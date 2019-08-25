Евгений Ловчев: Рано говорить, что «Спартак» поймал чемпионский фарт

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«Спартак» выиграл по делу. Да, кто-то может сказать, что если б не сэйв Максименко в концовке, красно-белые, видимо, проиграли бы. Но «Спартак» не хотел довольствоваться ничьей, он играл только на победу, до самого финального свистка атаковал и заслуженно победил. Я смотрел матч, и в концовке не покидала мысль: сейчас забьют. Есть такое понятие – чемпионский фарт. Но сейчас, конечно, об этом рано говорить.

Решающим фактором стало мастерство новичков: Шюррле много сам бил, порой, может быть, и торопился, но и отдавал как обычно много. Тил очень мастерски сыграл во втором мяче. Обычно из такой позиции бьют в дальний угол, а он пробил в ближний на противоходе, туда, куда никто не ожидал. Что касается Ларссона, в первом тайме швед разочаровал, во втором выглядел немного лучше и забил, но все же не могу сказать, что он сильно порадовал.

«Спартак» временами очень плотно осаждал штрафную «Крыльев», было много навесов, и здесь вспомнился Зе Луиш, который сейчас постоянно забивает в Португалии. Как его не хватает в этих моментах! Не хватает также и Фернандо, когда он в настроении и в лучшей форме. Не хватает его точных дальних ударов. Шюррле много бьет, да и другие стараются бить, но все эти удары с линии штрафной, когда соперник накрывает.

Если делать вывод, то «Спартак» такой игрой возвращает болельщиков на трибуны.