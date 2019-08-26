Дмитрий Хомуха: Проблема не в лимите, а в финансировании клубов из бюджета

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Напомним, под его руководством российские юниоры завоевали золото Евро-2013 (игроки до 17 лет) и серебро Евро-2015 (до 19).

«ЛУЧШЕ ПРИГЛАСИТЬ ТАЛАНТЛИВОГО ПАРНЯ НА ПРОСМОТР В МОСКВУ, ЧЕМ ЛЕТЕТЬ К НЕМУ В ИРКУТСК»

– Вы редко даете развернутые интервью. Не жалуете журналистов или не слишком общительны?

– К прессе нормально отношусь. Просто следую принципу: лучше работать, чем говорить.

– Тогда начнем с текущих дел. Сейчас вы тренируете команду ребят 2002 года рождения. Ваш контракт действует до 31 декабря?

– Да. Цикл завершен. С нового года ребята перейдут в следующую возрастную категорию.

– Так может, вы продолжите с ними работать?

– Это не мне решать. Продление контракта – прерогатива руководства РФС.

– Главному тренеру первой сборной Станиславу Черчесову проще – все кандидаты постоянно на виду. А как искать по всей стране не слишком известных юных ребят?

– Сейчас в РФС создается селекционный отдел. Это большое подспорье, появится возможность просматривать те регионы, в которых у нас не было своих представителей. Заработала юниорская лига, на ее сайте – подробная информация по 17-летним игрокам. Выступающие в этой лиге ребята регулярно приезжают в Москву, их можно посмотреть в деле.

– Если вам позвонят из условной Иркутской области и скажут, что там появился отличный парень, выпишите себе командировку?

– Одно дело, если парень выделяется среди сверстников в регионе, и другое – если он также ярко проявит себя на первенстве России. Мы в любом случае примем сигнал к сведению, но лететь в Иркутск необходимости нет. Лучше пригласим парня на сбор и здесь посмотрим.

– Академии российских топ-клубов ищут таланты по всей стране и аккумулируют лучших у себя. Это облегчает работу?

– Облегчает. Но пример Саши Головина показывает, что некоторые талантливые футболисты из глубинки все равно не попадают в поле зрения ведущих академий. Хотя, селекционные отделы клубов работают неплохо. Процентов 97 лучших юношей страны оказываются там.

«ПУТЬ ОДИН – ПЕРЕХОД НА РЫНОЧНЫЕ РЕЛЬСЫ»

– В советские времена в матчах второй лиги (аналог ПФЛ) в составе каждой команды на поле должны были выходить хотя бы двое 17-летних. Это правило помогало молодым развиваться?

– Я один из тех, кому оно точно помогло. Уже в 17 лет играл с мужиками. И за счет этого быстро адаптировался к взрослому футболу, дорос до уровня союзного чемпионата. Можно ли перенести это правило в сегодняшний день? Думаю, нет.

– И мы порой теряем целые поколения. Классический пример – юниорская сборная Игоря Колыванова, которая взяла золото Евро-2006. Лидер той команды Александр Прудников, сменив множество клубов, сейчас выступает за ереванский «Алашкерт»… Правда, следующие поколения уже не пропадали так бесславно.

– Лимит предоставил молодым шанс. Допустим, из моей сборной 1996 года рождения многие заиграли на серьезном уровне. Головин, Антон Митрюшкин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Рамиль Шейдаев, Александр Зуев. Финалы чемпионатов Европы для 17– и 19-летних их здорово закалили. Все, чтобы заиграть в премьер-лиге, у них имелось – оставалось окрепнуть физически.

Двое уже являются членами национальной сборной. Это Головин и Баринов. Думаю, в ближайшее время к ним добавятся другие. Главный критерий моей работы – чтобы ребята дорастали до национальной команды страны.

– Какие-то поощрения от РФС за это положены – премии, грамоты?

– Такого пока не было. Но это не главное. Для тренера важнее видеть результат своей работы.

– Из сказанного выше следует, что вы поддерживаете лимит на легионеров в РПЛ. На этот счет противоречивые мнения.

– Все говорят «А», но почему-то никто не говорит «Б». Проблема не в лимите, а в том, что большинство клубов финансируются из госбюджета. Отсюда – стремление руководителей эти средства быстро освоить. Но если бы клубы работали по рыночным принципам, то сами уделяли бы большое внимание подготовке резерва. Возникла бы конкуренция!

Если же просто убрать лимит, сохранив бюджетное финансирование, ничего не будет. Путь один – переход на рыночные рельсы. Да, в этом случае поначалу наш футбол может откатиться на несколько шагов назад. Зато будут заложены правильные механизмы. И когда они заработают, мы эти временные потери быстро компенсируем и получим мощную отдачу.

«ВЕРНУЛСЯ НА БАЗУ В ШЕСТЬ УТРА – СРАЗУ ДО СВИДАНИЯ, БЕЗ САНТИМЕНТОВ»

– Тренер хоккейной молодежки Сергей Голубович после недавней победы на Кубке Глинки сказал, что в его команде ребята по характеру разные, но все они – порядочные люди. Про своих можете так сказать?

– Абсолютно, с полной уверенностью. Мы прикладывали и прикладываем серьезные усилия, чтобы подготовить ребят к переходу во взрослый футбол. Поэтому такая большая группа игроков и стала востребованной.

– Если перед вами с одной стороны явный талант, но уже испорченный человек, а с другой – не яркий, но очень надежный паренек, кого выберите?

– Проведем беседу, затем будем смотреть на реакцию этого молодого таланта. Если реакция адекватная, дадим шанс, чтобы он пересмотрел свое поведение. Не будет изменений – расстанемся и сделаем выбор в пользу, как вы его назвали, надежного парня.

– Нынешние поколения юношей более профессиональны, чем, допустим, лет десять назад?

– Думаю, да. Ребята стали более амбициозны, мечтают о премьер-лиге и в перспективе – о хорошем европейском клубе. И понимают, что для этого нужно демонстрировать лучшие качества ежедневно – на тренировках, в играх. А это возможно только при профессиональном отношении к делу.

– Какие у вас порядки на сборах? Ходите по номерам после отбоя?

– Как только ребята приезжают на сборы, мы сразу оговариваем правила. И они их принимают. У нас нет задачи уговаривать кого-то защищать честь своей страны.

– Когда кто-то не принимает правила – сразу отправляете домой?

– Если увидим, что игрок вернулся в расположение команды в шесть утра – сразу до свидания, без сантиментов. Такое поведение говорит о том, что футбол у человека не на первом месте. А на первом – слава, деньги. Заниматься перевоспитанием в этом случае бессмысленно.

– Как подбираются места для проведения отборочных матчей Евро? В Москве, наверное, бессмысленно играть – зрителей будет мало. Ваш голос многое значит в этом выборе?

– Безусловно. Но я всегда предпочитал, чтобы отборочный цикл проходил за рубежом. Там ребят не отвлекают посторонние факторы. А в России понаедут родственники, друзья, агенты… Это не способствует хорошему выступлению.

«ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ НЕПОМНЯЩЕГО, НО ЗА СОВЕТАМИ НЕ ОБРАЩАЛСЯ»

– Вас помнят как одного из лидеров «Зенита» и ЦСКА 1990-х годов. К тренерской профессии готовили себя заранее?

– Еще когда играл, начал обучаться в Высшей школе тренеров. Тогда была такая возможность – совмещать учебу и профессиональную карьеру. И уже с дипломом ВШТ продолжал выступать. За ЦСКА, «Шинник», «Терек». Так как с будущей профессией я определился заранее, это здорово помогало. Конспектировал занятия всех тренеров, с которыми пересекался в этих клубах.

– Учеба в ВШТ много дает игроку, у которого за плечами большая карьера?

– Безусловно. В ВШТ ты намечаешь разные направления в работе. А уже потом сам выбираешь тот футбол, который тебе ближе.

– Однако Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп в ВШТ не учились…

– У них есть лицензия Pro, они обучались на курсах. В противном случае, никто бы им не разрешил тренировать профессиональный клуб.

– С вашим первым тренером Валерием Непомнящим, у которого играли в Ашхабаде, часто советуетесь?

– Внимательно слежу за его статьями в прессе. Мне интересно его мнение. Но за советами нет смысла обращаться. Валерий Кузьмич всегда работал во взрослом футболе, а юношеский – достаточно специфичен.

«ЛАТВИЯ – НЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА»

– В 2016 году вы пробовали тренировать клуб «Рига». Почему после успехов с юниорами не взяли паузу на отдых?

– Поступило предложение из Латвии, я его принял. Но быстро понял, что поторопился. Изначально мы договорились с руководителями «Риги», что будем выстраивать в клубе профессиональную систему. Все оказалось не так. И через четыре месяца расторгли контракт по обоюдному согласию.

– Каким вам показался чемпионат Латвии?

– Есть два-три клуба c более или менее стабильным финансированием. Они играют в Европе. Все остальные решают локальные задачи.

– Эти два-три клуба в нашей премьер-лиге могли бы закрепиться?

– Не думаю. Скорее, это уровень ведущих клубов ФНЛ.

– В Риге жить комфортно – вкусная еда, спокойствие. Не жалеете, что там не сложилось?

– Надо делать выбор между жизненным комфортом и карьерой. Латвия – не лучшее место для профессионального роста как тренера.

– Этим летом «Рига» прошла два отборочных раунда Лиги Европы. Удивлены?

– Нет. Уровень первых раундов Лиги Европы позволяет лучшим латвийским клубам выступать там успешно. Но это же еще не групповая стадия.

– Да, в группу «Рига» вряд ли пробьется после гостевого поражения 1:3 от «Копенгагена»…

– Вот видите.

«СОПЕРНИЧАЛИ С ДЕМБЕЛЕ, САНЕ, АСЕНСИО…»

– Кто-то из великих сказал: тренер должен постоянно работать, иначе теряется квалификация. Неужели простои так драматичны?

– Если пауза продолжительная, то понемногу начинаешь отставать от коллег. Футбол постоянно движется вперед.

– Но тренеру никто не мешает ходить на стадион, смотреть трансляции. Он в курсе всех веяний и тенденций. В чем проявляется отставание?

– Одно дело – смотреть игры, и совсем другое – ежедневно работать с командой. Допустим, тебе в голову пришла идея, но она так и останется на бумаге, если ее нельзя применить на практике.

– Готовы в случае необходимости продолжить тренерскую карьеру в клубе ПФЛ?

– Все зависит от уровня задач, стратегии развития клуба. Просто попасть в ФНЛ и там болтаться не интересно. Уж лучше защищать честь страны в юношеском футболе. Здесь ты постоянно сталкиваешься с сильными соперниками, ставишь максимальные цели. Это гораздо интереснее, чем ходить в середняках ФНЛ.

– С какими будущими звездами соперничали игроки ваших сборных?

– Список получится длинным. Навскидку: чемпионы мира Бенжамен Павар, Люка Эрнандес и Усман Дембеле. Еще один француз – Кингсли Коман. Немцы Лерой Сане и Тимо Вернер. Несколько испанцев, которые уже привлекались в первую сборную, включая Марко Асенсио. Все эти ребята играли на чемпионате Европы 2015 года в Греции, где мы дошли до финала.

«НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ПОСТУПАЛО ЛИ ГОЛОВИНУ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЗ АНГЛИИ»

– Из вашей команды самую яркую карьеру пока сделал Головин. Как оцениваете его первый сезон в «Монако»?

– Претензии есть всегда. Тем более если команда едва не вылетела в низший дивизион…

– Один из лучших матчей Головин провел против «ПСЖ», почти под занавес сезона. Александр попортил нервы суперклубу в Париже: забил гол, мог оформить дубль, если б не вратарь.

– Всегда можно провести отдельный матч на хорошем уровне. Но важна стабильность. Если Саша перейдет из «Монако» в более статусный клуб, скажем, английской премьер-лиги, тогда и скажем, что во Франции он прогрессирует.

– Но Головин сам отказался переезжать в Англию…

– Никто не знает, было ли приглашение. Все эти слухи, разговоры могли быть частью закулисных игр, в том числе – агентских. Но Саша уже адаптировался в «Монако». Это точно. Пора выходить на лидирующие позиции, все данные для этого у него есть.

«ПРИЯТНО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ БАРИНОВА»

– На родине в Ашхабаде давно были?

– Давно. Но мама и сестра ко мне оттуда часто приезжают.

– Почему не перевезли их в Россию?

– Они сами не захотели.

– Развал Союза застал вас в Харькове: «Металлист» выступал тогда в высшей лиге СССР. Но вы выбрали сборную Туркмении по просьбе вашего детского тренера. А могли бы закрепиться в сборной Украины?

– В первых чемпионатах Украины я был на слуху. Думаю, в сборную приглашение получил бы. А там – кто знает?

– Какая медаль с юношами дороже: золото 2013-го или серебро 2015-го?

– Обе дороги. Это был успех для команды того возраста. Но медали, повторюсь, не главное. Важнее, что много ребят потом оказались востребованными на уровне премьер-лиги. Это показатель нашей работы.

– Кто-то из бывших подопечных обращается за советом?

– Иногда звонили, когда намечался переход. Но это на первых этапах взрослой карьеры. Сейчас у большинства есть, к кому обращаться. А недавно Дима Баринов прислал видеообращение к нынешней юниорской сборной перед чемпионатом Европы. Было очень приятно.

