произошел форс-мажор. Человек не смог выйти на поле. Пришлось его менять.
- Антон Швец сказал, что у него есть вопросы по судейству.
- У нас каждый тур есть определенные вопросы. Но я думаю, что нет смысла их мусолить. Судья давал играть, давал бороться. Значит, так надо.
- Какие впечатления от матча? – вопрос Облякову.
- Мы хорошо играли и могли забивать больше. Держали игру под контролем, создавали моменты и победили заслуженно.
- Наконец-то прорвало на стандартах.
- Я подаю, как умею. Не все получается, не добираемся до мяча. Или выигрываем борьбу, но не забиваем. Это дело случая.
- Весной подавали лучше.
- Просто тогда мы больше забивали.
- Как Бийол адаптируется на месте центрального нападающего?
- Неплохо. Я - молодой футболист, как и Кучаев, и нам интересно поиграть слева, справа. Яка может забивать больше мячей. Думаю, что ближе к атаке ему интересно.
- Реализация в матче – это результат уверенности?
- Наверное. Мы стараемся забивать. В прошлых матчах не получалось, а тут реализовывали свои моменты.
- Какие-то помарки были?
- Они всегда бывают. Ошибки потом разберем.
- Над Чаловым шутили, что забил головой?
- Он ведь нападающий, поэтому должен уметь и ногами, и головой забивать.
- Довольны игрой команды? – вопрос Шарлии.
- Перед встречей с «Ахматом» мы помнили, что в прошлом матче потеряли очки. В двух играх мы добыли только два очка, и это была ужасная ситуация. Поэтому понимали, что нужно выигрывать. Я доволен игрой, здорово, что мы победили.
- Как оцените гол Марио Фернандеса?
- Марио прекрасен. Защитники не могут выстоять против него. Он очень вовремя забил и после этого появилось больше свободных зон. Благодаря этому мы смогли забить еще.
- Довольны тем, как вышли на замену?
- Да. Я доволен своей производительностью. В первом тайме тяжело сразу включаться и входить в игру без разминки, но я считаю, что хорошо вышел.
- Что у вас с рукой?
- Мне было очень больно в том моменте. Я сделал подкат, рука пошла по газону и соперник наступил мне на руку, но оказалось, что все в порядке.