Гонка вооружений в РПЛ – возможность для европейских звезд перезапустить карьеру - Советский спорт
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27 августа 2019 12:30ФутболЗибрак Артем

Гонка вооружений в РПЛ – возможность для европейских звезд перезапустить карьеру

Никогда в истории российского футбола за одно трансферное окно в наши клубы не приезжало столько классных футболистов из Европы.

СЕМЬ ЗВЕЗД ДЛЯ ПЯТИ КЛУБОВ

Нынешним летом в РПЛ неожиданно началась настоящая гонка вооружений. Все лидеры, за исключением традиционно экономного ЦСКА, нашли себе в Европе усиление в лице дорогостоящих футболистов. Да и армейцы изрядно для себя потратились, заплатив за выкуп Николы Влашича почти 16 млн евро.

Но даже без учета этой покупки Жоау Мариу в случае переезда из «Интера» в «Локомотив», о чем сообщают сразу несколько итальянских СМИ, станет уже седьмым игроком «на вход» в РПЛ, чья трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро и более: Малком (40 млн), Жоау Мариу (18 млн), Реми Кабелля, Тони Вилена (оба – по 14 млн), Максимилиан Филипп (13 млн), Андре Шюррле (12 млн) и Дуглас Сантос (10 млн). Из них только Шюррле взят в аренду (зато с последующей возможностью выкупа).

Такого знойного лета и масштабного усиления российская лига еще не знала. Важно также отметить, что эти семь переходов распределились по пяти клубам: «Зенит» и «Краснодар» осуществили по два крупных усиления, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» – по одному.

То есть эти переходы произошли не в результате появления бешеных денег, свалившихся на какой-то один клуб, как во времена безумных трат «Анжи». Здесь важно отметить, что каждый финансово крепкий российский клуб провел по солидной сделке, объективно усилив состав. Причем речь идет именно о трансферах из-за рубежа и даже точнее – из самых футбольных частей Европы (Германии, Италии, Испании, Франции и Голландии).

Таким образом, усиление одних отечественных команд происходит не за счет ослабления конкурентов, а значит, чемпионат России получает приток свежей крови и мастеров, способных повысить качество нашего футбола. В том числе и поэтому ближайший сезон обещает стать особенно интересным. За исключением «Динамо», все выгодопреобретатели, набрав по 14 очков после семи туров, делят первое место.

Вряд ли стоит говорить о том, что российские клубы стали богаче. Напротив, они научились считать деньги и вкладываться в отдельных игроков, которые могут принести результат здесь и сейчас. Это то, что называется точечной селекцией и позволяет командам добиться успеха и в конечном счете отбить вложения, в том числе за счет будущих перепродаж ценных активов.

БОЛЬШЕ НОВЫХ ЗВЕЗД, ЧЕМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Если обратиться к истории, то можно заметить, что ранее столь масштабных закупок мастеров в РПЛ не было. Можно, конечно, сослаться на то, что 10 лет назад и цены на игроков были ниже, но ведь и год-два-три назад подобных приобретений мы не наблюдали.

Более того, в последние годы ручеек дорогостоящих игроков из-за рубежа в РПЛ почти иссяк – за четыре предыдущих летних трансферных окна в Россию приехали всего четыре футболиста стоимостью 10 млн евро и более, то есть почти в два раза меньше, чем за два летних месяца 2019 года.

Сезон (лето)

Количество звезд (от 10 млн евро)

Звезды, оценочная стоимость

Откуда

Куда

2009

1

Алессандро Росина, 11

Торино

Зенит

2010

4

Бруну Алвеш, 18

Порту

Зенит

Карлос Эдуардо, 14,5

Хоффенхайм

Рубин

Кевин Кураньи, 12

Шальке

Динамо

Обафеми Мартинс, 10,5

Вольфсбург

Рубин

2011/12

4

Самюэль ЭтоО, 42

Интер

Анжи

Балаж Джуджак, 14

ПСВ

Анжи

Доменико Кришито, 12,5

Дженоа

Зенит

Юрий Жирков, 12

Челси

Анжи

2012/13

4

Халк, 37

Порту

Зенит

Виллиан, 25

Шахтер

Анжи

Аксель Витсель, 20

Бенфика

Зенит

Янн Мвила, 15

Ренн

Рубин

2013/14

1

Кристофер Самба, 11

КПР

Анжи

2014/15

4

Эсекьель Гарай, 20

Бенфика

Зенит

Матье Вальбуэна, 14

Марсель

Динамо

Хави Гарсия, 12

Ман Сити

Зенит

Мануэл Фернандеш, 12

Бешикташ

Локомотив

2015/16

1

Сейду Думбия, 15

Рома

ЦСКА

2016/17

1

Лукас Фернандо, 11

Сампдория

Спартак

2017/18

1

Леандро Паредес, 13

Рома

Зенит

2018/19

1

Гжегож Крыховяк, 18

ПСЖ

Локомотив

2019/20

7

Малком, 40

Барселона

Зенит

Жоау Мариу, 18*

Интер

Локомотив

Реми Кабелля, 14

Сент-Этьен

Краснодар

Тонни Вилена, 14

Фейенорд

Краснодар

Максимилиан Филипп, 13

Боруссия Д

Динамо

Андре Шюррле, 12

Боруссия Д

Спартак

Дуглас Сантос, 10

Гамбург

Зенит

* не объявлен официально.

ШАНС ПЕРЕЗАПУСТИТЬ КАРЬЕРУ

Важно также отметить, что никто из иммигрантов не приехал в Россию доигрывать. Более того, для многих из них РПЛ – возможность перезапустить карьеру:

- Малком (22 года) приехал в «Барселону» в статусе потенциальной супервезды, но не пробился в основу и уехал в «Зенит» за игровой практикой;

- Жоау Мариу (26 лет) был ведущим игроком сборной Португалии на триумфальном Евро-2016, но забуксовал в «Интере» и также решил сменить обстановку, причем второй раз за полгода (еще была неудачная аренда в «Вест Хэме»);

- Реми Кабелля (29 лет – самый возрастной из новичков) достиг пика в «Сент-Этьене» и отправился в Краснодар попытать счастья в Лиге чемпионов;

- Максимиллиан Филипп (25 лет) два года назад за 20 млн евро приехал в Дортмунд из «Фрайбурга», но так и не смог закрепиться в основе;

- Андре Шюррле (28 лет) пять лет назад становился чемпионом мира, но потерял себя в «Челси» и не смог найти ни в «Вольфсбурге», ни в Дортмунде.

Для каждого из них переезд в Россию – важнейший и скорее всего, переломный этап в карьере, а для некоторых, возможно, последний шанс выйти на новый уровень или оправдать выданные ранее авансы. А это значит, что:

а) РПЛ из Европы выглядит достаточно сильным чемпионатом, чтобы столь талантливые и амбициозные игроки пытались возродить/развить свои карьеры;

б) Каждый из новичков (за исключением травмированного Кабелля) приложит максимум усилий для успехов своих команд, из чего следует, что нас ждет по-настоящему захватывающий сезон.

Так что удобнее располагайтесь на диване, а лучше даже бегите в кассы стадиона покупать билет на ближайший матч – впереди нас ждет много интересного.

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