Почему РПЛ активно использует принцип страуса? Актуальные вопросы господам из РПЛ

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До недавнего времени существовала хорошая традиция: по итогам каждого тура руководство РПЛ собирало журналистов в своем офисе на Трубной, приглашая для полноты общения главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Однако в последние недели начали происходить непонятные вещи: брифинги то отменялись, то переносились на другое время, а затем и вовсе сузились до персональной пресс-конференции Егорова. И даже проходить стали не в офисе премьер-лиги, а в Доме футбола на Таганке.

С чего бы это? Есть подозрение, руководство РПЛ попросту спряталось за самой горячей на данный момент темой – перманентными судейскими скандалами, бросив на растерзание СМИ руководителя ДСИ. Действительно, пока пресса «окучивает» внешне непробиваемого и улыбчивого Егорова (которого, кстати, в любой момент могут заменить на другого «подрасстрельного» кандидата), остальные проблемные темы, глядишь, рассосутся сами собой.

Однако мы все-таки хотели бы задать актуальные вопросы – пусть пока лишь виртуально и заочно. Может, глава РПЛ Сергей Прядкин и его ближайшее окружение все же найдут возможность ответить на них вполне конкретно?

Итак…

КАК БЫТЬ С ТРАНСФЕРОМ СУТОРМИНА?

Переход кандидата в сборную России из одного клуба в другой, а через несколько дней – в третий за символические пятьдесят тысяч рублей, о чем футбольное сообщество узнало неделю назад – это, на самом деле, грандиозный скандал. Получается, в официальных версиях у нас фигурируют благопристойные суммы в 2-2,5 миллиона евро, а на деле трансферы оформляются вот таким «серо-черно-бухгалтерским» способом?!

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: случай Алексея Сутормина – не исключение из правил. Попытки уйти от налогов, взаимозачеты с агентами, смешные копеечные суммы для солидарных отчислений – эти и другие нюансы сделок должны были бы стать объектом пристального внимания руководства РПЛ и контролирующих органов.

А что на деле? Мы дружно улыбнулись тому, как умельцы в фотошопе сварганили несколько вариантов купюр номиналом в полсотни тысяч рублей с портретом нового зенитовца, посмеялись над продажей его картонных муляжей с передачей вырученных денег на развитие детских академий клубов, принимавших участие в воспитании Сутормина. Даже по достоинству оценили поступок самого Алексея, вроде бы перечислившего миллион рублей своему первому тренеру. И на этом тема была закрыта.

Интересно, в Санкт-Петербурге не задумываются над тем, что вся эта клоунада может заинтересовать европейские компетентные органы? Или вся надежда на то, что в УЕФА работают наивные люди, легко позволяющие убедить себя в том, что на принципы финансового фэйр-плей в «Зените» никто не покушался? А может, спокойствие питерского клуба объясняется тем, что «Газпром», как один из титульных спонсоров Лиги чемпионов, без шума и пыли сгладит все острые углы скандального трансфера?

Вопросы, конечно, по большей части риторические, но хоть какое-то разъяснение из уст руководителей РПЛ на эту тему хотелось бы услышать.

ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛСЯ ЗАПУСК VAR ?

Недавно владелец «Спартака» Леонид Федун назвал отсутствие системы видеопомощи арбитрам на всех матчах РПЛ позором. И с ним трудно не согласиться. Нас с начала лета потчевали сказками про то, что VAR практически готов к повсеместному внедрению в российском футболе. И, к слову, Прядкин был одним из тех, кто уже незадолго до начала чемпионата утверждал, что видеоассистенты будут работать на всех без исключения матчах каждого тура.

В итоге же на данный момент мы получили ситуацию, которую можно описать известной шуточной фразой: «немножко беременна». То есть, VAR в нашем чемпионате вроде бы есть, но его практически нет. А там, где система видеоповторов используется, происходит это не всегда эффективно и понятно для болельщиков. Нам говорят про ограниченное количество арбитров, прошедших сертификацию? Тогда давайте сначала их подготовим, а затем будем запускать систему, но уже без всяких исключений.

Сейчас же над клубами производят самый настоящий VAR-эксперимент с непредсказуемыми поворотами. И возникающие ошибки и неточности в работе видеоассистентов льют воду на мельницу противников технической революции. Если в ближайшее время VAR не займет прочное место в РПЛ, ряды сторонников и противников системы могут примерно уравняться численно, а пропасть между ними станет бездонной…

Не случайно же ярый критик видеоповторов президент «Урала» Григорий Иванов напоминает о своем пророчестве, что через два-три года тренеры клубов премьер-лиги будут дружно высказываться за отказ от VAR. В РПЛ хотят столкнуться с такой ситуацией?

ЕСЛИ НЕ ЕГОРОВ, ТО КТО? И ЗАЧЕМ?

Коли уж речь зашла о судействе, приходится констатировать: в нынешнем сезоне мы становимся свидетелями вакханалии грубейших ляпов арбитров, причем не только молодых, но и считавшихся асами профессии. Складывается впечатление, что судейский корпус подошел к чемпионату элементарно не подготовленным, причем в первую очередь, в психологическом плане. Вероятно, злую шутку с арбитрами сыграл… VAR: кто-то подумал, что всевидящее око со стороны не допустит ни одного просчета, и заранее переложил на систему ответственность за все решения. А ведь принимает эти решения, напомним, исключительно главный рефери, который работает в поле.

После всего этого вала судейских скандалов пошли разговоры о том, что Егорову в скором времени будет предложено покинуть должность. Вот только что даст российскому футболу это увольнение? На этом посту работали разные специалисты – Николай Левников, Валентин Иванов, Роберто Розетти, Андрей Будогосский. Не самые плохие, заметьте, мастера своего дела. Однако при любом из них воз проблем оставался примерно на одном и том же месте.

Изменится ли сейчас что-либо кардинальным образом, если место Егорова займет кто-то другой? Вопрос, опять же, риторический. Но не лучше ли руководству РПЛ совместно с РФС разработать и как можно быстрее реализовать систему подготовки арбитров, а заодно как можно быстрее обеспечить полноценную работу VAR на территории футбольной России?

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КАЛЕНДАРЕМ?

Дискуссии на тему календаря чемпионата страны стары как мир. И, похоже, в ближайшие десятилетия не утихнут.

Ладно, с поздними матчами (до сих пор непонятно, по какой причине в 21.30 начинали в минувшее воскресенье в Туле «Арсенал» и «Оренбург») кое-как вроде бы разобрались. С сентября, как нам пообещали, подобных «ночных сеансов» в нашем футбольном кино больше не будет. Но главная проблема, никак не решаемая из года в год, – убийственный августовский график тех российских клубов, кому не посчастливилось попасть в мясорубку квалификационных раундов еврокубков. На сей раз больше других не повезло «Краснодару», который вместе со стремительно тающими физическими и эмоциональными ресурсами еще и потерял в попытках пробиться в группу Лиги чемпионов несколько ведущих игроков.

Неужели РПЛ не могла пойти навстречу клубам, пытающимся увеличить представительство России в той же ЛЧ и работающим на общий коэффициент страны в рейтинге УЕФА? Речь идет даже не о переносах, хотя и они были реальными, когда тем же «быкам» предстояли два важнейших матча с «Порту» и «Олимпиакосом» в течение шести дней. Можно – и нужно! – было при составлении календаря избавить «Краснодар» (а заодно и «Спартак», угодивший в аналогичный адский режим в Лиге Европы) от встреч с топовыми соперниками в августе.

У нас же все с точностью до наоборот. «Краснодар» в начале августа играет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», в конце – дома с «Локомотивом». Красно-белым вслед за дерби с ЦСКА предстоит битва двух столиц с сине-бело-голубыми. И все это – в режиме двух матчей в неделю…

Вот поэтому из года в год получается, что, если российские клубы пробиваются через квалификацию в ЛЧ или ЛЕ (чаще всего это удавалось ЦСКА), то вопреки, а не благодаря «заботливо» составленному календарю РПЛ. И эти грабли с российского футбольного огорода, похоже, никто убирать не собирается.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ

Про огород чуть выше сказано, разумеется, в переносном смысле. Как раз с качеством полей в РПЛ на данный момент проблем нет. Зато есть другой вопрос: как могло получиться, что одна из лучших арен ЧМ-2018 – речь о стадионе в Казани – на целый месяц передается для организации чемпионата мира по рабочим профессиям, а затем вынуждена восстанавливать газон до конца сезона?

Ну почему в Гельзенкирхене рождественская гонка по биатлону никоим образом не влияет на декабрьские и февральские матчи «Шальке», а в Казани асы рабочих профессий на целый год выселяют «Рубин» из его дома?.. Что, у немцев есть система выкатывания газона, а на «Казань Арене» ее нет? Тогда давайте при организации мероприятий на футбольных стадионах учитывать основной профиль этих спортсооружений, не превращая вид спорта номер один в бедного родственника, мыкающегося по съемным квартирам старой постройки.

Еще один больной вопрос затрагивает перманентное желание боссов РПЛ как можно больше заработать на продаже телетрансляций. Сейчас по этой причине сильно страдают российские болельщики, которых лишили возможности видеть по общедоступному ТВ все (!) топовые матчи чемпионата, предлагая порой весьма сомнительное зрелище в виде второсортных игр. И тогда возникает логичное предложение: раз в нашу лигу нынешним летом съехалось немалое количество европейских и южноамериканских звезд (Малком, Дуглас Сантос, Андре Шюррле, Гус Тил и прочие), не лучше ли попытаться продать права на показ РПЛ за рубеж?

Пятерку ведущих европейских футбольных держав этот товар, конечно, вряд ли сильно заинтересует (хотя Франция и Германия, возможно, рассмотрят предложение), но в те же Голландию и Португалию нашу «картинку» вполне можно «толкнуть» за приличные деньги. Но заграничного контракта как не было, так и нет. Почему? Считайте это вопросом к коммерческому отделу РПЛ.

Наконец, хотелось бы поинтересоваться у руководства премьер-лиги, каким будет статус представителей Армении, Казахстана и других государств ближнего зарубежья при новом лимите на легионеров, вступающем в силу со следующего сезона. Смогут ли они выйти из-под лимита, как уже предусмотрено для белорусских футболистов? И каким образом будет работать потолок зарплат для молодых российских игроков, которых при новой формуле каждый клуб будет обязан включать в заявку на сезон?

Вопросов, как видим, накопилось множество. Посмотрим, как скоро найдет возможность дать на них ответы ведомство Прядкина, которого что-то давно не слышно.