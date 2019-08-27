«Решение не было сложным». Как «Локомотив» презентовал новичка Жоау Мариу (фото, видео)

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- Для меня большая честь присоединиться к «Локомотиву». Я уже играл а этом стадионе в матче Лиги Европы в составе «Спортинга», и сейчас готов помогать новой команде.

- Для вас было трудным решение перейти в «Локомотив»?

- Решение не было сложным для меня. С того момента, как генеральный директор клуба обратился ко мне с этим предположением, все было достаточно просто. Я рад присоединиться к «Локомотиву». Я консультировался с Эдером по поводу моего перехода. Он сказал, что тут отличная команда и сумасшедшая атмосфера. Знаю, что перед нами стоит задача выиграть чемпионат и хорошо выступить в Лиге чемпионов.





Теперь и у нас свой Джордан pic.twitter.com/BR9NBvggdp — Руслан Абушкин (@abushkin) August 27, 2019