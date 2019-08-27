Гонка вооружений в РПЛ – возможность для европейских звезд перезапустить карьеру

Нынешним летом в РПЛ неожиданно началась настоящая гонка вооружений. Все лидеры, за исключением традиционно экономного ЦСКА, нашли себе в Европе усиление в лице дорогостоящих футболистов. Да и армейцы изрядно для себя потратились, заплатив за выкуп Николы Влашича почти 16 млн евро.
Но даже без учета этой покупки Жоау Мариу в случае переезда из «Интера» в «Локомотив», о чем сообщают сразу несколько итальянских СМИ, станет уже седьмым игроком «на вход» в РПЛ, чья трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро и более: Малком (40 млн), Жоау Мариу (18 млн), Реми Кабелля, Тони Вилена (оба – по 14 млн), Максимилиан Филипп (13 млн), Андре Шюррле (12 млн) и Дуглас Сантос (10 млн). Из них только Шюррле взят в аренду (зато с последующей возможностью выкупа).
Такого знойного лета и масштабного усиления российская лига еще не знала. Важно также отметить, что эти семь переходов распределились по пяти клубам: «Зенит» и «Краснодар» осуществили по два крупных усиления, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» – по одному.
То есть эти переходы произошли не в результате появления бешеных денег, свалившихся на какой-то один клуб, как во времена безумных трат «Анжи». Здесь важно отметить, что каждый финансово крепкий российский клуб провел по солидной сделке, объективно усилив состав. Причем речь идет именно о трансферах из-за рубежа и даже точнее – из самых футбольных частей Европы (Германии, Италии, Испании, Франции и Голландии).
Таким образом, усиление одних отечественных команд происходит не за счет ослабления конкурентов, а значит, чемпионат России получает приток свежей крови и мастеров, способных повысить качество нашего футбола. В том числе и поэтому ближайший сезон обещает стать особенно интересным. За исключением «Динамо», все выгодопреобретатели, набрав по 14 очков после семи туров, делят первое место.
Вряд ли стоит говорить о том, что российские клубы стали богаче. Напротив, они научились считать деньги и вкладываться в отдельных игроков, которые могут принести результат здесь и сейчас. Это то, что называется точечной селекцией и позволяет командам добиться успеха и в конечном счете отбить вложения, в том числе за счет будущих перепродаж ценных активов.
Если обратиться к истории, то можно заметить, что ранее столь масштабных закупок мастеров в РПЛ не было. Можно, конечно, сослаться на то, что 10 лет назад и цены на игроков были ниже, но ведь и год-два-три назад подобных приобретений мы не наблюдали.
Более того, в последние годы ручеек дорогостоящих игроков из-за рубежа в РПЛ почти иссяк – за четыре предыдущих летних трансферных окна в Россию приехали всего четыре футболиста стоимостью 10 млн евро и более, то есть почти в два раза меньше, чем за два летних месяца 2019 года.
Сезон (лето)
Количество звезд (от 10 млн евро)
Звезды, оценочная стоимость
Откуда
Куда
2009
1
Алессандро Росина, 11
Торино
Зенит
2010
4
Бруну Алвеш, 18
Порту
Зенит
Карлос Эдуардо, 14,5
Хоффенхайм
Рубин
Кевин Кураньи, 12
Шальке
Динамо
Обафеми Мартинс, 10,5
Вольфсбург
Рубин
2011/12
4
Самюэль Это’О, 42
Интер
Анжи
Балаж Джуджак, 14
ПСВ
Анжи
Доменико Кришито, 12,5
Дженоа
Зенит
Юрий Жирков, 12
Челси
Анжи
2012/13
4
Халк, 37
Порту
Зенит
Виллиан, 25
Шахтер
Анжи
Аксель Витсель, 20
Бенфика
Зенит
Янн Мвила, 15
Ренн
Рубин
2013/14
1
Кристофер Самба, 11
КПР
Анжи
2014/15
4
Эсекьель Гарай, 20
Бенфика
Зенит
Матье Вальбуэна, 14
Марсель
Динамо
Хави Гарсия, 12
Ман Сити
Зенит
Мануэл Фернандеш, 12
Бешикташ
Локомотив
2015/16
1
Сейду Думбия, 15
Рома
ЦСКА
2016/17
1
Лукас Фернандо, 11
Сампдория
Спартак
2017/18
1
Леандро Паредес, 13
Рома
Зенит
2018/19
1
Гжегож Крыховяк, 18
ПСЖ
Локомотив
2019/20
7
Малком, 40
Барселона
Зенит
Жоау Мариу, 18*
Интер
Локомотив
Реми Кабелля, 14
Сент-Этьен
Краснодар
Тонни Вилена, 14
Фейенорд
Краснодар
Максимилиан Филипп, 13
Боруссия Д
Динамо
Андре Шюррле, 12
Боруссия Д
Спартак
Дуглас Сантос, 10
Гамбург
Зенит
* не объявлен официально.
Важно также отметить, что никто из иммигрантов не приехал в Россию доигрывать. Более того, для многих из них РПЛ – возможность перезапустить карьеру:
- Малком (22 года) приехал в «Барселону» в статусе потенциальной супервезды, но не пробился в основу и уехал в «Зенит» за игровой практикой;
- Жоау Мариу (26 лет) был ведущим игроком сборной Португалии на триумфальном Евро-2016, но забуксовал в «Интере» и также решил сменить обстановку, причем второй раз за полгода (еще была неудачная аренда в «Вест Хэме»);
- Реми Кабелля (29 лет – самый возрастной из новичков) достиг пика в «Сент-Этьене» и отправился в Краснодар попытать счастья в Лиге чемпионов;
- Максимиллиан Филипп (25 лет) два года назад за 20 млн евро приехал в Дортмунд из «Фрайбурга», но так и не смог закрепиться в основе;
- Андре Шюррле (28 лет) пять лет назад становился чемпионом мира, но потерял себя в «Челси» и не смог найти ни в «Вольфсбурге», ни в Дортмунде.
Для каждого из них переезд в Россию – важнейший и скорее всего, переломный этап в карьере, а для некоторых, возможно, последний шанс выйти на новый уровень или оправдать выданные ранее авансы. А это значит, что:
а) РПЛ из Европы выглядит достаточно сильным чемпионатом, чтобы столь талантливые и амбициозные игроки пытались возродить/развить свои карьеры;
б) Каждый из новичков (за исключением травмированного Кабелля) приложит максимум усилий для успехов своих команд, из чего следует, что нас ждет по-настоящему захватывающий сезон.
Так что удобнее располагайтесь на диване, а лучше даже бегите в кассы стадиона покупать билет на ближайший матч – впереди нас ждет много интересного.