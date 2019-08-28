Олег Кононов: Тренируем перед «Брагой» пенальти

– Неделю назад в Португалии соперник сыграл лучше нас. Задача – поменять ситуацию в ответном матче. Понимаем высокую значимость игры не только для «Спартака», но и для страны. Ведь на кону очки в рейтинг УЕФА. Готовимся самым серьезным образом.

– «Спартак» пропускает в шести матчах подряд. А если «Брага» забьет в четверг…

– Это будет новая игра. И мы сделаем все возможное, чтобы не пропустить. Для этого надо избежать ошибок в обороне. Ничего дарить «Браге» не собираемся.

– Функционально команда успела восстановиться после выездов в Брагу и Самару?

– Три полноценных дня подготовки – это нормальный режим. Перед гостевой встречей с португальцами было гораздо тяжелее. Тогда пауза составила двое суток. Плюс – долгий перелет. Поэтому в концовке нам не хватало свежести.



– Можно ли сказать, что вы специально выводили «Спартак» на пик к концу августа, чтобы пробиться в групповой турнир Лиги Европы и ударно завершить отрезок чемпионата перед играми сборной?

– Мне нравится, как в «Спартаке» проходит восстановительный процесс. Весь персонал работает очень слаженно. Разумеется, ни о каком пике к сентябрю речь не шла. Команда просто набирает ход по сезону.



– Учитывая отсутствие в заявке героев матча против «Крыльев» Гуса Тила и Джордана Ларссона «Спартак» сохраняет статус фаворита перед игрой с «Брагой»?

– Мы проиграли в гостях 0:1. Значит, на данный момент фаворит – «Брага». Но важен ведь не предматчевый расклад, а исход противостояния. Надеюсь, «Спартак» получит путевку в группу Лиги Европы.

– Держите в уме вариант с дополнительным временем? И как в этом случае будете распределять нагрузки? Ведь на носу в РПЛ ответственный матч против «Зенита».

– Мы рассматриваем все возможные сценарии. В том числе и пенальти, которые на тренировках отрабатываем вместе со штрафными ударами и другими стандартами. А о «Зените» сейчас не думаем. На повестке дня – Лига Европы.



– Но вы понимаете, как победить «Брагу» без Тила?

– Конечно, понимаю. И ребята тоже должны это понимать. Думаю, каждый сыграет за себя и за тех парней, которых на квалификацию Лиги Европы мы не заявили.

