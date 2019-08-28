Рикарду Са Пинту: Слабых сторон у «Спартака» я не вижу

– Перед этой игрой вы захотите напомнить своим футболистам, что у них есть преимущество или наоборот, хотите, чтобы они это забыли? – вопрос Са Пинту.

– Для нас счет остается 0:0. Каждый раз у нас новая игра, и каждый раз ребята должны подходить к матчу, как к новому, быть собранными для нового противостояния на новом стадионе.

– Считаете ли вы, что «Браге» необходимо завтра забивать?

– Мы уже забивали, но нашей целью все равно остается завтра поразить ворота соперника. На протяжении последних игр у «Браги» была победная серия. Это не дает право говорить о завтрашней игре, однако остается хорошим индикатором. Но каждый раз матч начинается заново, и опираться на результат предыдущих встреч нельзя.

– Прошлая игра была у вас дома, а сейчас в России. Создает ли это дополнительную проблему для вас или не думаете об этом?

– На протяжении этого и предыдущего года были достигнуты определенные результаты, участие в Лиге Европы и это автоматически влечет за собой игры за границей. Это стоило иметь в виду ранее. Каждый раз команда играя за границей, сталкивается с новыми трудностями и обстоятельствами. Домашние игры приносят меньше сложностей, чем за границей, но их необходимо преодолевать, чтобы сталкиваться с новыми вызовами и уже в дальнейшем мы сможем судить, какие новые трудности нам предстоят. «Брага» сейчас имеет проблемы с некоторыми позициями, некоторые игроки не могут принять участие в матче, но каждый раз необходимо, чтобы на поле выходили одиннадцать человек. Каждый раз мы готовимся заново, и для этих одиннадцати футболистов нет вопроса, кто выйдет на поле и какие варианты есть у тренера. Завтра все они будут готовы к игре.

– Неделя получается очень насыщенная для «Браги». Это и противостояние в чемпионате с «Бенфикой», и со «Спортингом», и игра со «Спартаком». Чего ожидаете от «Спартака» и что знаете об этой команде?

– Нам предстоит огромная работа, которую надо выполнить, чтобы достичь нашей цели – пройти в групповой этап Лиги Европы. Это энергозатратный этап. Он требует от нас концентрации и большой работы. Несмотря на то, что первую встречу мы выиграли, все равно предстоит еще работа, которую надо выполнить. А что касается «Спартака», это серьезный соперник, титулованный клуб, который обладает двадцатью двумя титулами. Его финансовая ситуация очень хорошая. Клуб располагает хорошими условиями. Слабых сторон я у «Спартака» не вижу. Это сильная команда, которой нам необходимо противостоять.

– Вчера Жоау Мариу перешел в «Локомотив». В «Браге» играет его родной брат – Уилсон Эдуарду. Вы не в курсе, советовался ли Мариу со своим братом по поводу перехода в «Локомотив»?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Однако Мариу – это очень хороший футболист по своим физическим и умственным способностям. Это отличное приобретение для «Локомотива».

«Мы сделаем все, чтобы исключить серию пенальти»

– Вы уже имели опыт таких игр, как со «Спартаком». Что думаете по поводу предстоящего матча, и какие сложности вы предвкушаете? – вопрос Матеушу.

– «Спартак» – это сильная команда, с которой противостояние будет настоящей борьбой. Но мы команда. Это не только одиннадцать человек, но и тренер штаб, и трибуны. Только так мы сможем пройти эту квалификацию, которая необходима, в том числе, для истории нашего клуба.

– Вы уже играли со «Спартаком». Какие впечатления остались от этой команды? Каких сложностей вы опасаетесь в завтрашнем матче?

– Тогда игра была крайне тяжелая. Она далась нам очень сложно. Эта встреча будет еще тяжелее, ведь мы играем на чужом поле, при поддержке болельщиков соперника, поэтому ждем больших сложностей.

– Несмотря на преимущество в счете, вы готовы к возможному испытанию, связанному с серией пенальти, которое не исключено?

– Мы готовы к любым поворотам в игре. Наша команда сделает все, чтобы исключить возможность серии пенальти.