Олег Иванов: Арбитр судил хорошо, это мужской футбол

- Как оцениваете судейство в матче? – вопрос Иванову.

- Мы проиграли 0:3, арбитр судил хорошо. Это мужской футбол.

- То есть, вопросов по неназначенному пенальти нет?

- Ну а что, мы каждый тур будем про пенальти разговаривать? Тут поставил, там нет. Те поплакали, эти поплакали. Что, других тем нет?

- Что в игре «Ахмата» не получилось?

- Забить. При счете 0:1 у меня был момент, но там Фернандес выручил армейцев. Забей этот мяч, игра могла бы сложиться по-другому.

- В этом моменте, наверное, уже видели мяч в сетке ворот?

- Нет. Я видел других футболистов: Акинфеева, Дивеева. Я решил пробить в этот угол, но получилось так, что Фернандес прочитал момент и поставил ногу.

- Без Уциева и Глушакова сложнее было играть? Наверное, пришлось многое менять в тактическом рисунке.

- Мы наигрывали определенные компоненты и так получилось, что Уциев был дисквалифицирован, а Глушаков наигрывался под определенную схему. Но произошел форс-мажор. Человек не смог выйти на поле. Пришлось его менять.

- Антон Швец сказал, что у него есть вопросы по судейству.

- У нас каждый тур есть определенные вопросы. Но я думаю, что нет смысла их мусолить. Судья давал играть, давал бороться. Значит, так надо.

«Могли забить «Ахмату» и больше»

- Какие впечатления от матча? – вопрос Облякову.

- Мы хорошо играли и могли забивать больше. Держали игру под контролем, создавали моменты и победили заслуженно.

- Наконец-то прорвало на стандартах.

- Я подаю, как умею. Не все получается, не добираемся до мяча. Или выигрываем борьбу, но не забиваем. Это дело случая.

- Весной подавали лучше.

- Просто тогда мы больше забивали.

- Как Бийол адаптируется на месте центрального нападающего?

- Неплохо. Я - молодой футболист, как и Кучаев, и нам интересно поиграть слева, справа. Яка может забивать больше мячей. Думаю, что ближе к атаке ему интересно.

- Реализация в матче – это результат уверенности?

- Наверное. Мы стараемся забивать. В прошлых матчах не получалось, а тут реализовывали свои моменты.

- Какие-то помарки были?

- Они всегда бывают. Ошибки потом разберем.

- Над Чаловым шутили, что забил головой?

- Он ведь нападающий, поэтому должен уметь и ногами, и головой забивать.

«Мне наступили на руку, но сейчас все в порядке»

- Довольны игрой команды? – вопрос Шарлии.

- Перед встречей с «Ахматом» мы помнили, что в прошлом матче потеряли очки. В двух играх мы добыли только два очка, и это была ужасная ситуация. Поэтому понимали, что нужно выигрывать. Я доволен игрой, здорово, что мы победили.

- Как оцените гол Марио Фернандеса?

- Марио прекрасен. Защитники не могут выстоять против него. Он очень вовремя забил и после этого появилось больше свободных зон. Благодаря этому мы смогли забить еще.

- Довольны тем, как вышли на замену?

- Да. Я доволен своей производительностью. В первом тайме тяжело сразу включаться и входить в игру без разминки, но я считаю, что хорошо вышел.

- Что у вас с рукой?

- Мне было очень больно в том моменте. Я сделал подкат, рука пошла по газону и соперник наступил мне на руку, но оказалось, что все в порядке.