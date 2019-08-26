Станислав Черчесов: Дзюба – наш капитан. Он сильнее Чалова

«ЧАЛОВ ИГРАЕТ ТАМ, ГДЕ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ»

– Довольны ли вы сделанным выбором на сентябрьские матчи сборной России?

– Чемпионаты в большинстве стран стартовали, где-то уже сыграны и кубки. Мы проанализировали выступления футболистов и остановили выбор на тех, на ком посчитали нужным. У нас впереди два матча со сборными Шотландии и Казахстана – это совершенно разные по стилю команды. Поэтому нам надо было не просто набрать игроков, а тех, кто соответствует нашей игре в тактическом плане и подходит для участия в этих матчах.

У молодежной сборной будут официальные матчи, а в этом случае мы придерживаемся принципа – если футболист подходит для выступления за молодежную сборную, а в первой сборной не планируется в основной состав, он играет там, где больше пользы принесет.

– Вы говорите о Федоре Чалове?

– О нем и о других футболистах, проявляющих себя в чемпионате России. Если они в молодежке, это не значит, что они хуже. Просто наша команда складывается с учетом определенных факторов.

– Есть ли конкретная причина, почему Чалов не рассматривается вами в качестве основного футболиста сборной?

– Артем Дзюба наш капитан команды, и для нас он лучше. Всему свое время.

– Были ли у вас колебания относительно каких-либо конкретных кандидатов в сборную?

– У нас нет никаких колебаний, только четкий анализ игроков и команды соперника, против которого этим игрокам предстоит сыграть. Если бы мы играли с другими соперниками, возможно, и состав был бы другой.

– Вы говорили, что получение британских виз может стать проблемой. Повлияло ли это как-то на ваш выбор?

– Нет. Мы сделали достаточное количество виз – около пятидесяти – на случай, если что-то, не дай бог, случится. Мы же не в России проводим первый матч. Футболисту надо было бы прилететь в Британию, а за день-два визу не сделаешь. Можно сказать, что у нас был расширенный список, из которого мы выбирали окончательный.

«ДЛЯ КОМЛИЧЕНКО СБОР БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ»

– Почему в субботу поехали в Уфу на матч «Зенита», а не в Краснодар на игру с «Локомотивом»?

– Всегда куда-то едешь с определенными мыслями и целями. Подробностей раскрывать не буду – раз слетал, значит, так надо было. Кто у нас играет в «Краснодаре»? Один Сергей Петров? А игроков «Локомотива» вижу каждую неделю, я же живу возле стадиона. Практически все игроки были у меня на сборах по 20 раз.

То, что мне нужно, я увидел. Иногда бывает так, что главное не в том, чтобы кто-то понравился, а в том, чтобы убедиться, что кто-то тебе не нравится.

– Нет ни одного игрока из состава «Рубина», например, Егора Сорокина. Чем они вас не устраивают?

– Они меня полностью устраивают. Их нет, потому что так решили в этот раз.

– Удалось ли посмотреть матчи Александра Головина во Франции?

– Их всего-то было два. Первый тур он пропускал из-за дисквалификации. Обе другие игры мы видели, и я с ним даже поговорил. Первую игру он играл на одной позиции (атакующего полузащитника – прим. ред.), вторую – на другой (центрального полузащитника – прим. ред.), которая ему ближе. Там же он играет и у нас.

– Можете отметить его прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

– Про прогресс говорить рано. Они только стартовали, там собирается новая команда. Но то, что мы увидели, нас устроило.

– Покер Николая Комличенко сыграл какую-то роль при вашем выборе?

– Нет. Потому что он и в европейских кубках уже забивал в этом сезоне. Понятно, что покер – это только лишний плюс, другое дело, что он у нас был и на предыдущем сборе. Стараемся быть последовательными, поэтому вызвали его и на этот сбор. На том сборе обсуждали с ним некоторые темы, сейчас посмотрим, как он проанализировал наши разговоры. Для него этот сбор будет определяющим.

Все-таки когда игрок в первый раз приезжает в сборную, нечасто бывает, что он может с первой минуты влиться в команду. Поэтому нам надо иногда проявлять терпение и не делать резких движений.

«НЕ БЫЛО МЫСЛИ ВЫЗВАТЬ СОБОЛЕВА – ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ»

– Как относитесь к тому, что Роман Нойштедтер приехал в «Динамо», где выступает на позиции опорного полузащитника?

– К приезду в Россию отношусь спокойно. Если бы он играл в «Фенербахче», «Вольфсбурге» или «Майнце», мы смотрели бы его с таким же удовольствием. Главное, что он имеет постоянную практику. Да, он сыграл на той позиции, на которой мы не будем его использовать. Другое дело, что для нас это бонус – он может сыграть и центрального полузащитника, и перейти в опорную зону. Возможно, это и сыграло роль в том, что Егора Сорокина из «Рубина» нет, а Нойштедтер – есть.

– Не было ли мысли вызвать Александра Соболева, забившего шесть мячей в семи турах?

– Нет. Всему свое время. Он только начал проявлять свои качества. Надеемся, это только продолжится. Сейчас мы решили дать возможность Комличенко проявить себя.

– Общались ли с Денисом Черышевым? В каком он состоянии?

– Общался. Он в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. К сожалению, в последнем матче он не играл, но до того на сборах и играл, и забивал. В первом туре вышел на замену, сделал пенальти. Посмотрим, в какой он форме. Чемпионат же только стартовал. Нельзя до конца понять, сколько времени он будет проводить на поле.

– Считаете ли вы наличие троих правых в сборной России защитников оптимальным?

– На левый фланг у нас вызваны два футболиста, а на правый три. Мы исходили из того, что у Федора Кудряшова есть предупреждение, и в случае получения желтой карточки в Шотландии он пропустит матч с Казахстаном. Для того, чтобы застраховаться на этот случай и не нарушать тренировочный процесс вызовом третьего левого защитника, мы вызвали Сергея Петрова, который может сыграть на обоих флангах. Стараемся, чтобы и футболистам было комфортно. Если вызывать 25-27 человек, потом в тренировочном процессе сложно их использовать.

Вячеслав Караваев в той же ситуации, что и Комличенко. Вызывался в сборную, знаком нам. Чемпионат Голландии стартовал, он там играет, уже забивал и отдавал передачи. Наша задача – видеть прогресс и лично оценить его психологическое состояние. Он мог быть вызван и на прошлый сбор, но пропустил его из-за свадьбы. Хотим показать Караваеву, что рассчитываем на него. Все в его руках.

«ЖЕЛАЕМ КУДРЯШОВУ И ДЖАНАЕВУ «СОЧИ» УСПЕХОВ»

– Исходя из состава молодежной сборной России, не кажется ли вам, что эта команда могла бы дать бой и первой команде?

– Пусть они дадут бой сборной Сербии. Мы и без боя с ними обойдемся.

– Можете поделиться мнением, чем отличаются сборные Шотландии и Казахстана?

– Не хотелось бы делиться тем, что мы обсуждаем между собой. Они ведь тоже нас читают. У Шотландии недавно поменялся тренер, но для нас это не проблема – у Казахстана тоже перед матчем с нами менялся тренер.

– Беспокоит ли вас, что будущее Караваева и Комличенко до закрытия трансферного окна под вопросом?

– Абсолютно не беспокоит.

– Не будут ли они отвлекаться?

– Будут отвлекаться, отправим обратно. Комличенко же это не помешало сделать покер в последнем матче. Значит, не отвлекается.

– Можно ли сказать, что позиция центрального защитника – самая проблемная?

– Нет, почему?

– Потому что есть Георгий Джикия и остальные.

– Мы же раньше без Джикии как-то играли. Никаких проблем не было. У нас есть обойма футболистов, плюс подрастает молодежь. Ее мы тоже смотрим.

– Радует ли вас плотность в лидирующей группе команд в РПЛ?

– Это чисто информативная статистика. Через три тура может быть уже совсем другая картина. Приходя на игру, я смотрю конкретные вещи, которые меня интересуют, а не турнирную таблицу.

– Федор Кудряшов перешел в «Сочи». Считаете ли вы, что результаты команды сказываются на психологическом состоянии футболистов? И как у него сейчас дела?

– Мы разговаривали с ним после недели его пребывания в «Сочи». Мы говорили ему, что надо делать относительно выступлений за сборную. Он сделал выводы и в следующем матче с ЦСКА был признан лучшим игроком. Он играет на двух позициях – левого центрального защитника в тройке и левого линейного.

Перешел в «Сочи» и Сослан Джанаев. Выступает там на хорошем уровне. Они приняли то решение, которое приняли. Мы можем его только поприветствовать и пожелать удачи.

«ПОЗДРАВИЛ ДЗЮБУ ПО СМС»

– Были ли у вас сомнения по третьему вратарю?

– Не было. Александр Беленов в последних матчах в хорошем состоянии, поэтому проблем с выбором у нас нет. Если бы Антон Шунин травму не получил, тоже имел бы хорошие шансы получить вызов. Не знаю, на ком мы бы остановились.

– У Романа Зобнина очень плотный график игр…

– У Петрова, Руслана Камболова и Джикии тоже плотный график. Не вижу прямой связи между количеством сыгранных матчей и состоянием игроков. Бывает, что футболист играет в нормальном ритме, приезжает к нам, мы его обследуем, и выясняется, что он в плохом состоянии. А бывает, и наоборот.

Вот они 1 сентября приедут вечером, 2-го у нас обследование и маленький мини-тест, и мы поймем, кто в каком состоянии. В любом случае, до 6-го у нас есть время. Задача и тренерского, и медицинского штабов в том, чтобы подвести их к игре. Тренировочный процесс всегда подстраивается под футболистов.

– Поздравили Артема Дзюбу с днем рождения? Может, что-нибудь подарили?

– Ничего ему не подарил, кроме вызова. Только смску ему отправил, поздравил. Так у нас принято – поздравлять через смс.

– Матч в Великобритании станет для Дзюбы дополнительным стимулом, чтобы проявить себя и уехать в АПЛ?

– Не думаю, что это будет лишним мотивационным моментом. Он капитан команды, личное должно отходить в сторону.