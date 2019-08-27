«Премьер-лига не может уволить Егорова. Даже если очень захочет»

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«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИДУ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РПЛ»

- Седьмой тур обошелся без серьезных судейских ошибок. Это был лучший тур чемпионата-2019/20?

- Уровень судейства меня устроил. Поздравляю Игоря Панина с дебютом в РПЛ. Он качественно отработал матч «Тамбов» - «Динамо». Также отмечу Виталия Мешкова. Встреча «Ростова» и «Рубина» прошла на одном дыхании, без пауз, споров.

- И офсайда перед победным голом «Ростова» не было?

- Не было. Мяч забит правильно.

- Как оцениваете столкновение Георгия Джикии и Александра Соболева в матче «Крылья Советов» - «Спартак»?

- К сожалению, видеоповторы не позволяют сделать однозначные выводы. Поэтому мы доверяем видению ситуации арбитра матча. Соболев бежал и запнулся о ногу Джикии. Оба получили повреждения. Повода для вынесения предупреждения не было. Кстати, если у клубов есть какие-то вопросы по судейству, готов на них ответить лично. С удовольствием приду 3 сентября на общее собрание.

- А вас туда звали?

- Пока нет, но мы в постоянном контакте с премьер-лигой. Если пришлют приглашение или позвонят, я схожу.

- Как считаете, клубные руководители довольны вашей работой?

- Я не знаю. Кто-то наверняка доволен, кто-то нет. Все вопросы лучше обсуждать при личной встрече.

«ЕСЬКОВ ПОЕДЕТ НА СБОРЫ. У НЕГО ЖЕ НЕ ГОЛОВА ТРАВМИРОВАНА»

- Ранее вы отмечали, что опытные судьи сбавили, значит, в корпусе назрели перемены…

- После восьмого тура у нас будут сборы судей РПЛ и ФНЛ, обязательно разберем спорные моменты, дадим рекомендации. Если потом ошибки все равно будут повторяться, проведем ротацию. Но арбитры – штучный товар. Надо вводить молодых аккуратно, а не сразу бросать в пекло.

- Травмированный Алексей Еськов тоже поедет на сборы?

- Поедет. А что? У него же голова травмирована, а нога. Слушать и записывать он может. А вот Игорь Низовцев отстранен до конца сезона.

- Когда возобновят работу Кирилл Левников и Владимир Москалев?

- В любой момент. Никто никого никуда не убирал. Главное, чтобы на этом сборе каждый понял, почему совершил ту или иную ошибку. И сделал выводы на будущее.

- В матче «Урала» с «Сочи» был пенальти. Прокомментируйте применение ВАР в том моменте, - вопрос Калошину…

На этом общение с Егоровым завершилось. После чего директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал растиражированные некоторыми СМИ сообщения о намерении РПЛ… уволить главу ДСИ.

- Была опубликована одна заметка, и ее начали все перепечатывать, не изучив регламент, - заметил Мельников. - А дело в том, что РПЛ не может уволить Егорова, даже если очень захочет. Клубы вправе обсуждать судейство, что-то предлагать. Однако судьба Егорова от лиги никак не зависит. Глава ДСИ напрямую подчиняется президенту РФС, и только тот принимает решение о назначении или отставке.