Евгений Ловчев: «Зенит» управляется только хлыстом стоящего у бровки Семака?

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Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев критикует Семака за отсутствие творческий идей, хвалит «Спартак» за эмоции, соглашается с Черчесовым по поводу Чалова и не верит в спасение «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом».

ЛИДЕРЫ ОТ АУТСАЙДЕРОВ ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ЗАРПЛАТОЙ

«Уфа» – «Зенит» – 1:0

Давно вывел для себя формулу – каков характер тренера, таков характер и у команды. А ведь все мы знаем Вадима Евсеева, как человека с очень твердым характером. Поэтому удивляться боевитости «Уфы» не приходится. Тем не менее, ее сенсационная победа в первую очередь – результат провала «Зенита».

Сегодня игра питерского клуба очень напоминает ту, что мы видели прошлой осенью до зимнего перерыва, когда они встряхнули команду покупкой троих новичков. Весной казалось, что связка Артем Дзюба – Сердар Азмун – это навек. А теперь второй тур подряд они доказывают, что чтобы побеждать, им обязательно нужен 100-процентный настрой. Нет мотивации, и «Уфа» ни в чем не уступает «Зениту», имеющему состава на две скамейки. И еще третью отдали в «Сочи».

Еще довелось услышать, что сыграло роль отсутствие дисквалифицированного Сергея Семака. Если так, это вообще безобразие. Команда управляется только хлыстом стоящего у бровки тренера? Как следствие, «Зенит» позволил сразу четверым конкурентам догнать себя в турнирной таблице.

Не помню, чтобы когда-нибудь в нашем футболе после третьего-пятого тура сразу пять команд находились на вершине. А ведь семь туров из 30 – это же почти четверть чемпионата! Считаю, что это только на пользу, чемпионат России стал очень интересным. Раньше я засыпал на шести матчах из восьми, а сейчас игра смотрится всегда. И всегда команды из подвала могут отобрать очки у лидеров. Лидеры от аутсайдеров отличаются только зарплатой.

В таких напряженных матчах и растет уровень мастерства игроков. Времена, когда Егор Титов, Андрей Тихонов и Илья Цымбаларь выходили и всем отгружали по четыре гола, прошли. С другой стороны, бросается в глаза разделение в турнирной таблице между первой семеркой и всеми остальными. Было бы интересно, если бы после первого-второго круга команды разделились на две группы и рубились между собой: лидеры – за место в еврокубках, аутсайдеры – за спасение, как было в переходном сезоне-2011/12.

В семи турах «Зенит» забил девять голов – меньше, чем кто-либо из ведущей пятерки. Это мизер для такого дорогостоящего состава. Питерцы почему-то оказались не готовы к тому, что против них все играют от обороны и готовы стоять в своей штрафной. Команда такого уровня обязана уметь преодолевать такие редуты. Даже навала у них не вижу. Вижу только, как Игорь Смольников раз за разом вместо того, чтобы быстрее доставить мяч вперед, пасует назад Браниславу Ивановичу.

И тут я подхожу к тому, что в России – тренерский кризис. Только Юрий Семин умеет построить игру команды, а в молодых тренерах я этого умения не вижу. На соперничестве и взглядах на игру Константина Бескова и Валерия Лобановского десятилетиями двигался вперед советский футбол, но теперь ничего этого нет. Очень хорошо отношусь к Сергею Семаку, но не вижу, в чем он изменил команду по сравнению со временами Лучано Спаллетти или Мирчи Луческу.

Может, нашим молодым тренерам не хватает времени, но творчества, изюминки, новшеств в игре их команд нет. В феврале «Сити» задушил «Челси» (6:0). В том матче команда Гвардиолы управляла игрой соперника, в составе которого полно мастеров вроде Давида Луиса, Жоржиньо, Н’Голо Канте. Мы о таком уровне управления игрой можем только мечтать.

«СПАРТАК» ПОНРАВИЛСЯ ЭМОЦИЯМИ. ТРЕНЕРСКОЙ РУКИ КОНОНОВА НЕ ВИЖУ

«Крылья Советов» – «Спартак» – 1:2

То же можно сказать и про «Спартак». Не вижу тренерской руки Олега Кононова, только мастерство отдельных исполнителей вроде Гуса Тила и Андре Шюррле. Понимаю, что Кононов взял Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова, усилив действия команды на флангах. Да, они здорово тащат мяч, идут в обыгрыш, но в этом нет командной игры. Это игра отдельных футболистов. Взаимопонимания, перехода из обороны в атаку в команде нет.

Это отсутствие тренерской мысли. Игроки надевают под футболки какие-то модные датчики, все анализируется. Да ради бога! Но где игра-то? Эдуард Стрельцов пяткой мог дать пяткой пас, и все дурели. Однажды играл с ним в нападении за ветеранов. Он поддавший был после вчерашнего матча и играть особо не мог, но вышел. Мы разыгрывали с центра. Он попросил откатить ему под пятку. Я ему откатываю, он пяткой отдает, и 25 тыс. зрителей десять минут стоя ему аплодируют. Вот что значит великий мастер. А здесь где такие мастера? Они просто не растут! Чья вина, если не тренеров?

«Спартак» за семь туров почти полностью сменил переднюю линию. Почему нельзя было сделать это к старту сезона и наиграть новый состав на сборах? Поэтому в первых таймах красно-белые играют плохо, а после перерыва прибавляют. Потому что сыгрываются на глазах. Еще хуже дела обстоят в командах рангом ниже вроде «Сочи», который комплектуется прямо по ходу сезона. Может, надо за полмесяца до старта закрывать заявку на сезон? Тогда клубы думали бы о комплектации заранее. А то у нас, кроме «Зенита», почти никто не пришел к первому туру во всеоружии.

«Спартак» понравился в основном эмоциями. Да, нанесли почти три десятка ударов, но большинство из них – для галочки. Шюррле бил отовсюду, откуда даже и бить-то не надо. Вообще стало мало качественных дальних ударов. Кто их может нанести? Удары Аяза Гулиева или Романа Зобнина – разминка для вратаря.

На эмоциях «Спартак» сумел вырвать победу в концовке, но так ведь не будет каждый раз. Надо с первых минут выходить заряженными и прибавлять в командной игре. И все же сегодня «Спартак» намного интереснее той команды, которая была весной – с Софьяном Ханни и Александром Ломовицким по краям. Очень рад, что «Спартак» ожил – без него чемпионат не смотрится.

Хочется похвалить Гуса Тила. Видно, что он очень квалифицированный игрок, который способен на многое. Еще в этой игре внимательно следил за Наилем Умяровым. Он умный парень, с хитрецой. Может смотреть вправо, а отдать в центр, старается действовать быстро. Это говорит о том, что он неординарный футболист. Ему нужны доверие и время, чтобы учиться у тех мастеров, с которыми есть возможность выходить на поле.

САФОНОВ ОШИБСЯ, НО И ЯШИН С ДАСАЕВЫМ НЕ БЫЛИ БЕЗГРЕШНЫ

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:1

В последнее время «Краснодар» – главный футбольных ньюсмейкер. Смотреть его матчи против «Локомотива», «Зенита», ЦСКА и «Спартака» одно удовольствие. «Быки» сами играют в футбол и другим дают. Думаю, они одни из главных претендентов на золото. Скоро еще раскроются новички, которые пришли летом. Они ведь только сыгрываются. Жаль, что сломался Реми Кабелля. В отсутствие Виктора Классона и Юрия Газинского он играл значимую роль.

Матвей Сафонов пропустил очень нелепый гол, но он – будущее сборной России. У него очень хорошая школа. Этот эпизод – его вратарское несчастье. Он уже смотрел, кому будет бросать мяч, и упустил его. То есть это произошло от невнимания и недостаточной концентрации. Но я не помню ни одного большого вратаря, не пропускавшего в молодости пенок. Лев Яшин и Ринат Дасаев вообще пропускали удары через все поле от других вратарей. Это издержки профессии.

Впереди у «Краснодара» ответный матч с «Олимпиакосом» за выход в группу Лиги чемпионов. Сейчас все вспоминают, как «Барселона» отыгралась в противостоянии с «ПСЖ» (0:4, 6:1), а надо бы вспоминать, как сами «быки» за тайм забили три мяча «Порту». Значит, нет ничего не возможного. И все же четыре мяча гандикапа – многовато. Шансов пройти в следующий раунд практически нет.

ЧАЛОВ В МОЛОДЕЖКЕ – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЧЕРЧЕСОВА

ЦСКА – «Ахмат» – 3:0

В третьем матче подряд армейцы из-за травмы теряют футболиста – это настоящее несчастье для команды с такой короткой скамейкой запасных. Проблема в первую очередь в этом. Потому что если бы у них была обойма, как у «Зенита», разве кто-то переживал бы об отсутствии Кирилла Набабкина?

Проблем в системе подготовки ЦСКА не вижу – это просто стечение обстоятельств и жестокость современного футбола. Где локтем врежут, где в ноги прыгнут, где на ногу наступят. Судьи должны это остановить. А Виктор Гончаренко делает все правильно, отлично управляет коллективом.

Пока эти потери не так заметны, потому что выбывают не те игроки, которые определяют игру команды. Если бы, не дай бог, травму получили Никола Влашич или Марио Фернандес, проблем было бы куда больше.

Федор Чалов в этой встрече забил и сделал передачу, но вместо первой сборной опять уехал в молодежную. Я согласен с решением Станислава Черчесова. В отличие от Дзюбы, Чалов слишком зависимый футболист. Он не может подстроиться под сборную России в ее нынешнем виде, а сама сборная не должна подстраиваться под него. Всем застилают глаза 16 забитых Чаловым голов в прошлом сезоне РПЛ, но это не главный критерий при вызове в сборную. Главное – насколько человек подходит под ее стиль игры.

Вообще, в молодежке по именам подбирается хорошая команда. Она даже могла бы дать бой первой сборной. Все-таки все игроки варятся в нашем первенстве и не сильно отличаются друг от друга по уровню мастерства. Но чтобы регулярно побеждать, надо стать командой в самом широком смысле. ЦСКА играет в более атакующий футбол, «Спартак» больше склонен к контратакам. И это уже задача тренера – собрать из них единый механизм.

«РОСТОВ» ВЫИГРАЛ БЛАГОДАРЯ ГОЛУ ИЗ ОФСАЙДА

«Ростов» – «Рубин» – 2:1

«Ростов» также по итогам этого тура попал в пятерку команд, делящих первое место. Тем не менее, он вряд ли сумеет зацепиться за место в тройке по итогам сезона. По составу это 5-8 команда РПЛ. Поэтому максимум для нее – место в Лиге Европы. И все же стоит отметить работу Валерия Карпина – он очевидно прибавил, как тренер. «Ростов» играет достойно, у него хороший стадион, болельщики активно ходят на трибуны.

Победный гол «Ростова», забитый Александром Саплиновым, на мой взгляд, был забит из вне игры. Может, нам покажут повтор с камеры VAR, но из того, что видел я, это офсайд. Показалось, что Саплинов на полкорпуса ближе был к воротам, чем защитник. Хотя идеальной камеры для оценки данного эпизода на «Ростов Арене» не оказалось.